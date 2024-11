Nhân chứng bàng hoàng kể lại thời điểm phát hiện 4 người tử vong ở Hà Nội: "Cả gia đình vừa đi ăn sinh nhật về thì gặp nạn"

Thông tin ban đầu, tối ngày 24/11, người dân phát hiện ánh sáng màu đỏ ở dưới mương tại đoạn ngã 3 thôn Hội Chiều (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Sau đó, một vài người dân đến xem thì tá hỏa phát hiện 4 người cùng xe máy ở dưới mương nên đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Mương nước nơi xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, 4 người đi xe máy BKS: 29X1-112.xx lao xuống mương nước tử vong gồm: Lại Mạnh H. (23 tuổi), Vương Thị L. (49 tuổi, là mẹ của anh H.); Vũ Kiều V. (9 tuổi, là con trai anh H.); Vũ Kiều V. (1 tuổi, con gái anh H.), cùng trú ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.

Người dân quanh khu vực không khỏi bàng hoàng trước sự việc thương tâm khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông tự gây, người điều khiển xe máy đang đi trên đường thì lao xuống mương nước.

Cùng ngày, chúng tôi có mặt nơi xảy ra vụ việc thương tâm để tìm hiểu thêm vụ việc. Theo người dân chia sẻ người phát hiện sự việc đau lòng ban đầu là chị H.. Thời điểm trên, chị đang trên đường trở về nhà thì thấy bóng đèn màu đỏ dưới mương, lại gần thì phát hiện có người tử vong nên đã hô hoán.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Uy (47 tuổi, người dân xã Đồng Lạc), nhà ở gần vụ tai nạn cho biết, khoảng 20h00, khi vừa mới ăn cơm xong và nằm trong nhà xem điện thoại, người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ.

Ông Uy chỉ vị trí chiếc xe máy chở 4 người rơi xuống mương nước

“Tôi đang xem điện thoại trong nhà thì nghe thấy tiếng roẹt, cạch 1 cái. Lúc đó, tôi nghĩ có ai gặp tai nạn nên ngó ra nhưng không thấy gì. Khoảng 15-20 phút sau, người dân đi đường phát hiện dưới mương có ánh đèn đỏ nên lại xem thì phát hiện có người gặp nạn nên hô hoán rồi đi thẳng lên xã trình báo. Nghe tiếng hô hoán, tôi cầm đèn pin chạy ra soi thì thấy 4 người ôm chặt nhau ở trên xe bị kẹt”, ông Uy nói.

Ông Uy cho rằng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể do nơi chiếc xe rơi xuống nằm ở góc khuất nên không nhìn thấy. “Thường ngày vào khoảng thời gian này, đoạn đường này ít người qua lại. Thời điểm phát hiện sự việc, chúng tôi hô hoán người đi đường xuống giúp nhưng do ít người nên không thể đưa những người đó lên được. Khi công an đến mới trục vớt được họ lên bờ”, ông Uy cho biết.

Đoạn đường ít người qua lại nên sau 1 lúc mới có người phát hiện sự việc

Theo lời kể của ông Uy, lúc ông soi đèn, thấy người cấm lái là con trai, sau đó đến hai cháu nhỏ và cuối cùng là người phụ nữ. “Người thân đến nhận dạng là anh rể. Người này bảo 4 người vừa đi ăn sinh nhật ở nhà họ trở về”, ông Uy nói thêm.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.