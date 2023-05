Nhà vô địch châu Á giành vé vào vòng 1/8 U20 World Cup 2023

U20 Uzbekistan chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, đại diện của châu Á đã chơi rất tốt ở lượt trận cuối để lách qua khe cửa hẹp.

Ở lượt trận cuối, U20 Uzbekistan đã giành chiến thắng 2-0 trước U20 Guatemala. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U20 Argentina có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước U20 New Zealand.

U20 Uzbekistan giành vé vào vòng 1/8 U20 World Cup 2023 (Ảnh: Getty)

Sau 3 lượt trận, U20 Argentina giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm. Trong khi đó, U20 New Zealand và U20 Uzbekistan có cùng 4 điểm, nhưng nhà vô địch U20 châu Á 2023 có chỉ số phụ tốt hơn nên đã giành vé.

U20 New Zealand vẫn chưa bị loại, vì ở giải đấu năm nay, Ban tổ chức sẽ lấy 2 đội nhất nhì của 6 bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp. Do đó, với 4 điểm, cơ hội đi tiếp của U20 New Zealand vẫn rất sáng.

Ngoài U20 Uzbekistan, châu Á còn 2 đại diện nữa sáng cửa đi tiếp là U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc. Nếu như 2 đội bóng này giành kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối, họ sẽ theo chân U20 Uzbekistan đi tiếp./.