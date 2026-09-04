Nhà thờ ngập đến eo, cô dâu vẫn quyết mặc váy cưới lội nước bước vào lễ đường

Bất chấp nhà thờ ngập nước gần đến thắt lưng, một cặp đôi tại Bulacan, Philippines vẫn quyết định tổ chức lễ cưới. Cô dâu thậm chí phải chỉnh sửa váy để có thể đến lễ đường.

Một đám cưới tại Hagonoy, tỉnh Bulacan, Philippines vẫn được tổ chức dù nhà thờ đã bị nước lũ nhấn chìm, có nơi nước dâng gần đến thắt lưng.

Ngày 1/9, Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả (St. John the Baptist Parish) đăng tải hình ảnh lễ cưới của cô dâu Lhiane Galang và chú rể Gilbert Chico. Những bức ảnh cho thấy cô dâu, chú rể cùng khách mời phải lội qua dòng nước ngập để tham dự buổi lễ.

Những hình ảnh đặc biệt trong đám cưới được ghi lại (Ảnh: Ang Tinig – St. John the Baptist Parish, Hagonoy, Bulacan)

Theo ban quản lý giáo xứ, họ từng khuyên đôi uyên ương hoãn hoặc dời lịch cưới. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn quyết định tiến hành vì “lý do cá nhân”. Giáo xứ cho biết cô dâu thậm chí đã cho chỉnh sửa và cắt ngắn váy cưới để không bị vướng khi bước đi. Do nhà thờ mất điện, một chiếc loa di động được sử dụng thay cho hệ thống âm thanh.

“Những người trang trí vẫn cố gắng biến lễ cưới thành một sự kiện đặc biệt và đẹp đẽ, dù việc di chuyển trong dòng nước lũ đã dâng đến eo bên trong nhà thờ vô cùng khó khăn”, giáo xứ chia sẻ.

Hình ảnh cô dâu trong bộ váy trắng lội qua dòng nước để tiến vào lễ đường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Giáo xứ ví khung cảnh này như một phân cảnh trong phim, khi đôi vợ chồng bất chấp mọi trở ngại để thực hiện lời hứa trước bàn thờ và chính thức trở thành vợ chồng.

Đồng thời, giáo xứ cũng lên tiếng bảo vệ quyết định đăng tải những hình ảnh trên, khẳng định họ không có ý “lãng mạn hóa” tình huống.

Clip: Ang Tinig - St. John the Baptist Parish Hagonoy, Bulacan

“Đây không phải là cổ súy hay lãng mạn hóa hoàn cảnh này. Đây là việc cho thấy chúng ta thực hiện lời hứa hôn nhân, dù trong hoàn cảnh tốt đẹp hay khó khăn”, giáo xứ viết.

Được biết, vào ngày 31/8, Hagonoy vẫn bị ngập sau những trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực Luzon vào cuối tuần.

Ông Richard Jerome Crisostomo, người đứng đầu Văn phòng Giảm nhẹ và Quản lý thiên tai của Hagonoy, cho biết địa phương này đóng vai trò như một “chậu hứng nước” đối với dòng nước lũ từ các khu vực thượng nguồn trong tỉnh.

“Đó là lượng nước từ phía trên hoặc khu vực thượng nguồn đổ xuống. Đây là tình trạng nước dồn ngược. Mực nước dâng lên vì chúng tôi nằm gần vịnh Manila và Hagonoy thực sự là nơi hứng nước”, ông Crisostomo giải thích. Nhiều khu vực ở Luzon bị ngập sau những trận mưa kéo dài do gió mùa Tây Nam, hay còn gọi là habagat, gây ra. Tình trạng này càng nghiêm trọng khi các cơn bão nhiệt đới liên tiếp ảnh hưởng đến khu vực trong phần lớn tháng 8.

Nguồn: People