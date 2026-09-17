Nhà sáng lập đứng sau tham vọng xây “nền kinh tế trí tuệ” của IQ+

Chiều 16-9 tại TP.HCM, IQ+ chính thức ra mắt với mục tiêu tạo ra một “nền kinh tế trí tuệ”, nơi kiến thức và kinh nghiệm có thể được chia sẻ, tích lũy và tiếp tục mang lại thu nhập cho người sở hữu chuyên môn.

‏IQ+ muốn đưa tri thức vào một nền kinh tế riêng‏

‏Chiều 16-9, Công ty cổ phần IQUITY tổ chức lễ ra mắt IQ+, một hệ sinh thái kinh tế trí tuệ với thông điệp "Nơi trí tuệ của bạn trở thành thu nhập của bạn".‏

‏Sự kiện ra mắt thu hút nhiều thầy cô, giảng viên tham dự - Ảnh: IQUITY

‏IQ+ không muốn chỉ dừng ở một ứng dụng học trực tuyến hay một nơi tập hợp các khóa học. Cách doanh nghiệp hình dung là tạo ra một không gian chung cho người học, người dạy, chuyên gia và các tổ chức, nơi kiến thức có thể tiếp tục được sử dụng sau mỗi buổi học hay giờ tư vấn.‏

‏IQ+ xây mô hình theo bốn hướng Learn - Share - Earn - Borderless, tương ứng với Học - Chia sẻ - Tạo thu nhập - Kết nối không giới hạn địa lý. Một người có thể bắt đầu từ một video ngắn, tìm đến chuyên gia mình quan tâm, tham gia cộng đồng rồi tiếp tục với những chương trình chuyên sâu hơn. ‏

‏Ở chiều ngược lại, người có chuyên môn có thể chia sẻ kiến thức, xây cộng đồng và đưa các chương trình đào tạo lên cùng một hệ thống.‏

‏Một khái niệm được IQ+ nhắc nhiều trong lễ ra mắt là "Return On Intelligence" (ROI). Nếu ROI trước nay thường được dùng để nói về khả năng sinh lời của một khoản đầu tư, IQ+ dùng "Return On Intelligence" để nói về giá trị mà một người có thể thu lại từ kiến thức và kinh nghiệm mình đã tích lũy.‏

‏Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

‏"Nếu sự chú ý có thể trở thành thu nhập, thì tại sao tri thức lại không thể?", bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, đặt vấn đề.‏

‏Trong hệ sinh thái IQ+, AI được đưa vào một số khâu như tìm kiếm, gợi ý nội dung và chuyên gia, ghi chú, tóm tắt và quản lý tri thức. Công nghệ blockchain cũng sẽ được dùng trong khâu chứng nhận tại IQ+.‏

‏Hiện tại, hệ sinh thái IQ+ đã có nhiều chương trình, bài học với các thầy cô, chuyên gia sáng tạo nội dung, chủ yếu xoay quanh những kỹ năng gắn với công việc như quản lý, ứng dụng AI, thương mại điện tử và phát triển năng lực lãnh đạo. IQ+ theo đuổi hướng đi đưa kinh nghiệm của người đang làm nghề thành nội dung có thể học, dùng lại và tiếp tục lan tỏa đến nhiều người.‏

‏Hai đường nghề nghiệp gặp nhau ở IQ+‏

‏Đứng sau IQ+ là hai nhà đồng sáng lập có đường nghề nghiệp khá khác nhau, bao gồm bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh từng làm công nghệ, truyền thông và kinh tế nội dung và TS William H. Nguyen dành nhiều năm cho nghiên cứu và phát triển công nghệ.‏

‏Trước IQ+, bà Quỳnh Anh từng là Giám đốc Viber Việt Nam trong giai đoạn các ứng dụng nhắn tin phát triển nhanh tại thị trường trong nước. Sau đó, bà tham gia Yeah1 ở các vị trí điều hành, làm việc với những mô hình kết nối nội dung số, cộng đồng người dùng và thương mại.‏

‏Quãng thời gian này cũng phần nào giải thích cách bà nhìn bài toán của IQ+. Trong kinh tế nội dung, lượt xem, người theo dõi hay sự chú ý của người dùng đều có thể tạo ra doanh thu. Trong khi đó, một người có thể mất hàng chục năm tích lũy chuyên môn nhưng phần lớn thu nhập từ vốn hiểu biết ấy vẫn phụ thuộc vào số giờ họ trực tiếp đứng lớp, tư vấn hay làm việc.‏

‏"Tri thức chưa bao giờ đối lập với tiền bạc. Tri thức chính là tài sản và đã là tài sản thì phải có khả năng sinh lời", bà Quỳnh Anh chia sẻ.‏

‏Mảnh ghép công nghệ đến từ TS William H. Nguyen, nhà sáng lập Quickom. Ông có nền tảng nghiên cứu về AI, dữ liệu, truyền thông và mạng máy tính, đồng thời có các bằng sáng chế tại Mỹ trong lĩnh vực công nghệ truyền thông.‏

‏TS William H. Nguyen - nhà đồng sáng lập IQ+ phụ trách công nghệ - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

‏Quickom, doanh nghiệp ông thành lập năm 2021, phát triển công nghệ giao tiếp trực tuyến trên kiến trúc mạng phi tập trung. Năm 2024, Quickom nhận vòng đầu tư hạt giống 1,5 triệu USD do VinaCapital Ventures dẫn dắt. Riêng trong năm 2023, hệ thống này đã vận hành hơn 500 sự kiện phát trực tuyến.‏

‏Hai con đường nghề nghiệp khác nhau cuối cùng gặp nhau ở cùng một câu hỏi. Đó là làm sao để những gì một người đã tích lũy qua nhiều năm làm nghề không mất đi sau một buổi học hay giờ tư vấn, mà có thể tiếp tục đến với người cần và tạo ra giá trị theo thời gian. Tất cả sau cùng hội tụ tại IQ+ với sứ mệnh cùng kiến tạo một "nền kinh tế trí tuệ".‏

‏Xem thêm về hệ sinh thái IQ+ tại: ‏ ‏https://m.iqplus.education/vi‏