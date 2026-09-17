Loạt Influencer chia sẻ câu chuyện vượt giới hạn truyền cảm hứng cho người trẻ

Mùa tựu trường 2026 đã chính thức gõ cửa! Giữa thời điểm các sĩ tử vừa bước qua kỳ thi quan trọng, loạt gương mặt influencer quen thuộc với giới trẻ như Anh Síng Đi Đại Hàn, Shin Phạm, Trinh Nguyễn đã đồng loạt cất tiếng nói tiếp sức cho người trẻ mở ra hành trình bứt phá.

Back to School không chỉ đánh dấu năm học mới, mà còn là vạch xuất phát để thế hệ trẻ nhìn lại hành trình trưởng thành. Hòa chung không khí ấy, The IELTS Workshop (TIW) khởi động chiến dịch Back to School với chiến dịch mang thông điệp "Ngôn ngữ mở ra thế giới", kết hợp Social Challenge "NO LIMIT" - thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng học sinh cùng dàn sáng tạo nội dung đình đám.

Điểm số không phải điểm dừng, mà là bước đệm mở ra thế giới

Xoay quanh câu chuyện của những người trẻ từng loay hoay trước rào cản ngôn ngữ, sự tự ti hay áp lực thành tích, chiến dịch mang đến góc nhìn mới: Chứng chỉ hay điểm số không phải điểm kết thúc, mà là cột mốc giúp bạn mở ra thế giới rộng lớn hơn.

Lan tỏa tinh thần này, thử thách "NO LIMIT" khuyến khích sĩ tử nhìn lại chặng đường vượt khó qua kỳ thi THPTQG hay thi vào lớp 10 thay vì chỉ chú trọng điểm số với tinh thần "Learn - Inquire - Master": Chỉ cần chủ động học hỏi và làm chủ tri thức, bạn đã chiến thắng giới hạn chính mình.

Loạt Influencer đồng loạt hưởng ứng, tiếp sức cho mùa tựu trường

A Síng Đi Đại Hàn: Từ kỹ sư Bách khoa đến tập đoàn đa quốc gia nhờ công thức "Nội tại + Hành động"

A Síng Đi Đại Hàn

Nhìn lại 10 năm với 3 bằng Thạc sĩ, Anh Tô Tôn Thành (A Síng Đi Đại Hàn) gây bất ngờ khi tiết lộ xuất phát điểm là kỹ sư Dầu khí Bách Khoa. Anh đúc kết công thức bứt phá: Biến "nội tại" (điều mình thích) thành "hành động" kiên trì để nhận về "kết quả" vượt kỳ vọng.

Thích K-POP: Anh xin học bổng Thạc sĩ 2 lần, cày tiếng Hàn để có 5 năm rực rỡ tại Hàn Quốc và đu concert trong mơ.

Thích chia sẻ: Anh tự học làm video, mở kênh YouTube để có thu nhập tốt, cuộc sống tự do và làm việc với người nổi tiếng.

Mê Hong Kong: Anh chuẩn bị bằng cấp, ngoại ngữ để săn học bổng toàn phần hơn 2 tỷ từ trường TOP 11 thế giới, ra trường được tập đoàn đa quốc gia săn đón.

Anh Thành khẳng định: "Sự kết hợp giữa điều mình thích, kế hoạch theo đuổi và năng lực ngoại ngữ được trang bị đã đưa mình đến những cơ hội mà 10 năm trước chưa từng nghĩ tới."

Shin Phạm: Kỹ năng giúp bứt phá không phải dựng phim, mà chính là Tiếng Anh

Content Creator Shin Phạm

Gần 8 năm làm nội dung, Shin Phạm thừa nhận rào cản lớn nhất thời sinh viên "không tiền, không thời gian" là tự học từ con số 0. Khi tài liệu tiếng Việt về edit hay dinh dưỡng còn hạn chế, chìa khóa giúp anh vượt rào cản chính là tiếng Anh.

Nhờ tiếng Anh, Shin Phạm chủ động đọc bài nghiên cứu trên PubMed, Google Scholar hay xem video hướng dẫn kỹ thuật. "Chỉ với tiếng Anh và Internet thôi mình đã tự học rất nhiều thứ. Tiếng Anh không chỉ giúp mình mở ra kỹ năng mới mà còn mở rộng thế giới, giúp mình vượt giới hạn để tự do khám phá," Shin Phạm bộc bạch.

Tác giả Trinh Nguyễn (23thang12): Lời xoa dịu dành cho sĩ tử sau mùa thi

Tác giả Trinh Nguyễn

Đồng hành cùng em trai thi vào lớp 10, tác giả Trinh Nguyễn gửi gắm góc nhìn thấu hiểu đến các bạn trẻ từng sợ thất bại hay sợ đi chậm hơn bạn bè. Chị chia sẻ bản thân từng áp lực tương lai, nhưng càng trưởng thành càng nhận ra cuộc sống là chặng đường dài và "dục tốc bất đạt".

Trinh Nguyễn nhắn gửi: "Một chuyện không diễn ra như ý không có nghĩa bạn đi sai hướng. Trường chuyên hay không, điểm cao hay thấp không quyết định tất cả. Điều quan trọng nhất là trên hành trình đó, bạn đã học được gì và bao nhiêu lần phá vỡ giới hạn bản thân. Bởi vì 'The only limits in our lives are the ones we place on ourselves' (Giới hạn duy nhất là do chính chúng ta tự đặt ra)."

Đón mùa tựu trường: Học không giới hạn, tự tin vươn xa cùng TIW

Từ công thức biến nội tại thành kết quả của A Síng, hành trình tự học nhờ ngoại ngữ của Shin Phạm hay tinh thần không tự đặt giới hạn cho bản thân của Trinh Nguyễn, tất cả đều bắt đầu từ quyết định chủ động học hỏi và hành động.

Tháng 9 không chỉ là thời điểm trở lại trường lớp, mà còn là lúc bạn đặt ra những mục tiêu mới cho chính mình. Một năm học mới, một phiên bản mới: dám học nhiều hơn, dám thử nhiều hơn và dám bước qua những giới hạn cũ.

Với thông điệp "THERE IS NO LIMIT WHEN YOU LIM IT | HỌC KHÔNG GIỚI HẠN, BỨT PHÁ VƯƠN XA", The IELTS Workshop đồng hành cùng bạn trên hành trình LEARN - INQUIRE - MASTER, để IELTS không còn là rào cản mà trở thành bước đệm giúp bạn tự tin vươn xa.

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