Nhà sản xuất Will Vũ gia nhập câu lạc bộ “trăm tỷ” với dự án điện ảnh thứ 3 trong sự nghiệp

Nhà sản xuất "mát tay" với những dự án thành công liên tiếp

Chào sân điện ảnh vào năm 2019 với Thưa Mẹ Con Đi - một bộ phim gia đình ẩn dưới lớp vỏ là câu chuyện "đam mỹ" tuyệt đẹp, con đường sản xuất phim của doanh nhân trẻ Will Vũ được dự đoán sẽ đạt được nhiều quả ngọt từ những ngày đầu. Bộ phim được khán giả Việt Nam đón nhận khá tích cực, tại hai liên hoan phim quốc tế - Liên hoan phim châu Á Toronto 2020 và Liên hoan phim Á Mỹ Philadelphia 2020, Thưa Mẹ Con Đi đều xuất sắc nhận được Giải phim dài hay nhất do khán giả bình chọn.

Thừa thắng xông lên ngay trong năm 2019 với Chị Chị Em Em, Will Vũ mang đến bom tấn điện ảnh gây sốt bậc nhất phòng vé mùa Giáng sinh năm đó. Bộ phim từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội Việt nhờ cái kết độc lạ, và sở hữu ca khúc nhạc phim đạt Top 1 Trending YouTube với đoạn điệp khúc gây nghiện "Người tính chẳng bằng trời tính".

Trở lại màn ảnh rộng vào năm 2023, Will Vũ hoàn thành mảnh ghép thứ hai trong vũ trụ điện ảnh về nữ quyền với Chị Chị Em Em 2 và gặt hái quả ngọt trăm tỷ chỉ sau hơn hai tuần công chiếu. Dù còn khá trẻ so với những tên tuổi lớn trong nền điện ảnh Việt, song Will Vũ đã sớm biết cách tạo ra dấu ấn riêng trong từng tác phẩm. Ba bộ phim tuy kết hợp cùng ba đạo diễn với ba cá tính khác nhau nhưng khi đặt lên bàn cân vẫn có thể nhìn thấy một sự tương đồng nhất định về phong cách của Will Vũ - hiện đại, mới lạ, và thông minh.

Liên tục đưa những đứa con tinh thần bay xa trên thị trường quốc tế

Một trong những điểm nổi bật phải kể đến của Will Vũ chính là quyết tâm mang các tác phẩm của mình chinh phục khán giả quốc tế. Thưa Mẹ Con Đi từng ra mắt tại nhiều thị trường lớn như Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Mỹ… Đặc biệt, bộ phim này từng được phát hành trên trên nền tảng Rakuten TV Nhật Bản và trở thành một trong năm phim nước ngoài bán chạy tại đây trong nửa đầu năm 2021.

Chị Chị Em Em 2019 là bộ phim Việt duy nhất được đề cử hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á và được chiếu mở màn tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2020. Gây sốt với nội dung "yêu hận tình thù" hấp dẫn, Chị Chị Em Em thành công bán bản quyền quốc tế tại Mỹ và toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Bộ phim cũng vinh dự đoạt giải ABC TV Awards tại Liên hoan phim châu Á Osaka lần thứ 16.

Giữ vững phong độ này, tác phẩm thứ 3 của Will Vũ - Chị Chị Em Em 2 - cũng chính thức được phát hành tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tham dự Liên hoan phim Châu Á Osaka - OAFF 2023. Trong khuôn khổ liên hoan phim này, Chị Chị Em Em 2 đã nhận được 3 đề cử quan trọng là ABC TV Award, Yakushi Pearl Award, Audience Award.

Có thể nói, Will Vũ là một trong số những nhà sản xuất biết cách chú trọng về sự cân bằng giữa tính thương mại và chuyên môn cho các tác phẩm của mình. Điều này được thể hiện qua nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc đưa các bộ phim bay xa trên thị trường quốc tế.

Những dự định điện ảnh trong tương lai

Trong tương lai, Will Vũ khẳng định muốn xây dựng Chị Chị Em Em thành vũ trụ điện ảnh về nữ quyền. Với niềm tin rằng các vũ trụ điện ảnh nhiều phần sẽ là một hướng đi hấp dẫn đối với khán giả, nhà sản xuất trẻ nhìn thấy nhiều tiềm năng chưa được khai mở của phim Việt.

Will Vũ từng chia sẻ nhiều lần rằng anh không giới hạn bản thân trong một thể loại phim nào và luôn cố gắng khám phá những điều chưa từng thực hiện trong điện ảnh. Để phát triển những ý tưởng đó, Will Vũ lấy cảm hứng từ những "nàng thơ" hạng A. Có thể thấy đây chính là công thức tạo nên thành công của cả hai phần Chị Chị Em Em. Bộ đôi Thanh Hằng - Chi Pu và Minh Hằng - Ngọc Trinh dưới sự kết hợp của Will Vũ đều mang lại một góc nhìn mới mẻ về hình ảnh người phụ nữ, đáp ứng thị hiếu khán giả và thành công về mặt doanh thu.

Nhà sản xuất Will Vũ cũng hé lộ rằng một tác phẩm điện ảnh dành riêng cho GenZ chính là điểm đến tiếp theo của anh. Dù chưa bật mí bộ phim tiếp sẽ mang phong cách như thế nào, song có một điều chắc chắn rằng chất riêng của Will Vũ chính là sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu.

Will Vũ là nhà sản xuất điện ảnh trẻ sinh năm 1992 tại Cộng hoà Liên Bang Đức, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Anh đang là nhà sáng lập kiêm CEO của Muse Films và VMF Capital, bên cạnh đó, anh là nhà sản xuất của 3 bộ phim điện ảnh Thưa Mẹ Con Đi (2019), Chị Chị Em Em (2019) và Chị Chị Em Em 2 (2023). Với cột mốc 101 tỷ sau 16 ngày công chiếu với bộ phim Chị Chị Em Em 2 (2023), Will Vũ chính thức trở thành nhà sản xuất trẻ hàng đầu trên thị trường điện ảnh Việt gia nhập câu lạc bộ điện ảnh trăm tỷ.