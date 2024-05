Nhà phát hành VTC tỏa sáng tại ngày hội Gameverse 2024

Ngày 11 và 12 tháng 5 vừa qua, Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành địa điểm tụ hội của các game thủ và nhà phát hành game trong khuôn khổ Ngày hội GameVerse 2024. Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất chính là gian hàng VTC - đặc biệt là VTC Game, với sự xuất hiện của Vũ trụ Audition và các tựa game nổi bật khác như Silkroad Origin, UFC và Be A Pro - đã chiếm được sự chú ý của đông đảo người tham gia.



Người chơi tham gia trải nghiệm gian hàng VTC tại Vietnam Gameverse năm 2024

Tại sự kiện, khu vực VTC Game chính là địa điểm luôn thu hút và đông đúc. Ước tính trong 2 ngày, gian hàng đón tiếp hơn 10.000 người chơi tham gia trải nghiệm, với các hoạt động hấp dẫn như nhảy sexy dance, trình diễn thời trang, và nhiều minigame cực kỳ thú vị.

Không chỉ dừng lại ở đó, những người tham dự còn nhận được nhiều quà tặng và ấn phẩm độc quyền từ VTC Game, mang về nhà những kỷ niệm đáng nhớ từ sự kiện.

Một phần kho quà rực rỡ sắc màu mà NPH VTC Game mang tới Vietnam GameVerse 2024

Đáng chú ý, màn trình diễn của nhóm nhảy AU với các vũ công xinh đẹp, mang những đôi cánh thiên thần nổi bật đã làm không khí sự kiện thêm phần sôi động, chiếm trọn trái tim của hàng ngàn game thủ có mặt.

Riêng gian hàng VTC Game mang đến dàn PG nổi bật với những đôi cánh độc đáo, nhanh chóng trở thành tụ điểm check-in của người tham gia.

Trong lễ trao giải Vietnam Game Awards 2024 vào tối 11/5, tựa game "Audition - Nhịp Điệu Cuộc Sống" đã được vinh danh Top Game Vượt Thời Gian. Sự thành công này không chỉ là lời khẳng định cho sức hấp dẫn không ngừng của game mà còn nâng tầm giá trị của Vũ trụ Audition trong cộng đồng gamer Việt.

Tựa game Audition lọt vào Top 5 hạng mục Game Vượt Thời Gian tại Vietnam Game Awards 2024

Ngày hội Game năm nay cũng là dịp để NPH VTC Game giới thiệu "đứa con cưng" chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới với tên gọi Be A Pro. Đây là tựa game mang đến trải nghiệm bóng đá bằng cách tối đa điểm chạm, người chơi thỏa thích phô diễn kỹ năng điều khiển, sáng tạo đường bóng trong không gian sân vận động đẳng cấp thế giới với hệ thống âm thanh sống động, đồ họa cực mãn nhãn. Có lẽ vì lý do đó nên khu vực chơi thử game Be A Pro tại gian hàng đã thành công thu hút được hàng ngàn người tham gia trải nghiệm.

Be A Pro - siêu phẩm bóng đá năm 2024

Có thể nói, NPH VTC Game đã thực sự tỏa sáng, mang tới hình ảnh đẹp, khó quên trong Ngày hội GameVerse 2024. Sự chuyên nghiệp và đầu tư bài bản vào các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng đã tạo nên một bầu không khí sôi động, khẳng định VTC Game không chỉ là một nhà phát hành mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghiệp game.

Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường sôi động và đầy tự tin để thể hiện mình, các sản phẩm của VTC chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy gia nhập ngay hôm nay để khám phá và trải nghiệm!

Gia nhập Vũ Trụ Audition tại đây: https://vutruaudition.vtcgame.vn/

Gia nhập Silkroad Origin tại đây: https://sro.vtcgame.vn/

Khám phá Be A Pro tại www.facebook.com/beaprovtcgame