Thiết mộc lan là loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí không gian sống vì tương đối dễ chăm sóc. Tuy nhiên, khi trồng trong nhà, cây vẫn có thể gặp tình trạng vàng lá, khô đầu lá, thối thân hoặc chậm phát triển nếu điều kiện chăm sóc không phù hợp.

Xoay chậu cây định kỳ, tránh để một phía thiếu sáng

Thiết mộc lan cần ánh sáng tự nhiên để phát triển. Nếu đặt cây cố định ở góc phòng tối, lá có thể mọc thưa, thân nghiêng về phía cửa sổ và màu sắc kém tươi. Vị trí phù hợp là gần cửa sổ, ban công có ánh sáng gián tiếp hoặc nơi nhận được nắng nhẹ vào buổi sáng.

Mỗi tuần, các gia đình có thể xoay chậu khoảng 1/4 vòng để các phía của tán cây nhận ánh sáng tương đối đồng đều. Nếu cây đang ở nơi thiếu sáng, nên chuyển dần đến vị trí sáng hơn, tránh đưa ngay ra nắng gắt khiến lá bị cháy hoặc xuất hiện những mảng khô màu nâu.

Ngoài ra, không nên đặt cây sát nguồn điều hòa thổi trực tiếp hoặc gần bếp nóng vì luồng khí nóng, lạnh thay đổi liên tục có thể khiến đầu lá khô và chuyển màu.

Kiểm tra đất trước khi tưới, không tưới theo lịch cố định

Thiết mộc lan có khả năng chịu khô tương đối tốt nhưng không chịu được tình trạng rễ thường xuyên ngập nước. Tưới quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến cây bị vàng lá, mềm thân và thối rễ.

Trước khi tưới, gia đình nên dùng ngón tay kiểm tra lớp đất sâu khoảng 3-5 cm. Nếu đất vẫn ẩm, chưa cần bổ sung nước. Khi đất đã khô, có thể tưới từ từ quanh gốc đến khi nước thoát ra đáy chậu, sau đó đổ bỏ nước đọng trong đĩa lót.

Đặc biệt, chậu trồng phải có lỗ thoát nước. Không nên để nước đọng trong chậu trang trí bên ngoài vì tình trạng này có thể khiến bộ rễ bị úng kéo dài.

Thường xuyên lau lá, cắt bỏ phần bị hư hỏng

Lá thiết mộc lan có bản rộng và dài nên dễ bám bụi khi đặt trong nhà. Lớp bụi tích tụ lâu ngày có thể cản trở quá trình tiếp nhận ánh sáng của lá, đồng thời khiến cây mất đi vẻ xanh bóng tự nhiên.

Các gia đình có thể dùng khăn mềm hơi ẩm để lau nhẹ bề mặt lá định kỳ. Khi phát hiện lá vàng, khô hoặc bị sâu bệnh, nên dùng kéo sạch cắt bỏ phần hư hỏng. Không nên tự ý cắt quá nhiều lá xanh cùng lúc vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây.

Nếu đầu lá bị khô nâu, cần kiểm tra lại chế độ tưới, độ ẩm không khí và tình trạng tích tụ muối khoáng trong đất thay vì chỉ liên tục cắt bỏ phần bị khô.

Bổ sung dinh dưỡng vừa phải, kiểm tra sâu bệnh định kỳ

Thiết mộc lan không cần bón phân quá thường xuyên. Trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh, các gia đình có thể bổ sung phân bón dành cho cây cảnh lá theo đúng liều lượng hướng dẫn. Không nên bón phân quá đậm đặc hoặc bón khi đất đang quá khô vì có thể làm tổn thương bộ rễ.

Bên cạnh đó, cần quan sát mặt dưới lá và các kẽ thân để phát hiện rệp sáp, nhện đỏ hoặc những dấu hiệu sâu bệnh khác. Khi phát hiện, nên vệ sinh lá, cách ly cây nếu cần và xử lý bằng biện pháp phù hợp.

Một lưu ý quan trọng là thiết mộc lan có thể gây độc cho chó, mèo nếu chúng nhai hoặc ăn phải. Vì vậy, những gia đình nuôi thú cưng nên đặt cây ở vị trí ngoài tầm với.