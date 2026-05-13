Nguồn gốc của nước suối LaVie gây sốt

Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn chia sẻ của Khoai Lang Thang về nguồn gốc thương hiệu nước khoáng La Vie đang nhận được sự quan tâm lớn. Nam đại sứ tiết lộ thương hiệu này ra đời tại Long An và cái tên quen thuộc thực chất là viết tắt của cụm từ Long An Việt Nam. Anh cũng cho biết thêm thông tin Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An từng nắm giữ 35% vốn điều lệ.

Những thông tin này lập tức khơi dậy niềm tự hào to lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tất cả những chi tiết này vẫn chỉ dừng lại ở thông tin mang tính chủ quan từ nam Youtuber nổi tiếng và chưa có sự chứng thực chính thức nào từ phía nhãn hàng. Dù vậy khi lật lại dòng chảy lịch sử của doanh nghiệp chúng ta vẫn tìm thấy những điểm giao thoa vô cùng thú vị.

Việc lý giải cái tên La Vie là viết tắt của Long An Việt Nam quả thực là một suy luận vô cùng sáng tạo khiến người tiêu dùng Việt cảm thấy gần gũi. Thế nhưng theo các tài liệu lịch sử cái tên này lại có nguồn gốc lãng mạn hơn nhiều. Cụ thể, vợ của người sáng lập Bernard Forey mới là người nghĩ ra nó. Cái tên xuất phát từ ý tưởng giản dị rằng nước là thiết yếu cho cuộc sống và La Vie trong tiếng Pháp cũng mang ý nghĩa là “cuộc sống”. Từ cảm hứng đó thương hiệu nước khoáng đầu tiên có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời cùng câu slogan mà hàng triệu người Việt thuộc lòng: “Một phần tất yếu của cuộc sống”.

Về cơ cấu cổ phần theo thông tin công bố trên trang web của thương hiệu, vào tháng 9 năm 1992, La Vie được thành lập dưới hình thức công ty liên doanh. Phía Pháp là Perrier Vittel thuộc tập đoàn Nestlé Waters nắm giữ 65 phần trăm vốn. Đối tác nắm giữ phần vốn còn lại chính là Công ty thương mại tổng hợp Long An Việt Nam. Đến tháng 7 năm 1994 những sản phẩm đầu tiên chính thức được đưa ra thị trường và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Do đó việc cộng đồng mạng có sự nhầm lẫn giữa các tổ chức địa phương sau hàng chục năm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dù những thông tin đang gây sốt hiện tại chỉ là đồn đoán chưa được xác thực thì mối lương duyên giữa thương hiệu nước khoáng này và mảnh đất Long An vẫn là một sự thật lịch sử đầy tự hào.

Sinh thời chính ông Bernard Forey từng xúc động chia sẻ rằng bản thân rất may mắn khi được làm việc tại Việt Nam. Ông tình cờ tìm được nguồn nước quý hiếm và nhận được sự hỗ trợ hết mình từ chính quyền tỉnh Long An. Dù sau này thương hiệu đã vươn mình trở thành một phần của tập đoàn lớn mạnh toàn cầu thì cái nôi khởi thủy tại Long An cùng sự chung tay của doanh nghiệp Việt Nam trong những ngày đầu tiên vẫn luôn là một cột mốc vô cùng rực rỡ.