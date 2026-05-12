Loại vải to như quả trứng gà, giá 400.000 đồng/kg vẫn không có hàng để ăn tại Thanh Hà

Giống vải mới mang tên “vải trứng hồng Thanh Hà”, hiện được trồng thử nghiệm tại xã Thanh Hà, TP Hải Phòng mới (địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ). Đây là dòng vải chín sớm, được ghép cải tạo từ các giống vải địa phương nhằm tạo ra quả có chất lượng cao hơn và đáp ứng phân khúc khách hàng cao cấp.

Điểm nổi bật của giống vải này là kích thước quả lớn, hình dáng tròn đều giống quả trứng nên được đặt tên là “vải trứng hồng”. Khi chín, vỏ có màu hồng đỏ bắt mắt, cùi dày, tỷ lệ hạt lép cao và vị ngọt thanh. So với nhiều giống vải truyền thống, mẫu mã của loại quả này đồng đều hơn, phù hợp nhu cầu quà biếu và thị trường trái cây cao cấp.

Theo ghi nhận tại vùng trồng, sản lượng năm nay không nhiều do thời tiết đầu vụ thất thường, mưa ẩm kéo dài trong giai đoạn ra hoa khiến tỷ lệ đậu quả giảm. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế lại khiến giá bán tăng mạnh. Nhiều thương lái và khách hàng đã đặt mua hết từ sớm dù giá cao gấp hơn 10 lần so với một số giống vải chín sớm phổ biến.

Do thời tiết năm nay không thuận lợi nên toàn bộ diện tích trên chỉ cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả, nhưng được khách hàng đặt mua với giá 400.000 đồng/kg, trở thành lô vải có giá bán cao nhất trong các trà vải của địa phương ở thời điểm hiện tại.

Hiện giá vải u hồng và vải u gai Thanh Hà tại vườn chỉ dao động khoảng 25.000-35.000 đồng/kg. Trong khi đó, các dòng vải chất lượng cao, sản lượng ít thường được thị trường chấp nhận mức giá cao hơn nhờ yếu tố độc lạ và chất lượng vượt trội.

Thanh Hà từ lâu được xem là “thủ phủ vải thiều” miền Bắc với hàng nghìn hecta trồng vải. Khu vực này nổi tiếng nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, giúp quả vải có vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Những năm gần đây, nhiều nhà vườn tại đây bắt đầu chuyển hướng sang các giống vải chất lượng cao, tập trung vào phân khúc cao cấp thay vì chạy theo sản lượng đại trà.

Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với trái cây sạch, mẫu mã đẹp và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Một số vùng trồng vải ở Hải Dương trước đây cũng đã được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Australia, Mỹ và châu Âu.

Giới kinh doanh trái cây đánh giá, sự xuất hiện của những giống vải mới giá trị cao có thể giúp nâng tầm thương hiệu vải Thanh Hà trong thời gian tới. Dù sản lượng chưa lớn, các dòng vải đặc sản chất lượng cao đang mở ra hướng đi mới cho nhà vườn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh trên thị trường nông sản.