Người yêu tránh mặt, thanh niên ở Quảng Nam dùng roi điện ép em gái đưa đi tìm

Ngày 15/9, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác nhận đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý (SN 1997; trú thôn 3, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Nguyễn Văn Quý bị khởi tố, bắt tạm giam Ảnh: Công an Tiên Phước

Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương với Quý nên chị L. (trú xã Tiên Châu) đến nhà dì ruột tại huyện Hiệp Đức để tránh mặt Quý. Sáng 18-8, Quý nhờ bạn chở đến nhà cha mẹ chị L. tại xã Tiên Châu tìm người yêu nhưng không có, chỉ gặp H.T.K.C. (em ruột của L.).

Lúc này, Quý đe dọa, dùng roi điện dí vào người C, bấm công tắc nhiều lần khiến C. bị giật điện rồi ép buộc gọi điện thoại cho L. và yêu cầu về nhà nhưng chị L. không đồng ý.

Sau đó, Quý tiếp tục dùng roi điện uy hiếp và kéo tay, cổ áo C. đưa lên xe để dẫn Quý đến chỗ chị L. đang ở.

Trên đường đi, Quý yêu cầu C. đưa điện thoại cho mình giữ. Khi đến nhà dì của chị L, Quý chạy vào nhà kéo tay, nắm tóc chị L. lôi ra đường bê tông phía trước. Khi nghe dì của chị L. điện báo cho công an xã, Quý đã bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó.