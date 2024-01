Người Việt vô địch "World Cup" của giới bảo mật: Dấu ấn đặc biệt của ngành An toàn thông tin Việt Nam

Không gian mạng, một không gian phẳng, không có giới hạn và rào cản về mặt thông tin. Lợi ích mà không gian mạng mang đến cho người dùng lớn bao nhiêu thì cũng tỷ lệ thuận với những nguy hiểm từ những cuộc tấn công an ninh mạng.

Việt Nam là một trong những nước có nhận thức sớm về vấn đề an toàn an ninh mạng, luôn chủ động đón đầu các xu hướng an ninh để làm chủ không gian mạng. Chính vì vậy, đã có nhiều những tổ chức, công ty an ninh mạng trong nước đạt được nhiều thành tích quốc tế đáng nể.

Trong số các công ty đó không thể không kể đến Viettel Cyber Security (VCS), với đội ngũ chuyên gia trẻ tài năng đã liên tục giành hàng trăm giải thưởng an ninh trong nước và quốc tế. Chỉ trong chưa đầy 6 tháng đầu năm 2023, VCS đã ghi nhận chuỗi thành tích với 11 giải tại Cybersecurity Excellence Awards.

Và gần đây nhất, vào tháng 8 năm 2023, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ đến từ Mỹ và Singapore, An ninh mạng Viettel (VCS) lần đầu tiên đưa Việt Nam đạt chức vô địch Pwn2Own - Cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn nhất thế giới.

Người Việt vô địch "World Cup" của giới bảo mật

Pwn2Own là cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn nhất thế giới được Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ năm 2007. Đây có thể coi như World Cup của giới bảo mật với giải thưởng lên đến hàng triệu USD. Sự kiện luôn thu hút tham gia của các "cao thủ" từ các tập đoàn công nghệ danh tiếng, các chuyên gia hàng đầu về bảo mật tham dự.

Cuộc thi Pwn2Own 2023 có 8 hạng mục khác nhau với mục tiêu tấn công đều là những thiết bị, phần mềm phổ biến trên thế giới của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như: Microsoft, Apple, Google, Canon… Đó đều là những thiết bị tiên tiến nhất của các hãng sản xuất công nghệ lớn hàng đầu thế giới và được cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất. Các đội thi có khoảng ba tháng chuẩn bị để tìm ra các lỗ hổng chưa từng được phát hiện và sẽ có 30 phút để thực hiện tấn công kiểm thử trực tiếp vào các thiết bị mục tiêu.

Theo ông Ngô Anh Huy, trưởng đoàn VCS chia sẻ: “Thử thách lớn của các đội thì là phải thực hiện tìm kiếm các lỗ hổng trong thời gian ngắn, đồng thời những lỗ hổng đó rất có thể sẽ bị nhà sản xuất tìm thấy và cập nhật bản vá trước thời điểm diễn ra cuộc thi. Vì vậy chúng tôi phải tìm kiếm thật nhiều lỗ hổng càng tốt. Đồng thời chuẩn bị các phương án tấn công dự phòng nếu muốn đạt điểm số cao nhất”.

Từ khi cuộc thi bắt đầu, ngày 24/10, nhóm VCS đã liên tục dẫn đầu. Đến ngày 26/10 bằng năng lực tuyệt vời, VCS - Nhóm Hacker mũ trắng thuộc Công ty An ninh mạng Viettel đã gần như giành ngôi vô địch sớm khi tạo cách biệt về điểm số với các đội đứng sau, dù vẫn còn một hạng mục thi sở trưởng là SOHO SMASHUP.

Các kỹ sư trẻ thuộc đội VCS đã xuất sắc giành ngôi vô địch thế giới tại cuộc thi Pwn2Own 2023. Đáng chú ý hơn, họ đã giành số điểm tuyệt đối 30 điểm tại 7/7 hạng mục. Trong khi nhiều đối thủ mạnh đã gặp những vấn đề như trùng lỗ hổng hoặc khai thác không thành công.

Mặc dù đội hình VCS tham gia dự thi hầu hết là những kỹ sư trẻ, nhưng có trình độ cao, đồng thời môi trường làm việc tại VCS luôn tạo điều kiện cho các kỹ sư va chạm với những bài toán lớn và trau dồi kỹ năng làm việc tập thể. Tất cả đã giúp VCS trở thành đương kim vô địch với điểm số đã bỏ xa khoảng cách với đội về nhì tới 12,75 điểm.

Kết quả của cuộc thi còn cho thấy, những kỹ sư an ninh mạng Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để đứng cạnh những đội ngũ mạnh trên toàn thế giới.

Chia sẻ về chiến thắng này TGĐ Viettel - Ông Tào Đức Thắng khẳng định: "Pwn2Own là cuộc thi danh giá, độ khó rất cao với bất cứ hacker nào. Cuộc thi được ví như cuộc 'chiến đấu' với các nhà sản xuất sở hữu đội ngũ an toàn thông tin top đầu trên thế giới, sẵn sàng đáp trả lại các hacker đến phút cuối. Một cuộc chơi không giới hạn độ tuổi, thậm chí có thể liên kết đa quốc gia. Ngôi vô địch Pwn2Own 2023 đã làm rạng danh Viettel và Việt Nam trên trường quốc tế".

Vô địch Pwn2Own 2023 - cú bứt phá đầy ngoạn mục của An toàn thông tin Việt Nam

Giữa thời đại số hóa như hiện tại, an toàn thông tin dù là một ngành còn khá mới mẻ nhưng tầm quan trọng của nó đã thể hiện quá rõ ràng. Vậy nên một cột mốc chứng minh sức mạnh về an toàn thông tin và bảo mật như chức vô địch Pwn2Own 2023 thực sự là một dấu mốc đáng tự hào của Việt Nam.

Không chỉ vậy, đây còn là một cú bứt phá đầy ngoạn mục của những chàng trai trẻ tại VCS. Nếu như năm 2020, VCS lần đầu có chiến thắng tại "sân chơi" này với hạng mục SmartTV thì những năm sau thành tích lại ngày càng thăng tiến rõ rệt. Năm 2021, VCS lọt Top 5, năm 2022 là Top 2 và 2023 là ngôi vị vô địch danh giá.

Sự tiến bộ vượt bậc này là thành quả đào tạo và trau dồi không ngừng nghỉ cho mục tiêu đưa thương hiệu bảo mật an toàn thông tin Việt Nam ra thế giới với thế mạnh nhân lực chất lượng cao, năng động và sáng tạo. Trong bối cảnh thị trường trong nước chưa có đủ nguồn nhân sự chất lượng đáp ứng đủ yêu cầu, VCS chọn con đường tự đào tạo để có thể tự chủ được nguồn lực của mình. Hàng năm, VCS là đơn vị ra đề cho các cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên công nghệ tại Việt Nam và ASEAN để từ đó sàng lọc, tìm kiếm ứng viên phù hợp. Đa số các chuyên gia tại VCS được “nuôi dưỡng” từ khi còn là sinh viên năm thứ 3.

Từ ngày đầu thành lập Ban An toàn thông tin Tập đoàn (tiền thân của Công ty An ninh mạng Viettel) chỉ với 6 người. Đến nay đội ngũ VCS là hơn 450 nhân sự. Tất cả đều là do VCS có chiến lược trong việc phát triển nhân sự bài bản, trọng tâm. Hiện tại, VCS hiện đã có thể coi là "cánh chim đầu đàn" trong lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin không gian mạng tại Việt Nam.

An ninh mạng Viettel - Viettel Cyber Security (VCS) không chỉ là niềm tự hào của nền an ninh mạng Việt Nam mà còn là hình ảnh đại diện cho sự nỗ lực, sáng tạo, và tinh thần không ngừng học hỏi của người Việt. Hãy bình chọn cho Viettel Cyber Security (VCS) tại We Choice Awards để ghi nhận cho những thành tựu mà VCS đã đạt được, vừa động viên, khích lệ tinh thần cho những chàng trai trẻ của VCS tiếp tục phát triển và đóng góp cho cộng đồng.