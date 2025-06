Người từng quản lý chi nhánh C.P. ở Hậu Giang nói gì về phản ánh bán heo bệnh: Không nhớ rõ vì quá lâu?

Liên quan vụ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P) bị tố "bán thịt bẩn", sáng 2/6, trả lời báo Thanh niên, Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc xác minh, làm việc với người tố cáo.

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, người tố cáo vụ việc trên mạng xã hội) cho biết, chiều 30.5, đại diện Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với ông xoay quanh nội dung đơn tố cáo.

Theo ông Ngân, tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông đã trình bày những nội dung nêu trong đơn gửi cơ quan chức năng và cung cấp một số hình ảnh để chứng minh những gì ông nói là sự thật.

Ông Liễu Quý Ngân (Ảnh: Báo Thanh niên)

Ngoài những hình ảnh đã cung cấp cho công an và cho mọi người, ông Ngân cho biết, vẫn còn nhiều hình ảnh khác liên quan đến vụ việc nhưng ông chưa cung cấp, vì ông cho rằng những gì đã cung cấp cũng đủ để chứng minh nội dung tố cáo.

Ông Ngân cho biết nếu cần thiết sẽ tiếp tục gửi đơn và các hình ảnh khác đến các cơ quan ở T.Ư "để được làm rõ sự thật".

Trước đó, khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, ông Ngân và một số người phát hiện có việc trà trộn heo bệnh, gà bệnh đưa về cửa hàng cho nhân viên bán. Theo ông Ngân, một trong những người ông đã phản ánh việc này là ông B.X.P., quản lý chi nhánh Công ty C.P. ở Hậu Giang, nhưng ông này không xử lý.

Theo hình ảnh ông Ngân đăng trên mạng xã hội cùng với nội dung tố cáo, có một số tin nhắn được cho là nhóm chung của nhân viên làm ở Công ty C.P.. Trong đó có nội dung liên quan đến heo có dấu hiệu bệnh và nhân viên hỏi ý kiến của "sếp" (được cho là lãnh đạo chi nhánh ở Hậu Giang) để xử lý.

Hiện tính xác thực trong những tố cáo, phản ánh của ông Ngân trên mạng xã hội chưa hề được kiểm chứng.

Ảnh chụp được cho là nhóm chung của nhân viên có liên quan đến C.P. (Ảnh chụp hình ảnh trên Facebook J.L từ màn hình: H.H).

Trước những thông tin nói trên, trao đổi với báo Dân Trí, ông B.X.P. - người được ông Ngân nhắc đến trong vụ việc - cho biết, ông không còn làm việc ở chi nhánh Hậu Giang từ tháng 6/2023.

Đề cập đến thông tin phản ánh nêu trên của ông Ngân, ông P. cho rằng "ông không còn nhớ rõ vì quá lâu". Ông này không trả lời thêm và đề nghị liên hệ phía công ty để có thông tin cụ thể.

Liên quan đến vụ việc Công ty C.P. bị tố bán heo bẩn, ngày 2/6, đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga. Hai đơn vị này gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đóng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra, xác minh liên quan đến công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề nghị làm rõ hình ảnh heo bệnh theo phản ánh của người dân có ghi chú được chụp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong buổi làm việc, ông Hà Hữu Tâm, đại diện C.P. Việt Nam tại Hậu Giang xác nhận hình ảnh heo bệnh là do ông Ngân, một cựu nhân viên của công ty, đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Tâm không rõ bằng cách nào ông Ngân có được những hình ảnh này.

Ông Tâm khẳng định, hình ảnh đó được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga, lưu lại để báo cáo công ty. “Con heo sau đó được hủy tại lò mổ, bằng cách nung nấu và chuyển mục đích là cho cá ăn”, đại diện công ty C.P. Việt Nam cho hay.