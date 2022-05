Người mẫu Thái Vannida Senthavisouk: “Tôi tự tin mình có 'sân chơi' riêng để phát triển sự nghiệp tại showbiz Việt”

Từng bị gia đình "cấm" bước chân vào showbiz



Vannida Senthavisouk, biệt danh là Angelaploy, sở hữu một nhan sắc cuốn hút cùng đôi chân dài miên man. Đó chính là lý do cô được rất nhiều bạn trẻ yêu mến trên mạng xã hội. Cũng chính nhờ vào nhan sắc trời ban, cùng niềm đam mê bất tận với nghề người mẫu, mà Vannida đã bước chân vào giới showbiz từ rất sớm. Khi mới 18 tuổi, cô đã tham gia nhiều hoạt động: Làm mẫu lookbook, mẫu ảnh cho một số hãng thời trang tại Thái...

Vannida sở hữu thân hình siêu quyến rũ

Vannida (Angelaploy) là một cô gái không chỉ cuốn hút về mặt ngoại hình mà còn sở hữu nhiều tài lẻ. Ngoài làm người mẫu, Vannida cũng thử sức trên lĩnh vực diễn viên khi còn đang ở Thái. Đặc biệt, vì là con lai Thái, Lào, Việt Nam, Đức (bố của cô là người Thái lai Đức, mẹ là người Việt lai Lào), nên cô nàng có khả năng nói thành thạo bốn ngôn ngữ này. Điều này cũng thuận tiện cho cô gái trẻ hơn trong công việc.

Tuy nhiên, "rào cản" lớn nhất của nàng mẫu lại là gia đình của chính mình. Vannida chia sẻ: "Công việc mà tôi lựa chọn từ đầu đã không được sự đồng ý của gia đình. Từ khi tôi 18 tuổi, mẹ tôi luôn nói với tôi là con gái thì phải kết hôn, có con và ở nhà làm công việc nhà. Lúc ấy, tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều, nhưng tôi đã lựa chọn con đường nghệ thuật, bởi vì đó là ước mơ từ bé của tôi. Tôi hạnh phúc mỗi lần tôi được làm thứ mình đam mê. Mục tiêu mà tôi hướng đến là được đóng thật nhiều bộ phim và cống hiến hết mình vì nghệ thuật."

Lúc bấy giờ, để chứng minh được cho cha mẹ thấy con đường bản thân đi là đúng mà Vannida đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Cô đã phải bươn chải nhiều công việc khác nhau để thực hiện đam mê của mình. Trong quá khứ, cô gái trẻ đã có rất nhiều thời điểm cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, Vannida luôn luôn cố gắng nghĩ là mọi khó khăn chính là động lực làm cho cô luôn mạnh mẽ và ngày càng tiến bộ: "Tôi cảm ơn những khó khăn, trở ngại đã làm cho tôi có được như ngày hôm nay. Tôi tin là chúng ta không thể thay đổi quá khứ của mình vì thế hãy làm cho hiện tại của mình thật tốt, thật hạnh phúc. Vì bạn không thể biết là tương lai phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên tôi luôn nỗ lực hết mình sống cho hiện tại. Dù cho có biết bao khó khăn, thử thách, tôi đều cố gắng vượt qua." - Vannida bộc bạch.

Tự tin mình có "sân chơi" riêng để phát triển sự nghiệp tại showbiz Việt

Nhờ sự chăm chỉ và thật sự nghiêm túc với nghệ thuật, theo thời gian, Vannida đã nhận được sự chấp thuận của gia đình khi bước chân vào showbiz để theo đuổi đam mê với nghề người mẫu.

Trải qua nhiều năm cứng cáp tại showbiz Thái, khi sự nghiệp đang "thăng hoa" và trải hoa hồng nhưng Vannida lại quyết định chọn Việt Nam để thực hiện tiếp đam mê vì cô dành tình yêu lớn cho đất nước Việt Nam. 9x cho biết, trở về Việt Nam là ước mơ từ nhỏ của cô bởi vì mẹ Vannida là người Việt Nam. Nói thêm về tình yêu dành cho Việt Nam, Vannida không tránh khỏi sự "u mê" của mình cho mảnh đất hình chữ S: "Tôi thích tất cả thuộc về Việt Nam: Thức ăn, văn hoá và con người Việt Nam thân thiện. Khi đến Việt Nam tôi cũng gặp một số khó khăn nhỏ: Tôi nói tiếng Việt chưa tốt lắm, mọi thứ với tôi còn khá mới mẻ. Sau một thời gian sinh sống ở Việt Nam tôi đã thích nghi hơn và cảm thấy rất tận hưởng cuộc sống của mình ở đây."

Dẫu biết showbiz Việt, nhất là nghề người mẫu hiện tại đang "bão hòa" khi xuất hiện rất nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, Vannida tâm sự, cô rất tự tin vào khả năng của mình vì hiện tại, cô cũng sở hữu lượng khán giả yêu mến tại Việt Nam. Vì thế, mà cô tự tin rằng bản thân sẽ làm tốt và có "sân chơi" riêng tại showbiz Việt. Ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam, Vannida luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc: "Cảm ơn tất cả những người yêu mến tôi, cảm ơn đất nước Việt Nam vì đã yêu quý và ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa và có cơ hội tôi muốn chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Hứa rằng, sẽ có một buổi họp fans nhỏ xinh dành cho những ai yêu mến Vannida (Angelaploy) để chúng ta cùng nhau trò chuyện và gần gũi nhau hơn!" - cô tâm sự.

Không cảm thấy ghen tị khi chưa được "săn đón như bao người"

Dù mới về Việt Nam nhưng nhờ nhan sắc cùng tài năng của mình, nàng mẫu đã nhận được thêm lượng lớn người hâm mộ tại mảnh đất hình chữ S, do vậy, mỗi tấm hình mà Vannida đăng tải đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, độ nhận diện thương hiệu của cô chưa cao so với những người mẫu đã làm việc lâu năm trong showbiz Việt. Nói về việc có ghen tị hay không khi có một số bạn bè cùng nghề, thậm chí tuổi nhỏ hơn lại được săn đón "nồng nhiệt" hơn mình. Vannida tâm sự: "Tôi không hề ghen tị với họ. Tôi cảm thấy đó là sự cố gắng của mỗi người. Tôi không muốn so sánh bản thân mình với người khác. Suy nghĩ đó giúp tôi cố gắng hơn và thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất.

Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong mọi công việc chính là chúng ta hãy là chính mình. Khi đó, chúng ta sẽ làm tốt được tất cả mọi việc. Mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp, ai cũng sẽ làm tốt được công việc mà mình yêu thích."

Ở thời điểm hiện tại, cô gái trẻ vẫn luôn chăm chỉ, nỗ lực để làm tốt công việc mà mình đam mê. Vannida không những không tỏ thái độ ghen tị mà còn có ước mơ rằng muốn giúp đỡ muốn giúp đỡ cho các lớp đàn em và có thể trong tương lai cô sẽ về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình hoặc tự kinh doanh để tiếp tục giúp đỡ cho nhiều cô gái trẻ chinh phục ước mơ được theo đuổi nghệ thuật, đặc biệt là nghề người mẫu.

