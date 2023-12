Người không ngại làm việc 12 tiếng/ngày, người lại chọn mức lương thấp hơn để có ngày nghỉ: Lựa chọn công việc ra sao cho phù hợp?

Còn trẻ nên hết sức kiếm tiền

Ngọc Thư (25 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm 2 công việc cùng lúc đều liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Cô bạn chia sẻ rằng có những ngày làm việc đến 11-12 tiếng. Đặc biệt thời điểm cuối năm thường rất bận, có nhiều dự án cho dịp Tết nên 2-3 tháng cuối năm sẽ không có bất kỳ ngày nghỉ nào.

“Bù lại thu nhập dịp cuối năm khá tốt có thể dao động từ 30-40 triệu đồng, và đối với mình đó là con số khá lớn. Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể đạt được mức thu nhập đó ở độ tuổi 25. Do vậy, dù công việc khá vất vả, mình thấy nó khá xứng đáng”.

Có những lúc khá kiệt quệ, cô bạn thường sắp xếp dành nhiều thời gian hơn để ngủ. Ngọc Thư tự nhận bản thân là người hồi phục khá nhanh, tức là cô có khả năng chịu đựng khá tốt và không mất nhiều thời gian để lấy lại năng lượng dành cho công việc. Bên cạnh đó, cô bạn khá cuồng công việc, còn độc thân và luôn hướng đến sự tự do trong tài chính nên không ngại đánh đổi thời gian để có mức thu nhập cao hơn.

“Đối với mình, công việc sẽ giúp bản thân phát triển trong mặt kỹ năng và kiến thức. Bên cạnh đó, nó còn là công cụ giúp mình đạt được những điều bản thân mong muốn khác chẳng hạn như đi du lịch khám phá, đi du học ở tuổi 30 và nghỉ hưu sớm. Do vậy, mình không ngại làm việc nhiều hơn để có mức thu nhập cao hơn. Mình buộc phải lựa chọn và đánh đổi”.

Ngoài ra, công ty, đồng nghiệp và đặc biệt là sếp đều khá tốt, luôn giúp đỡ và cung cấp cho Ngọc Hân môi trường phát triển nên cô bạn cảm thấy xứng đáng để cống hiến.

Ảnh minh họa - Pinterest

Chọn công việc với thu nhập thấp hơn sau những ngày thiếu ngủ và mệt mỏi

Cùng quan điểm với Ngọc Thư rằng mọi việc đều phải lựa chọn và đánh đổi, Thùy Linh (26 tuổi, Hà Nội) đã chấp nhận nghỉ việc giữa năm nay và nộp đơn vào vị trí có mức thu nhập thấp hơn.

“Mình làm trong lĩnh vực tài chính, năm ngoái lương trung bình khoảng 30 triệu/tháng. Nhưng công việc khá bận, không chỉ thế còn phải chịu trách nhiệm lớn với số liệu đưa ra. Công việc bận rộn khiến mình mệt mỏi nhưng không đến mức là không chịu đựng được. Tuy nhiên, gánh nặng trách nhiệm khiến mình vô cùng kiệt quệ, ngày nào cũng lo lắng, có lúc còn ảnh hưởng đến giấc ngủ”.

Từ lúc ra trường cho đến tận giữa năm nay, cô bạn gần như không có kỳ nghỉ nào nên Thùy Linh đã quyết định nghỉ ngơi 1, 2 tháng trong khi tìm việc mới. Sau 2 tháng, cô bạn đã nhận được offer công việc mới với mức lương 23 triệu/tháng, thấp hơn khá nhiều so với công việc trước.

“Đi cùng với mức lương là khối lượng công việc và mức độ trách nhiệm thấp hơn. Nhiều người nói với mình là lựa chọn như vậy không ổn vì những công việc sau đó sẽ khó để thương lượng lương hơn. Và như vậy chẳng khác nào đi lùi nhưng mình nghĩ đó là lựa chọn phù hợp ở hiện tại”.

Cô bạn chia sẻ chi tiêu cố định (không thể bỏ) khoảng 10 triệu/tháng. Còn lại là những khoản chi tùy ý phụ thuộc vào thu nhập và mong muốn trong tháng đó. Do vậy với mức lương 23 triệu, cô bạn vẫn có thể sống khá thoải mái. Hơn thế nữa, cô bạn đã nộp đơn vào công việc dù vẫn trong ngành tài chính nhưng khá khác biệt so với trước. Do vậy, mức lương thấp hơn là điều dễ hiểu.

“Thời gian và trách nhiệm ít hơn, mức lương thấp hơn là điều dễ hiểu. Mình nghỉ việc vì quá kiệt sức nên chẳng có lý do gì lại ứng tuyển vào vị trí với mức lương và khối lượng công việc tương tự. Mỗi thời điểm mình sẽ có những ưu tiên riêng”.

Hiện tại, Thùy Linh khá hài lòng với công việc cũng như có nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi hơn. Cô bạn cũng chia sẻ rằng “tận dụng” cuộc sống chưa có nhiều trách nhiệm, vẫn còn độc thân, vẫn còn được liều lĩnh để làm những điều mọi người đều cho là không nên.

Ảnh minh họa - Pinterest

Nên hiểu rõ mong muốn của bản thân trước khi lựa chọn

Dù là Ngọc Thư chấp nhận làm việc 11-12 tiếng/ngày hay Thùy Linh lựa chọn mức lương thấp hơn, cả hai đều hiểu rõ ưu tiên của bản thân tại thời điểm đưa quyết định là gì. Bên cạnh đó, Ngọc Thư chia sẻ rằng rất khó để người trẻ có thể tìm công việc lương cao mà khối lượng công việc vừa phải. Tùy vào khả năng của mỗi người, mức lương sẽ khác nhau.

Cô bạn cũng nhấn mạnh rằng để cân bằng giữa cuộc sống và công việc là rất khó, chia 50-50 hay 60-40 đều là điều không tưởng với những người có mong muốn theo đuổi thu nhập cao. Do vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận về công việc, mức lương và cuộc sống cá nhân mà bạn mong muốn.

Còn đối với Thùy Linh, cô bạn cho rằng khó để tránh cảm giác hụt hẫng khi nhận lương thấp hơn. Việc điều chỉnh chi tiêu đối với những người đã quen mức sống cao cũng rất khó khăn. Giống như Ngọc Thư, cô bạn khuyên rằng mọi người nên phân chia thứ tự ưu tiên, đồng thời hình dung cuộc sống của bản thân sẽ như thế nào trong từng lựa chọn để có quyết định tốt nhất.