Người hâm mộ Taylor Swift nổi giận

Sau những ngày khó khăn liên quan đến vụ 3 người hâm mộ nhỏ tuổi bị sát hại ở Southport (miền bắc nước Anh) và hủy show ở Vienna (Áo) do bị khủng bố nhắm đến, Taylor Swift tái xuất trước công chúng trong buổi biểu diễn đầu tiên của Eras Tour tại sân vận động Wembley ở London (Anh) vào tối 15/8 (giờ địa phương).

92.000 khán giả có mặt và dùng hết sự nhiệt tình để cổ vũ cho siêu sao nhạc pop người Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về những gì diễn ra tại sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất.

Daily Mail đưa tin không ít người hâm mộ lộ biểu cảm giận dữ sau khi bị mắc kẹt bên ngoài sân vận động trong khi Taylor biểu diễn bên trong. Họ bỏ lỡ một vài bài hát đầu tiên vì phải chờ được phát vòng đeo tay.

Người hâm mộ giận dữ vì không kịp vào xem Taylor Swift mở màn. Ảnh: Shutterstock.

Lực lượng an ninh không chuẩn bị đủ vòng tay để phát cho khán giả, dẫn đến bị thiếu và một bộ phận không được phép vào bên trong. Họ đã cầu xin được vào sớm hơn để kịp xem phần mở đầu chương trình, gồm các bài hát Cruel Summer, The Man, Miss Americana và Heartbreak Prince, nhưng không được.

“Thật hỗn loạn khi họ không cho bất kỳ ai vào mà không có vòng đeo tay. Họ mang một ít lên nhưng nhanh chóng dùng hết và bạn phải đợi rất lâu mới có thêm lượt mới”, một người xem show kể.

Đó không phải sự cố duy nhất trong đêm diễn. Trên X, người hâm mộ chia sẻ hình ảnh chụp bên trong sân Wembley cho thấy có nhiều hàng ghế trống. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đó, không chỉ bên trong kín chỗ mà còn có hàng nghìn người nghe ké bên ngoài. Vì lý do an ninh, sân Wembley cấm người hâm mộ tụ tập bên ngoài. Tuy nhiên, việc thừa chỗ bên trong khiến cư dân mạng khó hiểu.

Nhà phân phối và bán vé Mỹ Ticketmaster bị quy trách nhiệm trong tình huống này. Nhiều người dùng TikTok bức xúc vì hệ thống bán vé trực tuyến gặp lỗi kỹ thuật, dẫn đến họ không nhận được mã truy cập cần thiết để mở khóa và mua vé.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh chụp vào thời gian muộn hơn, sân Wembley đông đúc hơn đáng kể. Một số cư dân mạng giải thích do các biện pháp an ninh được tăng cường, nhiều khán giả vào đến chỗ ngồi muộn hơn những người khác.

Nhiều chỗ trống trong đêm diễn đầu tiên của Taylor Swift khiến fan đổ lỗi cho nhà bán vé. Ảnh: X.

Khác với kỳ vọng trước đó, Taylor không nhắc gì đến 3 show diễn bị hủy bỏ ở Vienna cũng như âm mưu khủng bố nhắm vào người hâm mộ của cô. Vào đầu tối 15/8, cô xuất hiện trên sân khấu với câu chào: “Oh, hi London!”. Taylor nói thêm đám đông khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng và “hệ thống tình yêu bị quá tải”.

Như thường lệ, Taylor mang đến cho khán giả không gian âm nhạc tuyệt vời nhất với hơn 40 bản hit. Trong đó, cô cùng người bạn thân thiết, nam ca sĩ Ed Sheeran, song ca 3 ca khúc Everything Has Changed , Endgame và Thinking Out Loud theo phong cách acoustic.