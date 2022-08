Người hâm mộ "phát cuồng" vì ảnh lộ cơ bụng 11 của chị cả BLACKPINK

Các thành viên BLACKPINK nổi tiếng với thân hình tuyệt vời và vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, người gần đây nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng là chị cả Jisoo nhờ cơ bụng săn chắc không ngờ.

Mới đây, Sun - huấn luyện viên dạy pilates cho Jisoo đăng tải một số bức ảnh idol sinh năm 1995 đang tập thể dục. Trong đó, Jisoo mặc bộ đồ tập màu đen ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai, nuột nà đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý hơn, trong một bức ảnh, Jisoo gấp áo ba lỗ để lộ vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng 11.

Jisoo gây sốt với ảnh tập thể dục khoe dáng nuột nà

Cơ bụng 11 của nữ idol 27 tuổi khiến người hâm mộ "phát cuồng" Những bức ảnh này khiến người hâm mộ "phát cuồng". Rất nhiều người đã chia sẻ ảnh trên mạng xã hội, kèm theo những câu trầm trồ trước hình thể tuyệt đẹp của Jisoo. Không ít người còn tuyên bố sẽ bắt đầu tập pilates để có được kết quả như Jisoo.



Nhiều người tuyên bố sẽ đi tập pilates để đẹp như Jisoo Không chỉ vậy, bức ảnh selfie lấp ló cơ bụng do Jisoo đăng trên Instagram cá nhân nhận được hơn 6 triệu lượt "Thích" và hàng chục nghìn bình luận khen ngợi.



Bức ảnh hút hơn 6 triệu lượt "Thích" của Jisoo Theo các bảng xếp hạng nhan sắc của Kbiz, Jisoo được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất. Gần đây, cô được bình chọn là "Nữ diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất năm 2022" của KingChoice. Cô cũng có biệt danh là "Hoa hậu Hàn Quốc". Nhờ ngoại hình xuất sắc, Jisoo được giao đảm nhận vị trí visual (hình ảnh) cho BLACKPINK.



Không chỉ hoạt động chung với nhóm, Jisoo cũng có sự nghiệp riêng thành công. Cô là đại sứ toàn cầu của Dior, đồng thời đã ra mắt trong vai trò diễn viên với vai nữ chính trong Snowdrop.

Jisoo sở hữu nhan sắc xinh đẹp hàng đầu Kbiz Gần đây, Jisoo và các thành viên khác của BLACKPINK trở lại sàn đấu âm nhạc với ca khúc Pink Venom. Trong MV, Jisoo là người có thời lượng hát ít nhất, nhưng lại xuất hiện nhiều và nổi bật nhất. Sự phân bổ này khiến fan hài lòng bởi trước đây, không ít lần Jisoo được cho là bị đối xử bất công khi không chỉ hát ít mà thời lượng lên hình cá nhân cũng ngắn.



Về thành tích của Pink Venom, tính đến 6h36 sáng ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc), MV trở lại của BLACKPINK chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 29 giờ phát hành.

Pink Venom không chỉ là MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất của BLACKPINK mà còn trong lịch sử các nữ nghệ sĩ. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi video âm nhạc của chính họ - How You Like That. Hơn thế, Pink Venom cũng là MV đạt cột mốc trên nhanh nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc trong năm 2022.