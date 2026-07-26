Người Hà Lan chi gần 200.000 đồng cho một ly cà phê phin, thích thú ngồi ghế nhựa đỏ chuyện trò

Không biển hiệu cầu kỳ, không máy pha espresso sáng bóng, cũng chẳng nằm trong một con phố sầm uất. Giữa công viên Oosterpark ở Amsterdam (Hà Lan), một xe cà phê nhỏ bán những ly cà phê phin có giá từ 3 đến 7 euro (khoảng 100.000-200.000 đồng) vẫn thu hút nhiều người ghé lại mỗi cuối tuần.

Menu song ngữ để khách thuận tiện lựa chọn.

Điều khiến không ít vị khách tò mò không chỉ là chiếc phin nhôm nhỏ giọt hay những cái tên như "cà phê sữa đá", "bạc xỉu" trên thực đơn, mà còn là vài chiếc ghế nhựa đỏ thấp được đặt ngay bên cạnh xe – hình ảnh quen thuộc của các quán cà phê vỉa hè Việt Nam.

Từ những ngày sống ở Việt Nam đến ý tưởng mang "quán cóc" sang Hà Lan

Đứng sau quầy là Matko Kmezic, chàng trai người Croatia mang theo ký ức về những tháng ngày sống ở Việt Nam để tái hiện một góc cà phê vỉa hè giữa lòng châu Âu.

Hành trình mang cà phê vỉa hè Việt ra nước ngoài.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người có thể nghĩ đây đơn thuần là một xe bán cà phê mang phong cách Việt. Thế nhưng, với Matko, điều anh muốn giới thiệu không chỉ là hương vị của hạt robusta hay những món đồ uống quen thuộc như cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê muối hay cà phê trứng. Điều anh mong muốn hơn cả là tái hiện một cách thưởng thức cà phê rất riêng của người Việt – nơi một ly cà phê không chỉ để uống, mà còn là cái cớ để ngồi lại, trò chuyện và quan sát dòng người qua lại.

Anh bị cuốn hút bởi văn hóa cà phê vỉa hè ở Việt Nam.

Trước khi trở thành chủ của xe cà phê Viet Drip, Matko làm công việc vật lý trị liệu. Trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, anh có cơ hội dành nhiều tháng ở TP.HCM, Hà Nội và khám phá nhiều địa phương khác.

Chính trong những ngày rong ruổi ấy, anh bị cuốn hút bởi văn hóa cà phê vỉa hè – điều tưởng như rất bình thường với người Việt nhưng lại khá xa lạ ở châu Âu.

Menu cà phê rất Việt Nam

Theo chia sẻ của Matko, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là ly cà phê được pha bằng phin nhôm nhỏ giọt từng chút một, mà còn là nhịp sống xung quanh. Người ta có thể ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, nhâm nhi cà phê hàng chục phút, thậm chí hàng giờ, vừa trò chuyện vừa ngắm phố xá.

"Tôi cảm thấy như thời gian chậm lại", anh từng chia sẻ khi nói về trải nghiệm ấy.

Sau một chuyến trở lại Việt Nam, ghé Buôn Ma Thuột để tìm hiểu thêm về cà phê và học hỏi kinh nghiệm rang xay từ người địa phương, Matko quyết định biến cảm hứng thành hiện thực. Khi quay lại Amsterdam, anh bắt đầu chuẩn bị cho dự án Viet Drip – một xe cà phê mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Ở nhiều thành phố châu Âu, việc mua cà phê mang đi đã trở thành thói quen phổ biến. Một ly espresso hay cappuccino thường được phục vụ rất nhanh để khách tiếp tục công việc.

Khách ngồi ghế nhựa trò chuyện dưới tán cây.

Viet Drip lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Ngay bên cạnh xe cà phê là những chiếc ghế nhựa đỏ thấp – hình ảnh quen thuộc tại nhiều quán cà phê vỉa hè ở Việt Nam. Thực đơn vẫn giữ nguyên tên gọi như "cà phê sữa đá", "bạc xỉu", bên cạnh phần giải thích bằng tiếng Anh để khách dễ lựa chọn.

Những chiếc phin nhôm cũng được sử dụng thay cho máy pha espresso. Khách phải chờ cà phê nhỏ giọt, thay vì nhận đồ uống chỉ sau vài chục giây.

Theo Matko, chính khoảng thời gian chờ đợi ấy cũng là một phần của trải nghiệm. Nó khiến mọi người chậm lại, trò chuyện nhiều hơn và tận hưởng ly cà phê theo một cách khác.

Pha phin truyền thống.

Nhiều vị khách ban đầu dừng lại vì tò mò với cách pha cà phê bằng phin hoặc mức giá cao hơn một ly cà phê mang đi thông thường. Sau khi nhận đồ uống, không ít người chọn ngồi xuống những chiếc ghế nhựa đỏ, trò chuyện cùng chủ quán hoặc những vị khách khác thay vì vội vã rời đi. Đó cũng là điều Matko muốn mang đến: một không gian để mọi người dành thời gian cho nhau, giống như những quán cà phê vỉa hè ở Việt Nam.

Để tạo cảm giác gần gũi, anh còn học và sử dụng một số câu tiếng Việt khi giao tiếp với khách. Nhiều người Việt đang sinh sống, học tập tại Hà Lan khi ghé quán cho biết họ có cảm giác như được trở về những quán cà phê quen thuộc ở quê nhà.

Điều chỉnh để phù hợp khẩu vị nhưng vẫn giữ bản sắc

Dù muốn giữ tinh thần của cà phê Việt, Matko cũng hiểu rằng khẩu vị của khách châu Âu có nhiều khác biệt.

Vì vậy, anh điều chỉnh nhẹ tỷ lệ nguyên liệu ở một số món đồ uống để phù hợp với người Hà Lan, nhưng vẫn giữ nền tảng là hạt robusta Việt Nam và phương pháp pha phin truyền thống.

Anh điều chỉnh nhẹ tỷ lệ nguyên liệu ở một số món đồ uống để phù hợp với người Hà Lan.

Ngoài bán đồ uống, Viet Drip còn giới thiệu phin pha cà phê cùng bột cà phê để những người yêu thích có thể tự trải nghiệm tại nhà.

Cách làm này cho thấy mục tiêu của Matko không chỉ dừng ở việc kinh doanh một ly cà phê, mà còn mong muốn kể câu chuyện về văn hóa cà phê Việt Nam đến với nhiều người hơn.

Khác với những quán cà phê cố định, Viet Drip chủ yếu hoạt động ngoài trời. Thời tiết Amsterdam thường xuyên mưa và mùa đông kéo dài khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, không ít khách lần đầu tiếp cận còn thắc mắc vì sao quán không dùng máy espresso như các quán cà phê khác. Việc giới thiệu phương pháp pha phin, hương vị robusta và văn hóa thưởng thức cà phê Việt đòi hỏi nhiều thời gian hơn là chỉ bán một ly đồ uống.

Tuy nhiên, theo thời gian, xe cà phê dần thu hút cả người dân địa phương lẫn cộng đồng người Việt tại Hà Lan. Hình ảnh những vị khách ngồi trên ghế nhựa giữa công viên, nhâm nhi ly cà phê phin và trò chuyện đã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.

Khi một chiếc ghế nhựa cũng có thể kể câu chuyện về Việt Nam

Trong nhiều năm qua, thế giới biết đến Việt Nam qua phở, bánh mì hay cà phê. Thế nhưng, điều khiến câu chuyện của Viet Drip trở nên đặc biệt là việc nó không chỉ giới thiệu một món đồ uống, mà còn tái hiện cả một lát cắt trong đời sống thường nhật của người Việt.

Nhâm nhi ly cà phê phin và trò chuyện đã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.

Chiếc ghế nhựa, chiếc phin nhôm hay thói quen ngồi thật lâu bên ly cà phê vốn là những hình ảnh bình dị đến mức nhiều người trong nước ít khi để ý. Khi được đặt giữa một công viên ở Amsterdam, chúng lại trở thành những chi tiết khơi gợi sự tò mò và mở ra cuộc trò chuyện về văn hóa.

Cuối cùng, điều đọng lại với nhiều vị khách có lẽ không chỉ là hương vị của ly cà phê phin. Đó còn là trải nghiệm ngồi trên những chiếc ghế nhựa đỏ giữa công viên, chờ từng giọt cà phê rơi và dành thời gian trò chuyện với những người xa lạ. Một hình ảnh rất bình dị ở Việt Nam, nhưng lại trở thành điều mới mẻ giữa Amsterdam. Có lẽ đó cũng là cách văn hóa Việt Nam được giới thiệu ra thế giới: không bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ một chiếc phin nhôm và vài chiếc ghế nhựa bên vỉa đường.

Nguồn: Viet Drip Coffee