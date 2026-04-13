Người EQ thấp thích dùng 3 kiểu hình nền khung chat Zalo/Messenger này

Trong giao tiếp hằng ngày, EQ (chỉ số cảm xúc) không được thể hiện qua những lời nói hoa mỹ hay tuyên bố lớn lao, mà bộc lộ rõ nhất qua những chi tiết rất nhỏ. Trên các nền tảng nhắn tin như Zalo hay Messenger, hình nền khung chat tưởng chừng chỉ là yếu tố phụ nhưng lại phần nào phản ánh tính cách, tâm trạng và cách một người tương tác với người khác.

Thực tế cho thấy, cách lựa chọn hình nền không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân, mà còn thể hiện mức độ tinh tế và khả năng thấu hiểu người đối diện. Một số kiểu hình nền phổ biến thậm chí còn “tố” rõ hạn chế về EQ của người dùng, đặc biệt trong môi trường giao tiếp số ngày càng phổ biến hiện nay.

Dưới đây là 3 kiểu hình nền khung chat mà những người có EQ thấp thường có xu hướng sử dụng.

1. Hình nền phô trương, mang tính khoe khoang

Không khó để bắt gặp những khung chat được đặt nền bằng hình ảnh siêu xe, biệt thự sang trọng, hàng hiệu đắt tiền hoặc ảnh chụp cùng người nổi tiếng. Những hình nền này thường được lựa chọn với mục đích gây ấn tượng hoặc thể hiện “đẳng cấp” cá nhân.

Tuy nhiên, trong giao tiếp, sự phô trương quá mức lại dễ phản tác dụng. Người có EQ cao thường hiểu rằng giá trị bản thân không nằm ở việc thể hiện ra bên ngoài, mà ở cách hành xử và năng lực thực tế. Vì vậy, họ có xu hướng chọn những hình nền đơn giản, trung tính hoặc mang tính cá nhân nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

(Ảnh minh họa)

Ngược lại, việc sử dụng hình nền khoe khoang đôi khi phản ánh nhu cầu được công nhận hoặc cảm giác thiếu an toàn bên trong. Điều này có thể khiến người khác cảm thấy bị so sánh hoặc áp lực, từ đó ảnh hưởng đến sự thoải mái trong giao tiếp.

Trong nhiều trường hợp, những chi tiết tưởng nhỏ như vậy lại là nguyên nhân khiến các mối quan hệ khó phát triển một cách tự nhiên và chân thành.

2. Hình nền u ám, mang màu sắc tiêu cực

Một kiểu hình nền khác cũng khá phổ biến là những hình ảnh mang tông màu tối, kèm theo các câu nói buồn bã, than vãn hoặc thể hiện sự bi quan. Những hình nền này thường tạo cảm giác nặng nề, thiếu năng lượng tích cực ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Cảm xúc trong giao tiếp có tính lan tỏa rất mạnh. Người có EQ cao hiểu rằng, dù bản thân có thể gặp áp lực hay mệt mỏi, họ vẫn cần kiểm soát cách thể hiện để không ảnh hưởng đến người khác. Họ có thể chia sẻ cảm xúc khi cần thiết, nhưng không biến không gian giao tiếp thành nơi “xả” tiêu cực.

(Ảnh minh họa)

Ngược lại, việc duy trì hình nền u ám trong thời gian dài cho thấy người dùng chưa thực sự làm chủ được cảm xúc của mình. Khi những thông điệp tiêu cực xuất hiện lặp lại, người đối diện dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, từ đó khiến cuộc trò chuyện trở nên kém thoải mái.

Trong môi trường làm việc hoặc các mối quan hệ xã hội, việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn năng lượng tiêu cực có thể khiến người khác dần mất hứng thú tương tác. Đây cũng là một trong những dấu hiệu điển hình của EQ thấp: thiếu khả năng điều tiết cảm xúc và chưa ý thức được tác động của mình đến người xung quanh.

3. Hình nền “quá cá tính” nhưng thiếu tinh tế

Bên cạnh hai nhóm trên, một kiểu hình nền khác thường thấy là những hình ảnh mang tính “cá tính quá đà”: câu chữ thiếu chuẩn mực, nội dung hài hước nhưng phản cảm, hoặc các yếu tố trêu đùa không phù hợp với bối cảnh giao tiếp.

Với người sử dụng, đây có thể là cách thể hiện sự khác biệt hoặc “chất riêng”. Tuy nhiên, trong thực tế, những hình nền này lại dễ khiến người đối diện cảm thấy khó chịu hoặc rơi vào tình huống lúng túng.

Người có EQ cao luôn ý thức được ranh giới giữa việc thể hiện cá tính và việc tôn trọng người khác. Họ vẫn có thể sáng tạo, khác biệt, nhưng luôn cân nhắc bối cảnh và cảm nhận của đối phương. Ngay cả trong khung chat cá nhân, họ vẫn giữ sự tinh tế cần thiết để đảm bảo trải nghiệm giao tiếp tích cực.

(Ảnh minh họa)

Ngược lại, việc sử dụng hình nền thiếu phù hợp cho thấy người dùng đang đặt cảm xúc cá nhân lên trên cảm nhận chung. Sự thiếu tinh tế này không chỉ dừng lại ở hình ảnh, mà còn có thể phản ánh cách họ ứng xử trong nhiều tình huống khác.

Giao tiếp với những người này thường khiến người khác dễ rơi vào trạng thái khó xử, bởi họ không chắc đâu là giới hạn phù hợp. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ và làm giảm sự kết nối giữa các bên.