Người dùng Việt xếp hàng thay pin điện thoại dịp cuối năm

Bùng nổ nhu cầu sửa chữa điện thoại dịp cận Tết

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS và Điện Thoại Vui cho biết trong thời điểm giáp Tết, nhu cầu sửa chữa, tân trang điện thoại có xu hướng tăng mạnh so với những tháng trước đó.

Lý giải cho điều này, ông Huy tiết lộ nguyên nhân có thể tới từ tâm lý người dùng muốn tân trang điện thoại cũ để đón Tết, hoặc sửa chữa, thay thế các linh kiện cũ để bán lại hoặc đem cho người thân sử dụng. "Trong khoảng 2 tuần giáp Tết, nhu cầu sửa chữa các thiết bị tăng cao, do mọi người tranh thủ sửa các thiết bị cũ để về quê, đi du lịch hoặc có thể đem cho các thiết bị cũ cho người thân ở quê cũng như tránh thiết bị lỗi hư hỏng là điều không may mắn cho ngày đầu Xuân".

Người dùng xếp hàng chờ sửa điện thoại vào buổi tối tại một cửa hàng Điện Thoại Vui - Ảnh: CellphoneS

Đại diện hệ thống TopZone và TopCare cũng khẳng định lượng khách hàng đi sửa chữa điện thoại trong đợt cận Tết tăng cao, ghi nhân mảng dịch vụ tăng trưởng khoảng 15% so với tháng trước đó.



Trên thực tế, xu hướng tiêu dùng là có thể dự đoán trước được bởi tâm lý của khách hàng nếu không muốn mua điện thoại mới thì sẽ sửa chữa thiết bị cũ.

Anh Phan Minh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết anh mới đi thay pin chiếc iPhone X bởi pin của máy đã bị chai khá nhiều sau nhiều năm sử dụng. "Mình dùng iPhone X đã được hơn 3 năm, pin của máy giờ chỉ còn 74% nên tiện có thưởng Tết mình đi thay pin luôn cho máy dùng cho đỡ cực. Lúc ở cửa hàng cũng có khá nhiều người đi thay pin như mình, đa số đều dùng iPhone", anh Minh chia sẻ.

Máy iPhone X của anh Minh sau khi đã thay pin - Ảnh: Thế Duyệt

Đồng cảnh ngộ với anh Minh, chị Mỹ Dung (Ba Đình, Hà Nội) cho biết điện thoại iPhone 12 Pro Max của chị bị con nhỏ dùng rơi vỡ mặt lưng mấy tháng nay nhưng giờ mới có dịp để đi sửa lại. "iPhone 12 Pro Max của mình cho con nhỏ dùng làm rơi nên vỡ mất mặt lưng với cụm kính camera. Mình tham khảo giá thấy thay đắt quá nên mãi chưa đi thay được. Đợt này rảnh với lại cũng có thưởng Tết nên đi thay về dùng tiếp để năm sau lên đời iPhone 15 luôn", chị Dung giãi bày.



Ông Nguyễn Lạc Huy cho biết do đợt này người tiêu dùng đi sửa chữa điện thoại nhiều, tại một số khung giờ cao điểm, các cửa hàng hệ thống Điện Thoại Vui gặp tình trạng tắc nghẽn, người dùng đến sử dụng dịch vụ có thể phải chờ lâu hơn bình thường.

Dịch vụ thay pin và màn hình chiếm đa số

Theo ông Huy, các dịch vụ đắt khách nhất tại hệ thống Điện Thoại Vui trong đợt cận Tết là thay pin điện thoại, thay vỏ, thay kính, thay camera. Chi phí của các dịch vụ này dao động từ 400.000 - 1,5 triệu đồng đối với thay pin, thay kính từ 400.000 - 1 triệu đồng và thay màn hình từ 800.000 - 2,5 triệu đồng.

Đại diện hệ thống TopZone và TopCare cũng xác nhận 2 loại hình dịch vụ thay pin và thay màn hình chiếm đa số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời gian vừa qua.

Đáng chú ý, người dùng có xu hướng lựa chọn các linh kiện bên thứ 3, tới từ các nhà sản xuất lớn như Pisen, Daison, Energizer, Orizin... với chính sách bảo hành 12 - 24 tháng để thay thế cho các linh kiện đã cũ và hỏng. Điều này cũng dễ hiểu bởi các linh kiện này đều có chất lượng tốt, bảo hành dài và giá thành rẻ hơn các linh kiện chính hãng, có thể rẻ hơn tới 50% so với giá dịch vụ sửa chữa mà hãng công bố.

Khách hàng có xu hướng lựa chọn các linh kiện bên thứ 3 khi sửa chữa điện thoại

Đối với các linh kiện pin tới từ bên thứ 3, nhiều nhà sản xuất cũng ra mắt các loại pin có dung lượng cao hơn nhiều so với pin của nhà sản xuất gốc. Điều này cũng góp phần khiến người tiêu dùng lựa chọn loại linh kiện bên thứ 3 nhiều hơn.



Anh Tuấn Vũ, cũng là một người dùng iPhone X cho biết anh đã chọn pin Pisen dung lượng cao để thay cho viên pin cũ đã sử dụng sau 2 năm. "Nếu thay pin của Apple thì giá vừa cao mà dung lượng lại thấp, mình dùng vẫn phải ngày sạc 2 lần. Bên thay pin có tư vấn mình dùng pin của Pisen, dùng bền, dung lượng cao hơn gấp rưỡi mà giá rẻ chỉ bằng 2/3 so với pin của Apple, tội gì mà không thay, đằng nào năm nay mình cũng lên đời máy mới", anh Tuấn Vũ cho biết.

Người dùng iPhone đi sửa nhiều nhất

Theo đại diện hệ thống TopZone và TopCare, trong đợt cận Tết vừa qua, khách hàng tới sử dụng dịch vụ đa số là người dùng iPhone, cụ thể là các mẫu iPhone 13 Pro Max (thay màn hình) và iPhone 7 Plus tới iPhone 12 (thay pin).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lạc Huy cũng tiết lộ lượng người dùng iPhone có nhu cầu sửa chữa điện thoại luôn cao hơn so với các dòng máy Android khác. "Lượng người dùng iPhone ở Việt nam mình rất lớn, có thông tin tới hơn 20 triệu người dùng iPhone. Do vậy lượng khách hàng có nhu cầu sửa chữa iPhone vẫn luôn cao hơn so với các dòng máy Android", ông Huy khẳng định. "Thêm nữa các thiết bị iPhone có thể sử dụng và giữ giá trị tốt hơn Android sau nhiều năm, chỉ cần thay pin, thay mặt kính… thì vẫn dùng tốt được hoặc đem cho người thân trong gia đình".

Người dùng iPhone đi sửa chữa điện thoại rất nhiều - Ảnh: Điện Thoại Vui

Một cửa hàng nhỏ chuyên sửa chữa đồ dùng Apple tại phố Xã Đàn cũng ghi nhận khách hàng tới thay pin điện thoại iPhone rất nhiều trong đợt vừa qua: "Trung bình một ngày có khoảng hơn 10 khách tới thay pin iPhone, chủ yếu là các dòng iPhone đời cũ như iPhone 6 Plus tới iPhone 11. Số ít còn lại thì tới thay màn, thay kính và thay mặt lưng. Khách hàng dùng Android gần như rất hiếm gặp", chủ cửa hàng này cho biết.



Mặc dù ghi nhận lượng khách hàng sửa chữa điện thoại cao trong dịp Tết Quý Mão, tuy nhiên so với năm 2022 trước đó, mức tăng trưởng này là không nhiều. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Lạc Huy cho biết nguyên nhân tới từ dịch COVID-19 khiến toàn xã hội phong toả trong một thời gian dài. "Có lẽ là do Tết 2022, thị trường bị dồn nén trong 3 tháng phong toả, nhu cầu sửa chữa các thiết bị điện thoại, máy tính cho công việc học tập tại nhà bùng nổ ở những tháng cuối năm kéo dài tới ra sau Tết 2022. Điều nay trong năm nay đã không còn lặp lại".