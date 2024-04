Người dùng Việt sẽ không thích thay đổi này trên iPhone 16

Theo thông tin rò rỉ mới nhất từ tài khoản mạng xã hội @theapplehub dung lượng pin iPhone 16 series sẽ có sự khác biệt so với thế hệ trước.

Tài khoản này tiết lộ 3 mẫu máy iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được nâng dung lượng pin cao hơn từ 2,5% đến 6,3% so với thế hệ iPhone 15 series. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phiên bản iPhone Plus thường được đánh giá là sở hữu dung lượng pin “trâu” lại bị hạ dung lượng tới 8,6% so với mẫu máy tiền nhiệm.

Cụ thể, iPhone 16 sẽ có dung lượng pin là 3561 mAh, cao hơn 6,3% so với iPhone 15. Pin của model iPhone 16 Pro sẽ được nâng lên 3355 mAh, nhỉnh hơn 2,5% so với thế hệ trước và mẫu máy được ưa chuộng nhất, iPhone 16 Pro Max sẽ có dung lượng pin là 4676 mAh, cao hơn 5,7% so với mẫu iPhone 15 Pro Max. Riêng iPhone 16 Plus sẽ có dung lượng pin giảm từ 4383 mAh xuống còn 4006 mAh.

Dù dung lượng pin bị giảm, tuy nhiên người dùng có thể kỳ vọng con chip mới trên iPhone 16 sẽ tiết kiệm pin hơn, từ đó giúp kéo dài thời lượng dùng pin bởi vấn đề về pin trên iPhone luôn là vấn đề mà người dùng Việt quan tâm từ trước đến nay.

Hiện đây vẫn chỉ là những thông tin rò rỉ xuất hiện trong thời gian qua và Apple vẫn không có bất kỳ xác nhận nào về các thông số này. Các thông tin rò rỉ chỉ mang tính chất tham khảo.

Những màu sắc mới của iPhone 16 series - Ảnh: The Apple Hub

Theo thông lệ hằng năm, iPhone 16 series sẽ được Apple trình làng vào tháng 9/2024 vì vậy người dùng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể kiểm chứng tin đồn này. Được biết, phiên bản iPhone 16 Pro và Pro Max được dự đoán sẽ có màn hình lớn hơn, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm giải trí tốt hơn cho người dùng.

Về camera, iPhone 16 Pro có thể sẽ kế thừa camera tele 5X từ iPhone 15 Pro Max và nâng cấp camera góc rộng lên đến 48MP, giúp cải thiện đáng kể chất lượng chụp ảnh macro và góc rộng. Mẫu iPhone tiêu chuẩn và Plus dự kiến sẽ quay lại với thiết kế cụm camera dọc thay vì camera chéo như ở phiên bản iPhone 15 series hiện tại.

Ngoài ra, 2 model cao cấp sẽ được hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7G, 5G Advance và chip A18 Pro mới nhất, trong khi đó 2 phiên bản lại là iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có sự khác biệt về hiệu năng và được trang bị chip A18.