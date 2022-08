Người dùng nhận hàng sớm Galaxy Z Fold4 đầu tiên tại Việt Nam: “Ấn tượng trên cả mong đợi”

Tối ngày 25/08, Samsung đã tổ chức lễ mở bán, chào mừng những chủ nhân đầu tiên của Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4, thế hệ smartphone màn hình gập mới vừa được hãng cho ra mắt cách đây không lâu. Mặc dù không sở hữu những thay đổi mạnh mẽ về mặt ngoại hình, tuy nhiên năm nay bộ đôi siêu phẩm này lại được tích hợp thêm nhiều tính năng tiên tiến độc đáo giúp thăng cấp trải nghiệm nên vẫn được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt.

Theo đại diện của Samsung cho biết, doanh số bán ra của hai chiếc máy tính đến thời điểm hiện tại đã tăng hơn 30% so với thế hệ cũ đã cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của người dùng dành cho các sản phẩm điện thoại gập. Mặc dù ngôi sao Z Fold4 vẫn chiếm 62% tổng số đơn đặt hàng, tuy nhiên lượng khách hàng đặt mua Galaxy Z Flip4 cũng chiếm đến 38%, cho thấy được mẫu smartphone gập hướng đến giới trẻ đã nhận được những phản hồi tích cực cũng như mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Trở thành người đầu tiên sở hữu Galaxy Z Fold4 tại Việt Nam, anh Chương (quận Tân Phú) cho biết mặc dù phải đến 21h mới được nhận chiếc máy yêu thích nhưng ngay khi làm xong công việc anh đã có mặt sớm tại Samsung 68. Bất chấp thời tiết mưa gió cũng như khoảng thời gian phải ngồi chờ khá lâu đã cho thấy được tình yêu của anh dành cho siêu phẩm này lớn đến thế nào.

Trên vai trò là một người đang sử dụng Galaxy Note8, anh Chương chia sẻ: “Điện thoại gập với mình là một cái mới và mình đã theo dõi dòng điện thoại này ngay từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, cũng đã phải đắn đo sau nhiều năm và chứng kiến sự trưởng thành của chiếc máy này nên đến hôm nay mình đã quyết định xuống tiền”.

“Bên cạnh đó màn hình lớn chính là điểm mình ấn tượng nhất của Z Fold4. Là người làm về công nghệ, IT nên việc sở hữu một chiếc máy có màn hình lớn thế này sẽ giúp mình rất nhiều trong việc remote điều khiển các máy trong hệ thống. Mặt khác do chiếc Note8 của mình chưa có Samsung Dex, nên khi sử dụng điện thoại gập có hỗ trợ các ứng dụng cũng giúp mình hoàn thành công việc được dễ dàng hơn. Đó cũng là lý do chính khiến mình lựa chọn lên đời chiếc máy này.” - anh Chương cho biết. “Bên cạnh đó, nâng cấp về màn hình, cũng như hiệu năng cùng khả năng chống nước cũng khiến mình đặc biệt ấn tượng”.

Không mang nhiều tính công việc như anh Chương, bạn Nguyên chia sẻ: “Đó giờ dùng điện thoại truyền thống nhiều rồi nên mình cũng muốn thử một chiếc điện thoại gập như Galaxy Z Flip4 cho mới mẻ hơn. Bên cạnh đó mình khá thích phong cách thiết kế của Samsung”. Là một người đang làm thiết kế đồ họa Nguyên đánh giá rất cao và đặc biệt ấn tượng về thiết kế của Z Flip 4. “Từ khả năng gập mở, cầm nắm thoải mái và màu sắc thì cho cảm giác vô cùng sang trọng”.

Lựa chọn cho mình chiếc máy màu Hồng Champagne quý phái, thay vì phiên bản Tím Bora vì “chiếc S21 mình dùng đang là màu tím rồi nên dù thích nhưng cũng muốn đổi mới” đã cho thấy mắt thẩm mỹ cũng như cá tính độc đáo của cô gái trẻ. Bên cạnh đó, vì rất thích khả năng chụp ảnh selfie mới lạ độc đáo của Galaxy Z Flip4 nên cô nàng cũng đã tranh thủ thử nghiệm ngay tính năng này khi vừa mới được nhận chiếc máy thân yêu.

Cũng say mê với khả năng chụp ảnh từ Z Flip4, Sơn - sinh viên năm 3 Đại học Văn Lang cho biết mình đã chú ý đến dòng điện thoại gập ngay từ khi ra mắt chiếc Z Flip3. “Khả năng gập mở ấn tượng cũng như camera nâng cấp đã khiến mình quyết định phải sở hữu bằng được em nó ngay khi phiên bản thứ 4 vừa được ra mắt”.

“Khả năng Flex Cam cho phép quay phim, chụp hình mà đều có thể gập lại để trải nghiệm, từ trên bàn hoặc nhìn ra sau mà vẫn quay phim dễ dàng chính là điều làm em ấn tượng nhất”. Không những thế Sơn còn hào hứng chia sẻ “Em mua chiếc máy này cũng là để quay tóp tóp là chủ yếu”.

Có thể thấy, Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 đang ngày càng thu hút người dùng trẻ bởi những nâng cấp tính năng thời thượng cùng với đó là thiết kế đột phá với khả năng tùy biến mạnh mẽ. Bằng chứng là phiên bản màu Tím Bora và Hồng Champagne của Z Flip4 và tất cả phiên bản Z Fold4 đã bán hết hàng ở một số đại lý lớn tại Việt Nam. Cùng với đó phiên bản Z Flip4 Bespoke và phiên bản Z Fold4 1TB cũng ghi nhận số cọc cao kỉ lục khi lần đầu ra mắt cho thấy được sức hút cùng độ chịu chơi của các tín đồ công nghệ Việt.

Bộ đôi Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 sẽ chính thức được mở bán từ ngày 2/9 tại tất cả các cửa hàng cùng như đại lý bán lẻ của Samsung trên toàn quốc. Còn chờ gì nữa mà không đến tận tay trải nghiệm siêu phẩm tại các SamCenter (SPS) cũng như lên đời ngay một trong hai smartphone thời thượng nhất hiện nay.