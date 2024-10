Người dân ùa xuống đập tràn nhà máy thủy điện Trị An săn 'lộc trời'

Ngày 15/10, công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ) kết thúc xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An đợt 2/2024. Đợt xả tràn này diễn ra trong 3 ngày.

Hiện nay lượng nước về hồ chứa Trị An đạt 1.130m3/s, mực nước hồ đạt cao trình 61.507m.

Thủy điện Trị An trước giờ đóng đập ngưng xả tràn

Trước thời điểm công ty ngưng xả tràn, rất nhiều người mang theo thuyền, phao, lưới tập trung về vùng nước dưới chân đập tràn để chờ bắt và xem bắt cá .

Do thời gian xả nước chưa lâu và cũng là ngày làm việc trong tuần nên lượng người đến khu vực bắt cá không nhiều như lần trước những cũng lên đến hàng trăm người. Lượng cá “khủng” cũng không có nhiều.

Người dân đổ về đập thủy điện Trị An săn cá- Niềm vui hội tụ từ lộc trời

Ông Đoàn Lan, người dân ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) cho hay, năm nào ông cũng đến bắt cá khi nhà máy xả, đóng đập. “Mười năm trước cá nhiều lắm, mỗi đợt nhà máy xả đóng đập, mọi người có thể đánh bắt cả trăm tấn cá, nay thì không còn nhiều”- Ông Lan cho hay.

Hình ảnh người dân bắt cá ở chân đập thủy điện Trị An

Người dân chờ nước rút để bắt cá

Chài lưới bắt cá

Niềm vui khi có cá mắc lưới

Nam thanh niên bắt được cá mè 9kg

Hàng trăm người ngâm mình tìm may mắn

Thuyền chèo tay được người dân sử dụng để ra vùng nước sâu