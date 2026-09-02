Người dân từng chuyển khoản hoặc nhận tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương tới công an trình báo

Người dân cần đặc biệt thận trọng trước những tin đăng có dấu hiệu bất thường như sau.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, việc tìm kiếm nhà ở và phòng trọ qua Internet ngày càng trở nên phổ biến, nhất là với sinh viên, người lao động hoặc những người mới đến thành phố để học tập và làm việc. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội hay các nền tảng đăng tin, người có nhu cầu thuê nhà có thể tiếp cận hàng loạt lựa chọn với vị trí thuận tiện, đầy đủ tiện nghi và mức giá được quảng cáo là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, đằng sau những lời chào mời này có thể tiềm ẩn các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền hoặc thu thập thông tin cá nhân của người thuê.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, một thủ đoạn thường gặp là kẻ gian sử dụng hình ảnh những phòng trọ đẹp, nằm ở vị trí thuận lợi nhưng rao cho thuê với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Khi người có nhu cầu liên hệ, các đối tượng thường đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước như “đang có nhiều người hỏi thuê”, “chỉ giữ phòng đến hết hôm nay” hoặc yêu cầu chuyển khoản để “xác nhận giữ phòng”. Sau khi nhận được tiền, đối tượng có thể chặn liên lạc hoặc tiếp tục viện dẫn các lý do khác để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm.

Không chỉ nhắm đến khoản tiền đặt cọc, một số đối tượng còn tìm cách thu thập dữ liệu cá nhân của người thuê. Chúng có thể yêu cầu người có nhu cầu thuê phòng gửi ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ, ảnh khuôn mặt hoặc các giấy tờ khác với lý do phục vụ việc làm hợp đồng hoặc xác minh danh tính. Nếu những dữ liệu này rơi vào tay kẻ xấu, chúng có thể bị sử dụng cho nhiều mục đích bất chính như giả mạo danh tính, mở tài khoản, đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, người thuê cần đặc biệt thận trọng trước những tin đăng có dấu hiệu bất thường. Giá thuê rẻ bất thường so với khu vực, thông tin giới thiệu sơ sài, hình ảnh không đồng nhất, người đăng tin liên tục thúc giục chuyển tiền hoặc tìm cách né tránh việc cho xem phòng trực tiếp đều là những dấu hiệu cần cảnh giác. Người thuê không nên vì lo ngại “mất phòng” mà vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng về người cho thuê cũng như nơi ở.

Khi tìm được địa điểm phù hợp, người thuê nên kiểm tra cụ thể địa chỉ, trực tiếp đến xem phòng và xác minh quyền cho thuê của người đăng tin. Trước khi ký kết, cần đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến tiền đặt cọc, tiền thuê, thời gian thuê và điều kiện hoàn trả tiền cọc. Không nên chuyển tiền cho những người không rõ danh tính hoặc cung cấp giấy tờ, thông tin nhạy cảm khi chưa xác định rõ mục đích sử dụng và mức độ tin cậy của bên tiếp nhận.

Bên cạnh việc thận trọng trong quá trình tìm thuê nhà, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Không nên công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân trên mạng hoặc gửi các thông tin này cho những tài khoản chưa được xác thực. Trong trường hợp cần cung cấp bản sao giấy tờ phục vụ mục đích hợp pháp, nên cân nhắc che hoặc hạn chế các thông tin không cần thiết, đồng thời ghi rõ mục đích sử dụng trên bản sao nếu phù hợp.

Một căn phòng được rao với mức giá quá hấp dẫn chưa chắc đã là một cơ hội tốt. Sự cẩn trọng trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân có thể giúp mỗi người tránh được những hậu quả đáng tiếc. Kiểm chứng kỹ thông tin, gặp gỡ trực tiếp, đọc kỹ hợp đồng và không để tâm lý vội vàng trở thành cơ hội cho các đối tượng lừa đảo là những nguyên tắc cần ghi nhớ.

Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự chủ động, cảnh giác của mỗi người sử dụng Internet. Khi tìm thuê nhà hoặc phòng trọ trực tuyến, người dân nên luôn tự đặt câu hỏi: “Thông tin này đã được xác minh hay chưa?” trước khi quyết định chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Chỉ một khoảng thời gian ngắn kiểm tra kỹ thông tin cũng có thể góp phần bảo vệ tài sản, danh tính và sự an toàn của chính mình.

Khi phát sinh tình huống bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, hãy dừng ngay giao dịch, lưu giữ bằng chứng để báo cáo cơ quan Công an khi cần thiết là những bước đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể thiệt hại.

(*Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)