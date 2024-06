Người dân Thành phố Hồ Chí Minh “quá đã” với đêm khai mạc Lễ Hội Sông Nước 2024

Chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động của Lễ Hội Sông Nước 2024 đến hết ngày 09/06, khai mở cho "công nghệ" Lễ hội tại Việt Nam những hướng đi mới trong tương lai.



Lịch sử hình thành của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua có dấu ấn đậm nét của những dòng sông. Thế hệ cha anh đã theo sông mà đến, dựng làng mở ấp, xây luỹ kiến thành, lập phủ, tạo nên Gia Định, mở ra Nhà Bè, Thủ Đức, Thanh Đa… để có một Thành phố phương Nam sống động, phồn vinh, tấp nập giao thương.

Không chỉ kiến tạo nên dáng hình phố thị, hệ thống sông và kênh rạch của Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi lưu giữ những mạch nguồn văn hoá, tình cảm gia đình, làng xóm, quê hương; là bóng cha, dáng mẹ, tiếng em thơ, là mạch nguồn để lớp lớp người con anh dũng đi theo tiếng gọi non sông, là chứng nhân của chuyến tàu huyền thoại đã đi vào trái tim mỗi con người Việt Nam. Đó là câu chuyện lịch sử diễn ra vào ngày 5/6/1911, cách đây 113 năm, "từ thành phố này Người đã ra đi" trên con tàu Amiral Latouche-Tréville rời bến Cảng Nhà Rồng với ý chí sắt son quyết tìm ra con đường giải phóng dân tộc, khởi đầu cuộc hành trình bôn ba trong 3 thập kỷ.

Tiếp nối "Dòng sông kể chuyện" năm 2023, dẫn dắt bằng lối dàn dựng nhạc vũ kịch, được xâu chuỗi chặt chẽ từ khâu chế tác kịch bản được sự cố vấn nội dung từ các chuyên gia như Ông Phan Xuân Biên, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng, NSND Trần Văn Giàu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Họa sỹ Hứa Thanh Bình...

NSƯT Mạnh Dung và bé Trần Gia Huy cảm xúc khi dẫn dắt câu chuyện "Chuyến tàu huyền thoại"

"Chuyến tàu huyền thoại" được kể qua lối diễn xuất truyền cảm hứng của Nghệ sĩ gạo cội - NSƯT Mạnh Dung bằng lời tâm tình của một người ông đến với người cháu. Từng chương là những điểm nhấn sáng chói theo dòng lịch sử của con sông tại miền đất Phương Nam nghĩa tình, là hình ảnh kiên cường của Bác Tôn do Hồ Giang Bảo Sơn thủ vai, hay hình ảnh anh Ba với quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước được NSƯT Trần Tuấn Lin thể hiện, là hình ảnh can trường, anh dũng của bao chiến sĩ Đặc công Rừng Sác, và cũng là những giọt nước mắt lắng đọng hoà quyện vào tiếng ca cổ đặc trưng Nam bộ của NSƯT Như Huỳnh…

Hình ảnh người anh hùng Tôn Đức Thắng hào hùng trong cuộc bãi công tại Xưởng Ba Son

Những chiến sĩ của Đoàn du kích đặc công Rừng Sác quả cảm, can trường

Giữa không gian rộng lớn của khán đài được dựng ở Cảng Nhà Rồng, khán giả như trở thành những chứng nhân lịch sử, được chứng kiến và truyền cảm hứng từ chính dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Và cảm xúc vỡ oà hơn với những công nghệ dàn dựng đỉnh cao như các kỹ xảo điện ảnh, công nghệ trình chiếu 3D mapping, màn hình nước, màn trình diễn pháo hoa kết hợp với hơn 1000 drone rực rỡ cả một góc trời.

Màn trình diễn drone mô phỏng lại chuyến tàu lịch sử - Tàu Amiral Latouche-Tréville

Một dòng sông di sản khói lửa năm ấy được tái hiện sống động trong đêm nghệ thuật.

Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 diễn ra tại các địa điểm: Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên Bờ sông Sài Gòn, khu vực Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Ngôi Sao Việt (Quận 7), Bến Bình Đông (Quận 8), Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên và các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện của Thành phố. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 khẳng định thương vị Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa – Thành phố của những Lễ hội hiện đại và công nghệ bậc nhất, hướng đến xây dựng Lễ hội thành sự kiện thường niên dài ngày, quy mô lớn, mang dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôn vinh hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, công nghệ và rực rỡ!

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện thành phố Thủ Đức thực hiện, cùng với các đơn vị đồng hành chiến lược cụ thể là Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); các đơn vị bảo trợ thông tin với TikTok Việt Nam, Siêu ứng dụng giải trí VieON, UniMedia Việt Nam, Công ty quản lý nghệ sỹ toàn diện The First Management, Công ty Cổ phần Quảng Cáo Shojiki thuộc SJK Group.

Photo: Quỷ Cốc Tử team - Tuấn Nguyễn - Hoàng Mến