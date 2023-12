Người dân tại TP.HCM ‘đập đi’ bất ổn để đi tìm cái ổn thực sự ngày Tết

Những dòng chữ "Trúng số một cái là ổn", "Thưởng Tết 5 tháng là ổn", "Dẫn được người yêu về nhà là ổn"… viết chi chít trên bức tường thu hút sự chú ý của nhiều người dịp cuối năm. Đến gần hơn, bạn sẽ nhận ra bức tường do Lifebuoy dựng lên này có tên "Tết ổn", là tấm "tư liệu" ghi lại những kỳ vọng mùa Tết mà Lifebuoy góp nhặt được trong 4 tháng qua, trên khắp các trang mạng xã hội, với mong muốn giúp mọi người tìm ra đáp án cho câu hỏi "Điều gì làm nên Tết ổn?". Tham gia sự kiện, nhiều người trầm trồ bởi "Tết ổn" mang rất nhiều "hình thù".

Bức tường thu hút hàng nghìn người check-in

Giữa những ngày cuối năm hối hả, bức tường "Tết ổn" trở thành tâm điểm tại Landmark 81, thu hút người dân đến tham quan, tìm hiểu ý nghĩa. Bức tường được dựng lên từ hàng trăm viên gạch thật, thiết kế như một phần của ngôi nhà Việt khiến người xem tò mò xen lẫn thích thú.

Bức tường nổi bật, thu hút người dân và du khách đến check-in.

Người dân có thể trực tiếp viết mong ước của mình lên tường, rồi rút viên gạch ra và đập vỡ, thông điệp bên dưới bức tường sẽ theo đó xuất hiện vào ngày 31/12.

Mỗi người có một định nghĩa riêng về "Tết ổn", người là đủ bánh đủ quà, người mong thưởng Tết đủ đầy, người ước giữ được công việc ổn định hay mong cầu một năm mới phú quý. Nhưng có khi, ổn lại là điều giản đơn mà chúng ta vô tình bỏ quên. Và điều giản dị ấy đã được Lifebuoy cất giấu phía sau bức tường khổng lồ độc đáo cùng thông điệp đáng suy ngẫm: "Có gia đình, có sức khỏe là Tết ổn rồi".

Không chỉ là lời nhắn nhủ ý nghĩa dịp năm mới, Lifebuoy cũng trao đi món quà thiết thực để mỗi người có thể bảo vệ sức khỏe bản thân cùng người thân yêu. Theo đó, khách tham gia sẽ nhận được món quà sức khỏe từ nhãn hàng, sau khi check-in cùng bức tường độc đáo này.

Sự kiện thu hút nhiều KOL tham gia, lan tỏa thông điệp tích cực.

Hòa vào dòng người đến tham gia sự kiện, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Đông Nhi, Ông Cao Thắng… cũng đến check-in, cùng nhau lan tỏa thông điệp tích cực trước thềm năm mới.

Beauty blogger Huang Long, Tiktok creator Mèo Sao Hỏa, Tấn Xa Nhà… chia sẻ đây là sự kiện ý nghĩa và xúc động mà họ có dịp tham gia thời điểm cuối năm. Bức tường khiến người xem tò mò để rồi sau đó vỡ òa cảm xúc với thông điệp sâu sắc về cái Tết ổn bên gia đình.

Có sức khỏe, có gia đình là có Tết

"Là người con xa nhà vào TP.HCM làm việc, tôi đọc và thấm thía từng câu chữ trên bức tường Tết ổn. Vì cuộc sống ổn hơn, tôi cũng lao vào kiếm thật nhiều tiền, mở rộng thật nhiều mối quan hệ, nhưng ngần ấy vẫn là chưa đủ. Đặt bản thân lên bàn cân với bạn bè đồng trang lứa, tôi luôn cảm thấy tự ti", Minh Anh (Gò Vấp) chia sẻ.

Minh Anh mở một tiệm cà phê nhỏ ở TP.HCM, việc làm chủ không hề dễ dàng. Cô thường xuyên vắng nhà trong các dịp quan trọng, lễ, Tết do bận kiếm tiền. "Hôm qua, mẹ vừa gọi điện thủ thỉ ‘năm nay con về quê ăn Tết nghe, tiền quan trọng nhưng sức khỏe của con và gia đình sum vầy quan trọng hơn’. Tôi vỡ òa, hóa ra mình không thực sự ổn", Minh Anh cho biết cô nhìn thấy bản thân khi đọc những dòng chữ viết trên bức tường của Lifebuoy.

Lấy hết sức đập vỡ viên gạch trên bức tường, Minh Anh cũng đồng thời xóa đi lớp vỏ bọc "ổn" cùng những kỳ vọng xa xôi. Sự kiện là dịp để cô một lần nữa hiểu rằng, định nghĩa ổn thực ra rất đơn giản, đó là khi khi gia đình vẫn khỏe mạnh bên nhau.

Người dân Sài thành gửi gắm ước mong về một cái Tết ổn lên bức tường.

Check-in bức tường "Tết ổn" từ ngày đầu sự kiện tổ chức, ca sĩ Hiền Thục không khỏi bất ngờ trước những tầng nghĩa sâu sắc mà bức tường truyền tải. "Mới đầu, Thục chỉ đọc lời nhắn nhủ của mọi người về cái ổn của họ. Có câu trả lời ngây ngô, cũng có những gửi gắm xót xa và rất đời về kỳ vọng kiếm được nhiều hơn để lo cho gia đình".

Hiền Thục hóm hỉnh chia sẻ ban đầu, bản thân cô đoán thông điệp đằng sau sẽ là câu trả lời của Bụt như: "Điều ước của con sẽ thành hiện thực". Tuy nhiên, khi tháo xuống từng viên gạch để đập vỡ, thông điệp thực sự khiến nữ ca sĩ xúc động và được tiếp thêm động lực.

"Thục hiểu rằng kỳ vọng hay những lời nói dối mình ổn đã tạo dựng nên bức tường xa cách. Từ đó, đánh mất giá trị thực sự của ổn là có sức khỏe để bên cạnh những người thân yêu", Hiền Thục nói.

Theo nữ ca sĩ, thông điệp của Lifebuoy rất trực quan nhưng để thấu hiểu, người xem cần dành thời gian tự nhìn lại, cởi mở lòng mình. Chúng ta luôn cố gắng, đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình, thậm chí bỏ quên sức khỏe bản thân, để rồi khi nhìn lại đã quá muộn.

Nam diễn viên Him Phạm check-in tại sự kiện.

Cùng chung suy nghĩ với nữ ca sĩ, diễn viên Him Phạm đánh giá cao ý nghĩa của bức tường Lifebuoy: "Có lẽ, mỗi lời nói ‘con ổn’, ‘dạ ổn’ chính là một viên gạch đặt lên bức tường xa cách với những người thân yêu. Đến sự kiện, Him nhớ cái cái ôm của mẹ, những lúc chuyện trò với ba. Đối với Him, cả gia đình khỏe mạnh bên nhau chính là ổn thật sự".

Giọng nam diễn viên chùng xuống khi nhắc lại câu chuyện cũ: "Tâm dịch, Him bị Covid-19 nhưng không muốn bố mẹ lo nên giấu nhẹm, bảo mình ổn. Vậy mà mẹ vẫn biết, mẹ đến nhà chăm sóc Him suốt thời gian đó và cũng bị nhiễm Covid-19. Mẹ có bệnh nền khá nặng. Him nghĩ ra hàng tá viễn cảnh và sợ nhất là không có cơ hội bên mẹ nữa". Khi ấy, nam diễn viên dành toàn thời gian động viên tinh thần và chăm sóc mẹ vượt qua đợt dịch. May mắn, mọi chuyện đều vẫn ổn. Cũng qua lần đó, Him nhận ra giá trị của sức khỏe và gia đình, càng trân quý hơn những khoảnh khắc bên nhau.

"Hy vọng mọi người tới bức tường Lifebuoy sẽ tìm được câu trả lời ‘thế nào là Tết ổn’ giống như Him", diễn viên 9X hào hứng nói.

Mỗi viên gạch đập vỡ sẽ hé lộ thông điệp ẩn sau bức tường khổng lồ.