"Người đàn ông" mà Elon Musk phải gặp trước khi đi ngủ: Nguyên nhân chính cho nỗi sợ nhân loại diệt vong của ông chủ Tesla

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay Elon Musk mới đây đã tiết lộ thói quen nghe podcast của mình trước khi đi ngủ. Điều trớ trêu là podcast của "Người đàn ông" này lại chuyên nói về tận thế, sự diệt vong của nhân loại vì AI và Elon Musk lại coi đó như một sự "đánh thức tâm trí".

"Tôi thường nghe podcast về sự diệt vong của nhân loại trước khi đi ngủ", Elon Musk thừa nhận trong cuộc hội thảo với Viện Milken Institute.

Chương trình podcast này thuộc về giáo sư marketing Gad Saad của trường đại học Concordia, đồng thời là tác giả của cuốn "The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are Killing Common Sense".

Chính ông chủ Tesla đã thừa nhận rằng bản thân đã đọc sách của Saad và chúng khiến Elon Musk gặp ác mộng về viễn cảnh tồn vong của nhân loại. Cuốn sách đề cập đến sự tiến hóa của nhân loại ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng như thế nào để rồi khiến con người đi đến "chấm dứt".

Việc vị tỷ phú nhà Tesla thường xuyên nghe những bài viết về diệt vong được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến Elon Musk bị ám ảnh về chủ đề này.

Trong một cuộc hội thảo năm 2024, ông chủ Tesla cho biết "Tôi nghĩ có khả năng nó sẽ hủy diệt loài người. Tôi có thể đồng ý với Geoffrey Hinton, mức độ rủi ro là khoảng 10% hoặc 20% hoặc tương tự".

Trước đó vào tháng 11/2023, Musk nói khả năng AI trở nên tồi tệ có thể xảy ra khi công nghệ này có thể hủy diệt loài người nếu trở nên xấu xa hoặc bị điều khiển bởi kẻ xấu. Lần này, Musk cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua tất cả trí thông minh của con người cộng lại vào năm 2030. Dù có những mặt tích cực, ông thừa nhận rủi ro đối với thế giới nếu con đường phát triển AI vẫn tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại.

"Bạn đang phát triển AGI. Nó gần giống nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng nó là một siêu thiên tài, có trí thông minh giống như Chúa. Điều quan trọng là bạn dạy đứa trẻ như thế nào. Một trong những điều tôi nghĩ cực kỳ quan trọng đối với sự an toàn của AI là phải có loại AI tò mò và tìm kiếm sự thật ở mức tối đa", Elon Musk cho hay.

Không dừng lại ở đó, việc Elon Musk phát triển dự án SpaceX nhằm đưa con người lên sao Hỏa cũng được cho là bắt nguồn từ nỗi sợ diệt vong.

"100% tất cả các loài có khả năng tuyệt chủng do sự giãn nở của Mặt trời, trừ khi nhân loại tạo ra sự sống đa hành tinh", ông chủ SpaceX viết trên Twitter-X khi tái kêu gọi nhân loại theo đuổi lối sống đa hành tinh, nhấn mạnh rằng đó là cách duy nhất để loài người thoát khỏi cuộc khủng hoảng tuyệt chủng hàng loạt.

Trong các vụ tuyệt chủng hàng loạt trước đây, ít nhất 3/4 số loài không còn tồn tại trong vòng khoảng 3 triệu năm. Một số nhà khoa học tin rằng với tốc độ hiện tại, chúng ta có thể sẽ mất con số đó trong vòng vài thế kỷ nữa.

Chỉ trong vài thập kỷ tới, ít nhất 1 triệu loài có nguy cơ bị xóa sổ, theo ước tính trong một báo cáo mang tính bước ngoặt được công bố vào năm 2019 nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng đây có thể là một con số quá thấp.

Tờ DW của Đức thì cho hay loài người hiện nay phải đối mặt với một số thách thức dẫn đến diệt vong. Thứ nhất là mất an ninh lương thực. Thứ hai, chất lượng của đất cũng được cho là sẽ xấu đi nếu các vi sinh vật quan trọng chết đi. Thứ ba, thiếu nước và thiên tai. Thứ tư, mất khả năng phục hồi và nhiều đại dịch hơn.

Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, những lời cảnh báo của các nhà khoa học chưa được người dân quan tâm nhiều khi nỗi lo cơm áo gạo tiền vượt lên trên tất cả.

*Nguồn: WSJ