Người đàn ông chuyển khoản nhầm hơn 19 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, tòa án tuyên bố: “Người nhận không nói dối”

Phải đến khi tòa án Trung Quốc vào cuộc, mâu thuẫn giữa người chuyển khoản nhầm và người nhận tiền mới được giải quyết.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương sống tại huyện Triệu Nguyên và ông Thường Mỗ Lượng là bạn bè nhiều năm. Tháng 8/2020, khi người bạn này cần gấp 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng) để chữa bệnh cho người thân, ông Vương đã chuyển tiền cho bạn vay qua Alipay.

Tuy nhiên, do không kiểm tra kỹ thông tin người nhận, ông đã chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của một người khác có cùng tên. Phát hiện sai sót, ông Vương vô cùng lo lắng. Sau nhiều lần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Alipay, ông mới xin được thông tin để gọi điện cho người nhận nhầm.

Thế nhưng, diễn biến sau đó lại hoàn toàn ngoài dự liệu của người đàn ông này.

Người nhận nhất quyết không trả vì nghĩ gặp lừa đảo

Khi nhận được cuộc gọi, ông Thường cho biết không hề nhận khoản tiền nào và nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại đang phổ biến tại Trung Quốc.

Sau khi thấy đối phương liên tục gọi điện, ông chủ động kiểm tra tài khoản Alipay mà mình thường sử dụng nhưng không thấy xuất hiện giao dịch 5.000 NDT nào. Điều này càng khiến ông tin chắc người ở đầu dây bên kia là kẻ lừa đảo nên quyết định từ chối mọi cuộc gọi sau đó.

Không còn cách nào khác, ông Vương đã kiện ông Thường ra Tòa án quận Dương Minh, thành phố Mẫu Đơn Giang, yêu cầu người này phải hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm.

Sau khi thụ lý vụ án, thẩm phán đã nhiều lần liên hệ với cả hai bên để xác minh sự việc và tổ chức hòa giải. Vụ việc rơi vào thế bế tắc khi cả hai bên đều có bằng chứng chứng minh mình đúng.

Ông Vương xuất trình chứng từ giao dịch của Alipay, cho thấy 5.000 NDT đã được chuyển thành công và tiền đã bị trừ khỏi tài khoản. Trong khi đó, ông Thường cũng cung cấp lịch sử giao dịch của tài khoản Alipay mình đang sử dụng. Quả thực, không hề có khoản tiền nào được ghi nhận.

Nhận thấy có điều bất thường, thẩm phán đặt giả thiết người nhận có thể sở hữu nhiều tài khoản Alipay. Lúc này, ông Thường xác nhận mình còn một tài khoản khác nhưng ít sử dụng. Tuy nhiên, sau khi đăng nhập kiểm tra, tài khoản này cũng không có khoản tiền nói trên.

Cho rằng bản thân hoàn toàn vô can, ông Thường bắt đầu mất kiên nhẫn và tuyên bố sẽ không tiếp tục phối hợp giải quyết.

Bất ngờ xuất hiện tài khoản Alipay thứ ba

Không bỏ cuộc, thẩm phán tiếp tục kiên nhẫn giải thích quy định pháp luật Trung Quốc và động viên các bên cùng hợp tác để tìm ra nguyên nhân. Trong quá trình trao đổi, vị thẩm phán gợi ý ông Thường kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản Alipay từng đăng ký dưới tên mình.

Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông này chợt nhớ ra nhiều năm trước từng lập thêm một tài khoản Alipay khác nhưng đã bỏ không sử dụng từ lâu. Ông thậm chí quên cả tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại đăng ký cũng đã thay đổi, khiến việc truy cập gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều lần thử khôi phục tài khoản với sự hỗ trợ của tòa án, ông cuối cùng cũng đăng nhập thành công. Đúng như dự đoán, khoản tiền 5.000 NDT mà ông Vương chuyển nhầm đang nằm nguyên trong tài khoản Alipay "bị lãng quên" này.

Sau khi làm rõ toàn bộ diễn biến, thẩm phán kết luận ông Thường thực sự không nói dối khi nhiều lần khẳng định mình chưa nhận được tiền. Nguyên nhân là khoản chuyển nhầm đã được chuyển vào một tài khoản Alipay cũ mà chính ông cũng quên mất sự tồn tại.

Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, ông Thường lập tức hoàn trả toàn bộ 5.000 NDT cho ông Vương. Về phần mình, ông Vương cũng gửi lời xin lỗi vì sự bất cẩn khi chuyển khoản đã gây ra những phiền toái không đáng có.

Qua vụ việc, tòa án Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần kiểm tra cẩn thận tên người nhận, số tài khoản và các thông tin giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng hoặc các nền tảng thanh toán điện tử như Alipay.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, người nhận được khoản tiền mà không có căn cứ pháp lý được xem là hưởng lợi bất hợp pháp và có nghĩa vụ hoàn trả cho chủ sở hữu. Vì vậy, nếu bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc, người nhận nên chủ động xác minh và hoàn trả thay vì giữ lại để tránh phát sinh tranh chấp pháp lý.

(Theo The Paper)