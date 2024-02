Người đàn ông bị đổ xăng lên đầu, châm lửa đốt giữa quán bia đã tử vong

Sau khi nhập viện với chẩn đoán bị bỏng lên đến 98%, dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên ông H. vẫn không qua khỏi.

Liên quan vụ người đàn ông đổ xăng lên đầu tình địch, châm lửa đốt ở Hà Nội, ngày 26/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hoan (65 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về hành vi giết người. Ông Hoan đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông H. (55 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%. Dù được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, ông H. vẫn không qua khỏi.

Nạn nhân bị đổ xăng lên đầu, châm lửa đốt khi đang ngồi uống bia với bạn. Ảnh chụp màn hình.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 22/2, ông Hoan phát hiện vợ là bà N. và ông H. (55 tuổi) đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra.



Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa, loại 1,5 lít, đi mua xăng để trả thù ông H..

Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, nghi phạm đi tìm ông H. thì phát hiện tình địch đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng.

Lúc này, Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông H. đang ngồi, rồi đổ thẳng xăng lên người đối phương và châm lửa đốt. Ông H. sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi.