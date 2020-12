Người dân miền Trung không gục ngã trong nghịch cảnh, đứng vững nhờ tinh thần: Còn sức khỏe, niềm tin là còn cơ hội

Năm 2020, người ta nghĩ về miền Trung với biết bao nghịch cảnh. Làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19 vừa qua thì thiên tai đã ập đến, để lại một dải đất trũng với biết bao mất mát, đau thương mà chắc chắn nhiều năm sau này chúng ta vẫn sẽ còn nhắc đến.



Thế nhưng qua nghịch cảnh, chúng ta lại một lần nữa thấy được miền Trung kiên cường, mạnh mẽ và lạc quan đến nhường nào.

"Còn người là còn của", "Còn sức khỏe là còn cơ hội" cũng chính là tinh thần của người dân tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Còn nhớ những ngày nơi đây nước lũ dâng nhanh trong đêm, mất điện, mưa lạnh, thiếu lương thực và kiệt sức, người dân đã phải lên mạng kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp từ cộng đồng. Giờ đây thì mọi người cũng kêu gọi nhau đấy, nhưng là kêu gọi nhau giữ gìn sức khỏe để xây dựng lại cuộc sống bình yên, từ người già đến người trẻ đều cần khỏe mạnh và lạc quan để tiếp tục cho chặng đường tươi đẹp phía trước.

Nhắc đến chuyến xe "Sát Cánh Bên Miền Trung", hỗ trợ người dân về mặt sức khoẻ trong thời gian vừa qua, Cô Bình (huyện Lệ Thủy) chia sẻ: "Từ sau lũ đến giờ cuộc sống đã ổn định hơn lắm rồi, nhưng được các bác sĩ tận tâm khám bệnh, phát thuốc thế này tôi rất xúc động. Ở đây ai cũng khó cả, các bác sĩ cũng rất vất vả để đến đây, chúng tôi không biết nói gì khác ngoài cảm ơn".

"Mừng lắm vì được các bác sĩ quan tâm. Lũ hết rồi, thiệt hại cũng thiệt hại rồi, giờ mong sao có sức khỏe và tinh thần để làm việc, cho con cái yên tâm thôi" - anh Ngọc (huyện Lệ Thủy) nói.

Nỗi lo về sức khoẻ tạm lắng, thì những nỗi lo khác lại xuất hiện. Bão lũ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhiều người dân miền Trung không có điều kiện để xây dựng những ngôi nhà kiên cố, có khả năng chống chọi bão lũ diễn ra với tần suất và mức độ thiệt hại ngày càng tăng. Chính vì vậy, một lần nữa trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ "Sát Cánh Bên Miền Trung", Generali Việt Nam cũng sẽ tài trợ Quỹ Sống xây dựng thêm 10 ngôi nhà chống lũ.



Ra đời năm 2013, dự án "Nhà Chống Lũ" của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Sống Foundation) đã huy động được hơn 50 tỷ đồng, xây dựng thành công gần 800 căn nhà với 9 mô hình nhà an toàn được triển khai tại nhiều tỉnh thành. Nhờ đó, hàng nghìn người dân đã được bảo vệ trước thiên tai.

Những ngôi nhà chống lũ đã phát huy tác dụng, giúp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa lũ lịch sử vừa qua

Khảo sát xây nhà 2021 ở Quảng Thọ, Huế

Thêm một ngôi nhà chống lũ được xây dựng là thêm một gia đình được hỗ trợ để an cư lạc nghiệp, "sống chung với lũ" an toàn, và bớt đi những mất mát về tính mạng và tài sản, bớt đi những trẻ em phải trải qua những tổn thất nặng nề về tâm lý khi mất đi người thân hoặc khi kinh tế gia đình bị đảo lộn do bão lũ.



Hàng trăm người thương vong và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị thiệt hại trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua cũng đồng nghĩa với hàng trăm ngàn trẻ em miền Trung phải trải qua nhiều biến động về tâm lý. Khác với những tổn thất về vật chất, những tổn thất về tinh thần rất khó để thống kê, đo đếm, tuy nhiên chúng lại có những ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đối với sự phát triển và cả tương lai của trẻ em, đặc biệt là các em mất người thân trong bão lũ.

Bên cạnh khoản tài trợ xây dựng 10 ngôi nhà chống lũ, Generali cũng tham gia tài trợ cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) triển khai chương trình hỗ trợ cho các em nhỏ bị tổn thương, đau buồn, sang chấn tâm lý do mất mát cha mẹ, người thân trong bão lũ. Khoản tài trợ này dự kiến sẽ giúp chương trình tiếp cận và giúp đỡ thêm khoảng 85 trẻ em, giúp các em chữa lành những nỗi đau về tâm lý, động viên để các em nhanh chóng vượt qua những mất mát, sống lạc quan, nối lại việc học tập và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Còn người là còn của, còn sức khoẻ là còn cả tương lai. Tiếp nối các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ "Sát Cánh Bên Miền Trung" vừa hoàn tất, với hơn 7.500 người dân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí, cùng hơn 1.000 trẻ em và hộ gia đình nhận được những phần quà hỗ trợ, việc tài trợ cho dự án nhà chống lũ của Quỹ Sống và chương trình hỗ trợ về tâm lý cho trẻ em của Unicef là hai hoạt động hướng tới mang lại những lợi ích bền vững và lâu dài cho người dân miền Trung cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ em địa phương.