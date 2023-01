Người dân miền Tây xuống đường xem pháo hoa, đón giao thừa

TP Cần Thơ: "Biển người" đổ ra đường chờ giờ phút bắn pháo hoa mừng năm mới

Bạc Liêu: Hàng chục ngàn người xuống đường xem pháo hoa.

Do năm nay tỉnh Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa duy nhất một điểm tại Quảng trường Hùng Vương ở TP Bạc Liêu nên hàng chục ngàn người dân từ các huyện, thị xã trong tỉnh đã đến trung tâm TP Bạc Liêu để thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 30 phút.

Dù khoảng 22 giờ 30 phút mới đến thời điểm bắn pháo hoa nhưng từ khoảng 19 giờ, tất cả các tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu, như: Trần Phú, Trần Huỳnh, Lê Duẩn, Hòa Bình dẫn vào khu vực Quảng trường Hùng Vương đã kín người.

Anh Lê Minh Xiện (29 tuổi; ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết dù năm nay ở thị xã Vĩnh Châu cũng có bắn pháo hoa, nhưng anh cùng vợ và con gái 2 tuổi ra TP Bạc Liêu để theo dõi vì nghe thông báo sẽ bắn pháo hoa trong 30 phút.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân trong đêm giao thừa, Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ gồm nhiều lực lượng có mặt trên khắp các tuyến phố, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Cà Mau: Tuy còn hơn 1 giờ nữa mới diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Xuân Quý Mão 2023 nhưng mọi tuyến đường dẫn về Quảng trường phường 5, TP Cà Mau đã đông nghẹt người.

Anh Nguyễn Văn Đệ (29 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết vợ chồng gửi lại con trai cho mẹ chăm sóc để lên Bình Dương làm công nhân. "Tôi được nghỉ và về quê vào ngày 27 Tết. Cả năm bôn ba xứ người mưu sinh nên đêm nay tôi cùng vợ chở theo con trai vượt quãng đường hơn 40km để cho con ngắm pháo hoa và đón giao thừa" - anh Đệ nói.

Tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình đón giao thừa "Mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023".

Ban giám khảo chấm phòng đón xuân

Tại đêm giao thừa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, xen kẽ các trò chơi tập thể vui nhộn; tổ chức hái hoa dân chủ kết hợp tuyên truyền về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và đơn vị… Đồng thời, trao thưởng cho các tập thể đoạt giải trong Hội thi "Trang trí phòng đón xuân" Quý Mão 2023.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trao thưởng cho các tập thể đoạt giải trong Hội thi Trang trí phòng đón xuân

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết việc tổ chức các hoạt động chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tạo bầu không khí vui tươi, ấm cúng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.

Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào đón giao thừa

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các đoàn viên đơn vị kết nghĩa tham gia những trò chơi tập thể vui nhộn

Đồng thời, đây là dịp để tăng cường gắn kết hơn nữa giữa đơn vị với gia đình các quân nhân trên địa bàn; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng đối với hậu phương quân đội.