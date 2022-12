Người đàn bà chuốc thuốc mê gia chủ ở Kiên Giang

Ngày 30-12, Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Bộ Công an tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh (SN 1980; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do phía Công an Trung Quốc bắt và trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng truy nã Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh

Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiền ra quyết định truy nã ngày 26-4-2016 về tội "cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-10-2015, Hạnh đến nhà chị Phạm Thị Miền (ngụ TP Hà Tiên) để xin việc làm. Sau đó, Hạnh vào bếp nấu ăn, lợi dụng lúc chị Miền không chú ý nên bỏ thuốc mê vào thức ăn. Sau khi dùng bữa xong, chị Miền và anh Nguyễn Tấn Bửu (là bạn chị Miền) cảm thấy buồn ngủ và mê man ngay sau đó.

Biết "con mồi" đã mắc bẫy, Hạnh liền lấy 1 bộ vòng và 1 chiếc nhẫn trọng lượng 1,13 lượng (đang trên đeo trên tay của chị Miền và anh Bửu), 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 5 triệu đồng.

Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến ngày bị bắt giữ.