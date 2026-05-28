Người càng hay khoe điều này càng dễ thiếu tự tin bên trong

Không phải mọi sự khoe khoang đều xuất phát từ tự tin. Theo tâm lí học, việc liên tục phô bày tiền bạc, thành tích hay sự nổi bật đôi khi lại phản ánh nhu cầu được công nhận và nỗi sợ bị xem thường ẩn sâu bên trong.

Có những người lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài rất tự tin, nói chuyện lớn tiếng, liên tục nhắc về thành tích, thích được chú ý và luôn muốn người khác công nhận mình. Nhưng đôi khi, càng cố gắng chứng minh điều gì, người ta lại càng đang che giấu một khoảng trống nào đó bên trong.

Trong tâm lí học, nhiều hành vi “khoe khoang” thực chất không đến từ sự tự hào đơn thuần, mà xuất phát từ nhu cầu được xác nhận giá trị bản thân. Người thật sự vững vàng thường không cần liên tục chứng minh mình giỏi đến đâu, giàu thế nào hay được yêu quý ra sao. Ngược lại, một người càng hay khoe những điều dưới đây, đôi khi lại càng đang thiếu tự tin từ bên trong mà chính họ cũng không nhận ra.

Người càng hay khoe tiền bạc, càng dễ sợ mình bị xem thường

Có một kiểu người rất thích để người khác biết mình dùng điện thoại gì, đi xe nào, mặc đồ hiệu ra sao hay ăn ở những nơi đắt đỏ thế nào. Mỗi cuộc trò chuyện đều vô tình hoặc cố ý lái về chuyện thu nhập, tài sản, các mối quan hệ “xịn” hoặc những trải nghiệm xa hoa.

Thoạt nhìn, điều đó có thể tạo cảm giác họ rất thành công. Nhưng thực tế, nhiều người làm vậy vì bên trong luôn tồn tại nỗi sợ bị đánh giá thấp. Họ cần vật chất trở thành “bằng chứng” để khẳng định giá trị bản thân trước người khác.

Ảnh minh họa

Một người thật sự tự tin thường không quá bận tâm người khác nghĩ gì về mức lương hay chiếc túi họ đang dùng. Họ hiểu giá trị của mình không nằm hoàn toàn ở những thứ có thể khoe ra ngoài. Còn khi một người liên tục cần được công nhận bằng vật chất, rất có thể họ đang cố lấp đầy cảm giác thiếu an toàn bên trong.

Người càng hay khoe mình bận rộn, càng dễ cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi

“Dạo này bận quá”, “Làm không hết việc”, “Deadline ngập đầu”… là những câu rất quen thuộc. Có người thực sự bận, nhưng cũng có người biến sự bận rộn thành một cách để chứng minh mình quan trọng.

Nhiều người vô thức cho rằng: càng bận thì càng thành công. Vì vậy, họ luôn cố thể hiện mình đang làm rất nhiều việc, lịch trình kín mít, điện thoại không lúc nào ngừng đổ chuông. Nhưng sâu bên trong, điều họ sợ nhất lại là cảm giác mình bình thường, không nổi bật hoặc không đủ giá trị.

Một người có nội tâm ổn định thường không cần biến sự mệt mỏi thành “thành tích”. Họ làm việc vì mục tiêu cá nhân chứ không phải để người khác nhìn vào và công nhận rằng mình “quan trọng”.

Đôi khi, càng cố chứng minh mình không có thời gian nghỉ ngơi, một người lại càng đang thiếu cảm giác công nhận từ chính bản thân mình.

Người càng hay khoe được nhiều người yêu quý, càng dễ cô đơn

Có những người liên tục nhắc về việc mình có nhiều bạn bè thế nào, được quan tâm ra sao, có bao nhiêu người nhắn tin hay theo đuổi. Mạng xã hội của họ lúc nào cũng đông vui, ảnh chụp luôn đầy người, những câu chuyện xung quanh cũng thường xoay quanh việc ai đó thích mình hoặc ngưỡng mộ mình.

Nhưng sự chú ý không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với kết nối thật sự.

Nhiều người càng cố thể hiện mình được yêu quý, lại càng đang sợ cảm giác bị bỏ quên. Họ cần sự phản hồi liên tục từ bên ngoài để cảm thấy bản thân có giá trị. Chỉ cần ít người tương tác hơn bình thường, họ sẽ bắt đầu bất an.

Người có nội tâm đủ đầy thường không cần liên tục chứng minh mình “được nhiều người thích”. Họ hiểu rằng vài mối quan hệ chân thành còn đáng giá hơn rất nhiều so với việc luôn phải giữ hình ảnh được đám đông chú ý.

Người càng hay khoe kiến thức, càng dễ sợ mình bị đánh giá kém cỏi

Có một kiểu người trong bất kì cuộc trò chuyện nào cũng muốn mình là người biết nhiều nhất. Họ thích sửa lời người khác, thích thể hiện sự hiểu biết hoặc luôn cố đưa ra quan điểm thật “cao siêu”. Nhưng đôi khi, phía sau nhu cầu thể hiện ấy lại là nỗi sợ bị xem là không đủ thông minh.

Người thực sự giỏi thường không cần chứng minh mình giỏi trong mọi cuộc nói chuyện. Họ sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận mình không biết tất cả và cũng không cảm thấy bị đe dọa khi người khác nổi bật hơn.

Ngược lại, người càng phải cố khẳng định “tôi hiểu biết”, đôi khi lại càng đang thiếu sự tự tin vào năng lực thật sự của bản thân.

Ảnh minh họa

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất ở người có nội tâm vững vàng là họ không quá cố gắng gây ấn tượng. Họ không cần khoe quá nhiều, không cần liên tục được chú ý và cũng không sống phụ thuộc vào lời công nhận của người khác.

Họ có thể thành công nhưng không phô trương. Có thể giỏi nhưng không áp đảo người khác. Có thể hạnh phúc nhưng không cần chứng minh cho cả thế giới thấy điều đó. Trong khi đó, nhiều hành vi khoe khoang thực chất chỉ là một cách tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài để bù đắp cho cảm giác thiếu tự tin bên trong.

Ai cũng có lúc muốn được công nhận, đó là điều bình thường. Nhưng nếu một người lúc nào cũng phải dùng thành tích, tiền bạc, sự bận rộn hay sự chú ý của người khác để cảm thấy mình “đủ giá trị”, có lẽ điều họ đang thiếu không phải là thêm lời khen, mà là sự vững vàng từ bên trong chính mình.