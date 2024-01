Người bố giám đốc của nghi phạm tống tiền Lee Sun Kyun ra mặt, chỉ định luật sư kiện YouTuber làm lộ profile con mình

Vào ngày 3/1, YouTuber Caracular đã công bố profile của nghi phạm tống tiền Lee Sun Kyun 50 triệu won (933 triệu đồng) cùng 5 người đàn ông khác. Thực chất cô gái tên Park So Jeong này không hề nghèo khó, thậm chí ả còn là con gái của 1 giám đốc doanh nghiệp bán lẻ. Nghi phạm tống tiền Lee Sun Kyun ban đầu điều hành doanh nghiệp của bố, tự sắm nhà và xe sang chảnh.

Đến nay, Caracular lại tiếp tục tiết lộ những thông tin xoay quanh Park So Jeong. Theo đó, cha của Park So Jeong cắt đứt mối quan hệ sau khi con gái phải vào tù vì lừa đảo, đe dọa, tống tiền. Tuy nhiên mối quan hệ giữa 2 cha con đã được cải thiện sau khi Park So Jeong ra tù và sinh con đầu lòng. Hiện tại, ông đã chỉ định luật sư giúp đỡ con gái, đồng thời đến gặp các nạn nhân bị tống tiền để hòa giải.

Ngoài ra, cha của Park So Jeong còn rất tức giận vì profile của con gái bị lộ và tuyên bố sẽ kiện YouTuber Caracular. Cuối video, YouTuber này cảm thán: "Đúng là 1 giọt máu đào hơn ao nước lã".

Cha của nghi phạm tống tiền Lee Sun Kyun đang thay mặt con gái đứng ra giải quyết vụ việc

Theo thông tin đã tiết lộ trước đó, Park So Jeong sinh năm 1995 tại Wonju, Gangwon, Hàn Quốc. Theo profile trên cổng thông tin Naver, Park So Jeong từng đảm nhận vai chính trong 1 bộ phim vào năm 2012 và đóng vai phụ trong 1 bộ phim khác vào năm 2015.

Bên cạnh việc bị điều tra vì nghi vấn tống tiền Lee Sun Kyun, Park So Jeong còn bị Hiệp hội phòng chống lạm dụng trẻ em Hàn Quốc trình báo lên Sở cảnh sát Yeongdeungpo, Seoul về tội lạm dụng trẻ em. Theo Hiệp hội, Park So Jeong sử dụng con đầu lòng làm công cụ tống tiền, đồng thời đưa bé đến môi trường không phù hợp là phòng thẩm vấn trong sở cảnh sát.

Park So Jeong là con của 1 giám đốc doanh nghiệp bán lẻ, lấn sân sang diễn xuất trước khi trượt dài trong tội lỗi

Nghi phạm tống tiền Lee Sun Kyun còn bị tố cáo vì tội lạm dụng trẻ em

