Người bán iPhone dựng "mừng như bắt được vàng" sau tính năng này của iOS 18

Song song với màn ra mắt của iPhone 16, Apple mới đây cũng đã công bố phiên bản iOS 18 RC. iOS 18 RC có thể coi là phiên bản chính thức của iOS 18, nhưng hướng tới đối tượng lập trình viên. Tới ngày 16/9 (0h ngày 17/9 giờ Việt Nam), iOS 18 sẽ chính thức được tung ra tới toàn bộ người dùng trên thế giới.

Bên cạnh một số điểm nhấn như Apple Intelligence, tùy biến giao diện màn hình chính, Control Center mới, nhắn tin RCS... mới đây một "tính năng" vô cùng quan trọng khác của iOS 18 đã được cộng đồng iPhone phát hiện. Điều đáng nói là tính năng này không hề xuất hiện trên các phiên bản beta trước đó, mà phải đến phiên bản RC vừa ra mắt thì mới được kích hoạt.

Cụ thể, cộng đồng iPhone tại Việt Nam, trong đó đặc biệt là giới kinh doanh iPhone cũ và kỹ thuật sửa chữa, hé lộ rằng iOS 18 đã biến những chiếc iPhone "dựng" trở nên giá trị hơn rất nhiều.

"Linh kiện không xác định" - Dòng trạng thái khiến iPhone mất giá

Apple trước đây có những quy định khá ngặt nghèo về việc sửa chữa linh kiện. Bên cạnh thiết kế khó tiếp cận để sửa chữa ở một số dòng sản phẩm trước đây, bắt đầu từ năm 2018, Apple đã tung ra một quy trình mới mang tên "chuẩn hóa linh kiện".

Hai thế hệ iPhone ra mắt năm đó là iPhone Xs và iPhone XR sẽ đưa ra cảnh báo "Linh kiện không xác định" khi người dùng thay pin khác. Điều này xảy ra không chỉ với những viên pin do bên hãng thứ ba sản xuất, mà ngay cả với những viên pin chính hãng, được "bóc máy" từ một chiếc iPhone khác.

Dòng thông báo "Linh kiện không xác định"

Nếu không muốn thông báo này xuất hiện, người dùng bắt buộc phải sửa chữa tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple. Những năm sau đó, Apple tiếp tục mở rộng quy trình này cho các linh kiện khác như màn hình hay camera sau.

Trên thị trường iPhone cũ, một chiếc iPhone với thông báo "Linh kiện không xác định" sẽ có giá trị thấp hơn đáng kể, bởi chiếc máy đó chắc chắn đã bị thay thế linh kiện với chất lượng có thể không đảm bảo. Ngược lại, một chiếc máy với thông báo "Linh kiện Apple chính hãng" sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, vì mặc dù đã bị sửa chữa nhưng là do Apple đảm nhiệm nên chất lượng có thể coi là đảm bảo.

iOS 18 "nâng tầm" iPhone dựng

Sau khi nâng cấp iOS 18 RC, một số người dùng nhận thấy rằng chiếc iPhone "dựng" của mình (với dòng thông báo linh kiện không xác định) đã có một tùy chọn mới, cho phép "cấu hình" các linh kiện để biến chúng thành "Linh kiện Apple chính hãng".

Màn hình này được đặt trong phần Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Nếu iPhone phát hiện một linh kiện "không xác định" nhưng có thể được cấu hình để trở thành "Linh kiện Apple chính hãng", người dùng sẽ có tùy chọn để làm điều này ngay trên iOS 18. Trước đây, tính năng này chỉ được giới hạn cho các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple.

Quá trình cấu hình linh kiện trên một chiếc iPhone (ảnh: AbbasCfcJT26/X)

Một chiếc iPhone từ "Linh kiện không xác định" trở thành "Linh kiện chính hãng" sau khi nâng cấp iOS 18 (ảnh: AnhKhang/ICFix)



Tuy nhiên, để quá trình này thành công, linh kiện này sẽ phải thỏa mãn hai điều kiện sau:

1. Linh kiện phải là Apple chính hãng (thường là được bóc từ một chiếc máy khác).

2. Nếu là linh kiện "bóc máy", chiếc máy đó phải không bị khóa iCloud. Nếu linh kiện đến từ một chiếc máy iCloud, người dùng sẽ phải nhập tài khoản Apple của chiếc máy đó. Nếu không nhập được, linh kiện đó sẽ vẫn hoạt động bình thường, nhưng dòng trạng thái sẽ là "Linh kiện không xác định" như trước đây.

Nếu linh kiện thuộc về một máy iPhone bị khóa iCloud, người dùng sẽ cần nhập tài khoản Apple ID và mật khẩu của chiếc iPhone đó. Nếu không nhập được, linh kiện sẽ vẫn hoạt động nhưng bị báo "linh kiện không xác định" trong phần Cài đặt.

Thực tế, không chỉ dòng chữ "linh kiện Apple chính hãng", bản cập nhật iOS 18 RC còn sửa chữa một số vấn đề khác như mở khóa Face ID hay màn hình True Tone - là những tính năng trước đây bị vô hiệu hóa nếu như iPhone phát hiện linh kiện "lạ".

Lưu ý rằng tính năng này chỉ có tác dụng trên các dòng iPhone 12 trở lên. Ở các dòng iPhone 11, mặc dù hỗ trợ nâng cấp iOS 18 nhưng không có tùy chọn để cấu hình lại linh kiện.

Tính năng này được cho là cách mà Apple đối đầu với các đạo luật về "quyền sửa chữa" (right to repair), yêu cầu các nhà sản xuất thiết kế sản phẩm để người tiêu dùng có thể tự mình sửa chữa. Hồi năm 2022, Apple cũng đã khai trương "Self Service Repair Store", một dịch vụ bán các loại linh kiện chính hãng cho iPhone, iPad và Mac để người dùng có thể tự thay thế.

Trên các cộng đồng sửa chữa, hàng loạt kỹ thuật viên tỏ vẻ mừng rỡ sau màn ra mắt của iOS 18. Như đã nói ở trên, ở thị trường iPhone cũ, khoảng cách về giá trị giữa một chiếc iPhone "Linh kiện không xác định" và "Linh kiện Apple chính hãng" là rất đáng kể.

Chính vì vậy, giới buôn và sửa chữa iPhone cũ coi iOS 18 như một "món quà" của Apple. Mặc dù tỷ lệ các máy được "hoàn lương" không phải là tuyệt đối, nhưng với những dòng máy giá trị cao thì khoản chêch lệch có thể lên tới cả triệu đồng, là một số tiền không hề nhỏ.