Người bán hàng qua livestream có doanh thu lọt top đầu thị trường Việt hiện tại giàu cỡ nào?

Đó chính là Call Me Duy (tên thật Vũ Duy, sinh năm 1997).

Xuất thân từ một beauty blogger, Call Me Duy vốn đã là gương mặt quen thuộc trong ngành review làm đẹp. Năm 2021 anh chàng thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng và gây được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả website và fanpage của thương hiệu này đã không còn hoạt động.

Thay vào đó, trong những năm trở lại đây, Call Me Duy mở rộng lĩnh vực công việc sang mảng KOC và đạt được thành tựu đáng kể. Năm 2022, anh chàng trở thành Quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên. Tại WeChoice Awards 2023, Call Me Duy cũng giành chiến thắng Z-KOC - Gương mặt KOC Gen Z tiềm năng và là đề cử của Z Go Global - Gen Z vươn ra thế giới.

Call Me Duy tại KOC VIETNAM

Nhờ những bệ phóng đặc biệt này, công việc và sự nghiệp của Call Me Duy ngày càng phát triển. Anh chàng chăm chỉ làm việc và đạt được nhiều sự đột phá, không chỉ trong chuyện livestream hay vị trí beauty blogger mà còn được chú ý ở các lĩnh vực mới mẻ như thời trang, diễn giả và mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài.

Cũng chính vì lý do này, Call Me Duy là gương mặt uy tín đối với công chúng và các nhãn hàng trong lĩnh vực chăm sóc da, làm đẹp. Hiện tại, Duy đang có gần 610 nghìn người theo dõi trên TikTok và 532 nghìn người đăng ký kênh YouTube.

Với sự phát triển công việc và khả năng kiếm tiền như vậy, nhiều người cho rằng Quán quân KOC VIETNAM đang sở hữu thu nhập cũng như khối tài sản không nhỏ ở tuổi 27.

Gần đây nhất, hồi cuối tháng 8/2023, Call Me Duy lần đầu tiên khoe căn nhà 5 tầng lầu bề thế của mình ở TP.HCM. Ở thời điểm đó, căn nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã gây ấn tượng vì độ hoành tráng. Duy cho biết nhà rộng nên được chia thành nhiều phòng khác nhau phục vụ cho công việc. Trong những dịp đặc biệt như Giáng sinh, anh chàng cũng mạnh dạn trang trí cho ngôi nhà.

Bên ngoài căn nhà 5 tầng lầu của Call Me Duy

Bên trong căn nhà ở thời điểm đang hoàn thiện

Trước đó, Call Me Duy cũng sở hữu một căn chung cư đồng thời thuê một căn khác để làm việc. Ngoài ra từ thời còn là beauty blogger, anh chàng đã xây cho mẹ một căn nhà ở quê.

Căn hộ được thuê để làm việc

Khoản đầu tư của Call Me Duy cho việc tham dự các tuần lễ thời trang ở nước ngoài cũng khá đáng kể. Bởi lẽ ngoài việc di chuyển hay ăn ở và ekip, anh chàng còn dự nhiều show thời trang của các thương hiệu sang chảnh nên chi phí trang phục được cho là không hề nhỏ.

Chẳng hạn như trong một lần đi Pháp, Call Me Duy tiêu hết 13 triệu đồng/ngày hay một lần làm tóc ở đây cũng tốn mất 5 triệu đồng.

Call Me Duy thường xuyên tham gia các tuần lễ thời trang

Doanh thu trong những phiên livestream của Call Me Duy được cho là đang thuộc top đầu ở thị trường hiện tại, con số lên đến hàng tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, với kinh nghiệm làm nghề, anh chàng mong muốn được truyền lại những gì mình có cho mọi người.

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2023, Duy cho biết trước đây mình luôn ấp ủ những phiên livestream đạt doanh thu trăm tỷ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không cần nữa vì: "Duy nghĩ cũng đã đến thời điểm chuẩn bị lùi về sau và đào tạo những người tiếp theo làm được như mình. Đương nhiên là Duy vẫn tiếp tục làm KOC, mình nghĩ là có thể sống với nghề đến năm 50 tuổi luôn quá. Nên cột mốc sắp đến sẽ là tập trung khai thác những mảng khác và truyền lại những gì mình có cho những người khác".