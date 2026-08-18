Người 40 tuổi muốn có lương hưu 5 triệu đồng/tháng, cần đóng BHXH mức bao nhiêu?

Muốn tuổi già nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng, người 40 tuổi cần đóng BHXH bao nhiêu?

Người bắt đầu tham gia BHXH từ tuổi 40 vẫn có thể hướng tới mức lương hưu 5 triệu đồng/tháng nếu lựa chọn mức đóng phù hợp và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng là bao nhiêu?

A. Từ đủ 15 năm đóng BHXH ✓

B. Từ đủ 18 năm đóng BHXH

C. Từ đủ 20 năm đóng BHXH

D. Từ đủ 25 năm đóng BHXH

Giải thích:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng đã được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Người lao động có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và đạt độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì đủ điều kiện nhận lương hưu.

Việc rút ngắn thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm đã mở ra cơ hội lớn cho những người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội muộn, chẳng hạn từ tuổi 40, vẫn có thể tích lũy đủ điều kiện để hưởng lương hưu khi về già.

Đáp án đúng là: A. Từ đủ 15 năm đóng BHXH

Câu 2: Để nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng với 20 năm đóng, lao động nữ cần lựa chọn mức thu nhập căn cứ bao nhiêu?

A. Mức thu nhập 5.500.000 đồng

B. Mức thu nhập 6.300.000 đồng ✓

C. Mức thu nhập 7.000.000 đồng

D. Mức thu nhập 8.200.000 đồng

Giải thích:

Mức lương hưu hằng tháng được xác định dựa trên hai yếu tố chính: tỷ lệ hưởng (%) và mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân này được tính trên toàn bộ thời gian đóng và có điều chỉnh theo hệ số trượt giá do Nhà nước công bố hằng năm.

Để đạt mức lương hưu 5 triệu đồng/tháng với 20 năm đóng (tương ứng tỷ lệ hưởng 55%), lao động nữ cần lựa chọn mức thu nhập căn cứ làm nền tảng đóng là 6.300.000 đồng.

Đáp án đúng là: B. Mức thu nhập 6.300.000 đồng

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng đã được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Sau khi có sự hỗ trợ từ Nhà nước, số tiền thực đóng hằng tháng của người lao động dao động trong khoảng nào?

A. Từ 1.100.000 đồng đến 1.250.000 đồng

B. Từ 1.250.000 đồng đến 1.300.000 đồng

C. Từ 1.320.000 đồng đến 1.386.000 đồng ✓

D. Từ 1.450.000 đồng đến 1.520.000 đồng

Giải thích:

Theo quy định, số tiền đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng do người lao động lựa chọn.

Tuy nhiên, nhờ có chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, số tiền thực đóng hằng tháng của người lao động sẽ giảm xuống, chỉ còn dao động từ 1.320.000 đồng đến 1.386.000 đồng. Mức đóng thực tế này đã tính đến hệ số trượt giá giả định nhằm bảo đảm giá trị lương hưu sau này không bị mất giá.

Đáp án đúng là: C. Từ 1.320.000 đồng đến 1.386.000 đồng

Câu 4: Trong thời gian hưởng lương hưu hằng tháng, người lao động được quỹ BHYT chi trả bao nhiêu phần trăm chi phí khám bệnh?

A. Chi trả 80% chi phí

B. Chi trả 85% chi phí

C. Chi trả 90% chi phí

D. Chi trả 95% chi phí ✓

Giải thích:

Cùng với khoản lương hưu hằng tháng, chính sách bảo hiểm y tế là một quyền lợi an sinh rất quan trọng dành cho người hưởng lương hưu.

Trong suốt thời gian nhận lương hưu, người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức quyền lợi 3. Theo đó, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả 95% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng, góp phần giảm bớt đáng kể áp lực về chi phí y tế khi bước vào tuổi cao.

Đáp án đúng là: D. Chi trả 95% chi phí

Câu 5: Người tham gia BHXH tự nguyện cần đóng tối thiểu bao nhiêu tháng để thân nhân được hưởng trợ cấp tuất khi qua đời?

A. Tối thiểu 36 tháng đóng

B. Tối thiểu 60 tháng đóng ✓

C. Tối thiểu 72 tháng đóng

D. Tối thiểu 120 tháng đóng

Giải thích:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ bảo đảm cuộc sống cho người tham gia mà còn tạo chỗ dựa tài chính vững chắc cho gia đình họ khi xảy ra biến cố.

Trường hợp người tham gia đã tích lũy từ đủ 60 tháng đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang nhận lương hưu mà qua đời, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp được xác định căn cứ vào thời gian và mức đóng thực tế của người lao động.

Đáp án đúng là: B. Tối thiểu 60 tháng đóng