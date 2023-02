Ngủ say, người phụ nữ ở An Giang bị gã đàn ông trộm hơn 33 chỉ vàng

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Phú (SN 1984; ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Võ Văn Phú

Tang vật

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó do đam mê cờ bạc và không có tiền tiêu xài nên Phú nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm. Khoảng 3 giờ 20 phút ngày 4-1, lợi dụng bà M.T.T T. (SN 1978; ngụ xã Phú Thạnh) ngủ say nên Phú đã đột nhập vào nhà lấy trộm một két sắt bên trong chứa hơn 33 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng. Phú đem bán 10 chỉ vàng rồi mang tiền qua casino bên Campuchia đánh bạc.



Phát hiện bị mất tài sản, bà T. trình báo công an. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc thì xác định Phú là đối tượng đã gây ra vụ trộm trên nên đã bố trí lực lượng bắt giữ Phú khi đối tượng này đang trên đường đánh bạc trở về địa phương; đồng thời thu giữ tang vật là vàng và tiền mà Phú chưa tiêu xài hết.

Phú là đối tượng đã có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ.