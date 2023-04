Ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá giờ ra sao?

Liên quan vụ 2 ngư dân bị hành hạ dã man, ngày 12-4, ông Trương Văn Két cho biết sức khỏe của anh trai là ông Trương Văn Trung đã ổn định nhưng vẫn còn thường xuyên bị đau đầu.

"Anh Trung và con trai đã nghỉ đi biển để ở nhà lo canh tác 3 công đất mới mua được từ số tiền mạnh thường quân hỗ trợ trước đó. Đất trên làm được 1 vụ lúa, vụ tôm và cách nhà tôi hơn 10km" - ông Két nói.

Ông Trung bị hành hạ dã man trên tàu cá trước đó đã gây bức xúc dư luận

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 15-11-2022, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân trong vụ bạo hành là ông Trung và ngư dân Lê Văn Bình.

Vào cuối tháng 5, ông Trung và ông Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá. Cả hai chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc mà không đề nghị xử lý hình sự.



Nạn nhân cho biết tàu cá này do bà Phạm Thị Hà làm chủ, xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc ngày 4-1. Trên tàu có 7 ngư dân, gồm: Nguyễn Công Toàn; Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, một ngư dân không làm biển được nên đi nhờ tàu khác vào bờ. Lúc này, bà Hà điều ông Bình ra thay thế. Từ đây, vụ việc hành hạ dã man đã xảy ra.

Khi nhận được trình báo của người dân, Công an thị trấn Sông Đốc đã nhiều lần yêu cầu chủ tàu đưa phương tiện vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà Hà không chấp hành.

Sau đó, Công an huyện Trần Văn Thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi; cùng ngụ huyện Trần Văn Thời), Sử Chí Tâm và Nguyễn Văn Của để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai lý do đánh ông Trung là do ông này làm biếng.