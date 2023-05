Ngôi trường trao sự tin tưởng cho học sinh: trưởng thành từ bài học đầu tiên

Trưởng thành và khôn lớn là hành trình chứa đựng nhiều cảm xúc với học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) bởi những trải nghiệm và thử thách lần đầu tiên đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên đạt được các "chiến tích" từ các cuộc thi, lần đầu diễn văn nghệ trước trường hay lần đầu tiên cảm nhận rõ những yêu thương tại ngôi trường hạnh phúc. Qua những lần đầu tiên như vậy, mỗi học sinh nhận ra nhiều bài học giá trị để phát triển một cách tốt nhất.

Ở Royal School, học sinh được thể hiện đam mê cùng những trải nghiệm thú vị

Trưởng thành từ những tin tưởng

Không chỉ mang đến một môi trường học tập mà ở đó học sinh yêu thích, được vui chơi mạnh khỏe, dám thể hiện và được phát huy những gì con muốn, Royal School còn xây dựng cho học sinh những giá trị giáo dục lành mạnh từ những sự tin tưởng. Đó là khi các em đứng trước một cuộc thi quan trọng, một trận đấu thể thao cân não, vẫn có thầy cô, bạn bè ủng hộ, động viên tinh thần. Nhờ có sự động viên và quan tâm kịp thời, các em hào hứng hơn và tự tin thể hiện khả năng.

Nhờ vào điều ấy mà Huỳnh Phạm Minh Đăng (học sinh lớp 1 tại Royal School) đã đoạt giải quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Royal Speaking Contest, nhờ điều ấy mà Bùi Trạch Nhân (học sinh lớp 12 tại Royal School) đoạt giải quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng Royal’s Got Talent, và hơn thế nữa là những danh hiệu Superstar ưu tú mỗi năm học của Royal School.

Mỗi ngày đến trường, học sinh đều nhận được sự tin tưởng và ủng hộ trong mỗi hoạt động

Qua mỗi cuộc thi, mỗi bài học mới lại đến và đều được các em học sinh đón nhận. Các em sẵn sàng thử sức, trải nghiệm và không còn sợ những điều mới mẻ của "lần đầu tiên", yên tâm phát triển và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Học sinh đã chiến thắng những giải thưởng, cũng như chiến thắng chính bản thân mình nhờ có sự tin tưởng khi được học tập tại ngôi trường hạnh phúc Royal School.

Bài học đến từ những "thất bại" đầu tiên

Bên cạnh bài học chiến thắng, cũng có những lúc học sinh cần đối diện với bài học thất bại, giúp các em trưởng thành hơn từ suy nghĩ cho đến kỹ năng sống."Nhóm em tạo áp suất lớn quá nên các ống nước của phần bệ phóng vỡ ra, lúc ấy bạn nào cũng ướt. Nhưng nhờ có kinh nghiệm từ lần đó, nhóm đã khắc phục lỗ hổng và thành công giúp tên lửa bay cao" - chia sẻ từ Gia Khang (học sinh lớp 6 tại Royal School) về quá trình thực hiện tên lửa nước. Trước thất bại của nhóm, cô Lê Thị Ái Cẩm - giáo viên trực tiếp hướng dẫn đã đưa ra lời khuyên và động viên nhóm.

Ở Royal School, thầy cô luôn đồng hành và theo sát để hỗ trợ giải đáp cho học sinh những thắc mắc trong suốt quá trình học tập và hoạt động

Không để học sinh đi theo lối mòn, Royal School luôn tạo điều kiện để các em được "tự trải nghiệm", tự khám phá và vượt qua thử thách "lần đầu tiên".

Cha mẹ luôn đồng hành, bên con khôn lớn

Ngoài những hoạt động thực hành môn học, Royal School vẫn luôn đẩy mạnh thế mạnh của mình là xây dựng môi trường để học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm. Như chị Nguyễn Thị Ngọc Nữ - phụ huynh bé Thiên An (học sinh mầm non Royal School) hết sức ấn tượng với lần đầu tiên cùng con tham gia Hội thao Mầm non tại trường. "Lần đầu tiên cùng con vượt chướng ngại vật, thấy con chạy những bước chạy đầu tiên, hào hứng cùng mẹ về đích là điều tôi cảm thấy rất vui. Bởi con ngày càng dạn dĩ, và "đòi" đến trường nhiều hơn" - chị hào hứng chia sẻ.

Phụ huynh hào hứng cùng con ghi lại kỷ niệm đáng nhớ qua những lần đầu tiên

Trong năm học vừa qua, ngoài Royal Olympics Mầm non 2023, chị Nguyễn Thị Ngọc Nữ cũng thường xuyên đồng hành cùng con trong các hoạt động như Lễ hội Giáng sinh 2022, Lễ hội té nước,… Bên cạnh đó, chị cũng rất ấn tượng với các Minishow âm nhạc, hoạt động làm thiệp handmade tặng mẹ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3,.. của học sinh Royal School.

Nhiều hoạt động bổ ích mang đến trải nghiệm "lần đầu tiên" lý thú cho học sinh

Với những nỗ lực để xây dựng môi trường học tập hiện đại, nơi trao cơ hội cho học sinh thử sức, nhà trường sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình truyền cảm hứng về trường học hạnh phúc - nơi học sinh tự tin thử sức và lớn khôn.