Netflix đã giúp nhiều ngôi sao Hàn Quốc trở thành tên tuổi được biết đến toàn cầu. Trong số đó, với hàng loạt bộ phim ăn khách như Love Alarm, Sweet Home, hay Navillera, Song Kang được khán giả ví von là "con cưng" của nền tảng phim trực tuyến hàng đầu thế giới này tại xứ sở kim chi. Tuy nhiên, theo Screen Rant, hãng đang nỗ lực tìm kiếm gương mặt thay thế vai trò của nam thần sinh năm 1994 này trong giai đoạn anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Một trong những ứng viên hàng đầu được cho là Go Min Si, mỹ nhân đóng cùng Song Kang trong bom tấn Sweet Home mới kết thúc gần đây.

Go Min Si được cho là người sẽ thay thế Song Kang trở thành "con cưng" của Netflix thời gian tới.

Go Min Si sinh năm 1995, dần gây chú ý qua những vai diễn phụ trong các bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Sweet Home cùng Song Kang, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ ra thị trường quốc tế. Vai diễn Eun Yoo, một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực trong dự án, đã giúp Go Min Si khẳng định được khả năng diễn xuất xuất sắc của mình.



Sau thành công của Sweet Home, Go Min Si tiếp tục để lại dấu ấn trong hàng loạt dự án ăn khách khác. Một trong số đó phải kể đến Youth of May, một bộ phim lấy bối cảnh cuộc nổi dậy Gwangju vào những năm 1980. Sự xuất hiện đầy ấn tượng của cô trong vai Kim Myung Hee đã chinh phục trái tim của nhiều khán giả và giúp cô nhận được nhiều giải thưởng danh giá như KBS Drama Awards.

Go Min Si liên tục có những dự án gây chú ý những năm gần đây.

Sự nghiệp của Go Min Si thăng hạng rõ rệt thời gian gần đây. Năm ngoái, cô góp mặt trong bom tấn ăn khách Smugglers. Dự án cũng giúp cô thắng giải Nữ diễn viên mới tại giải Rồng Xanh và nhận đề cử Baeksang Arts Awards, Grand Bell Awards...



Mới đây, Go Min Si tiếp tục được Netflix tin tưởng khi chọn đóng chính bom tấn The Frog sắp ra mắt của hãng. Bộ phim này kể về câu chuyện của một cô gái trẻ phải đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống hiện đại. Với thể loại giật gân - tội phạm, Go Min Si sẽ có cơ hội thể hiện được sự đa dạng và chiều sâu trong khả năng diễn xuất của mình.

Go Min Si trong The Frog.

Với những thành công gần đây, Go Min Si được nhận xét là ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn trong thời gian tới. Đặc biệt, sự ưu ái của Netflix chắc chắn sẽ trở thành bước đệm vững chắc cho mỹ nhân người Hàn Quốc.