Ngôi sao tuyển Malaysia rơi nước mắt, hé lộ ý định giải nghệ sau khi bị tạt axit

Hôm nay (13/6), ngôi sao của đội tuyển Quốc gia Malaysia và câu lạc bộ Selangor, Faisal Halim lần đầu xuất hiện sau khi bị tấn công bằng axit tối 5/5 tại trung tâm mua sắm ở Petaling Jaya. Faisal Halim bị bỏng cấp độ 4 và được chăm sóc đặc biệt trong khoảng 10 ngày. Vụ việc gây rúng động Malaysia thời gian qua.

Trong cuộc họp báo tổ chức hôm nay, Faisal Halim đau đớn, không cầm được nước mắt.

“Tôi rất nhớ bóng đá đến nỗi đôi chân tôi run rẩy lên còn trái tim thì đau nhói. Các bác sĩ cho biết tôi cần tối thiểu 3 tháng để hồi phục và trở lại tập luyện. Nhưng mục tiêu của tôi là trở lại sau hơn một tháng nữa. Tôi đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Có lẽ lời cầu nguyện của mọi người đã giúp ích cho tôi ”, Faisal Halim phát biểu.

Faisal Halim xuất hiện trong cuộc họp báo

Dẫu vậy, Faisal Halim hé lộ ý định chia tay sân cỏ. Anh cảm thấy sự an toàn của bản thân và gia đình quan trọng hơn việc thi đấu.

“Tôi đã nói với Chủ tịch ủy ban kỹ thuật của CLB Datuk Seri Shahril Mokhtar rằng sẵn sàng từ bỏ mức lương cao ngất, sẵn sàng từ bỏ bóng đá, miễn là gia đình được an toàn. Tôi có thể trở về quê hương và sống yên bình. Tuy nhiên ông Shahril Mokhtar đã trấn an và nói rằng sẽ bảo đảm an toàn cho gia đình tôi để tôi tiếp tục thi đấu" , Faisal Halim thổ lộ.

Tự nhận là người "chưa bao giờ kiêu ngạo với bất kỳ ai", "luôn cười với mọi người và cố gắng tỏ ra vui vẻ", cầu thủ Malaysia vẫn băn khoăn lý do trở thành nạn nhân của một vụ tấn công kinh hoàng bằng axit. Anh hy vọng thủ phạm sớm bị bắt và nhận sự trừng trị thích đáng từ pháp luật.

Cầu thủ 26 tuổi cho biết anh đang sống ở một nơi bí mật và an toàn. Lúc này, Faisal Halim chỉ mong sớm được quay lại cuộc sống tự do, không phải đi lánh nạn như bây giờ.

Faisal Halim là 1 trong 4 cầu thủ Malaysia bị tấn công trong tháng trước. Cựu tuyển thủ Malaysia, Akhyar Rashid bị thương trong vụ cướp bên ngoài ngôi nhà của anh ở bang Terengganu vào ngày 2/5. Trong khi đó, Safiq Rahim, cựu đội trưởng ĐT Malaysia, bị những kẻ không rõ danh tính đập vỡ kính chắn gió ô tô vào ngày 7/5.

Đồng đội Selangor FC của Faisal Halim, Ahmad Khuzaimi, bị trộm đột nhập vào nhà ngày 23/5, lấy đi nhiều đồ vật có giá trị. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, tìm bắt hung thủ song sơ bộ kết luận những vụ việc này chưa có dấu hiệu liên quan với nhau.