Ngôi sao ĐT Việt Nam từng bỏ học chuyên toán để theo bóng đá, nhìn cuộc sống giàu sang sau 10 năm mới thấy “không phải sai lầm”

Mạc Hồng Quân hiện đang khoác áo CLB Bình Định chuẩn bị cho V.League 2023/2024. Tiền đạo sinh năm 1992 đã có 10 gắn bó với bóng đá Việt Nam. Mới đây, nhân kỷ 130 năm thành lập CLB AC Sparta Praha (CH Czech) - đội bóng cũ của Mạc Hồng Quân, anh đã có những chia sẻ về một hành trình theo đuổi bóng đá.

"Bố mẹ tôi rời Việt Nam sang CH Czech khi tôi mới 4 tuổi. Tôi và chị gái ở với ông bà nội và 4 năm sau chúng tôi mới đến CH Czech để thăm bố mẹ. Cuối cùng, chuyến thăm đã trở thành sự gắn kết lâu dài của tôi với đất nước tươi đẹp này. Tôi bắt đầu đi học ở CH Czech và chơi bóng tại CLB trẻ", Mạc Hồng Quân nói về cơ duyên chơi bóng ở CH Czech.

Đáng chú ý, từ năm lớp một đến lớp 7, Hồng Quân theo học chuyên toán và có thành tích học tập tốt. Bóng đá ban đầu chỉ là môn thể thao để anh giải trí và giảm cân. Tuy nhiên, anh sau đó quyết định chọn theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp thay vì tiếp tục học.

Năm 15 tuổi, Hồng Quân được hai CLB Pilsen và Slavia liên hệ để mời về đội trẻ. Anh quyết định chọn Slavia. Năm 2012, Hồng Quân khi đó 19 tuổi, được HLV Mai Đức Chung phát hiện trong chuyến tập huấn của U22 Việt Nam tại châu Âu và một năm sau quyết định trở về Việt Nam thi đấu.

Mạc Hồng Quân từng khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: DT)

Chặng đường gắn bó với bóng đá Việt Nam

Sau hơn 10 năm về Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã thi đấu cho 5 CLB gồm Thanh Hóa, Hùng Vương An Giang, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Định. Tiền vệ Việt kiều từng cùng Than Quảng Ninh vô địch Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia 2016, giành ngôi á quân V.League 2023/2024 cùng Bình Định. Hồng Quân vừa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bình Định, tiếp tục thi đấu cho đội bóng đất võ ở mùa giải 2024/2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Hồng Quân đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh góp công với 3 bàn thắng. Những pha lập công này đến từ trận giao hữu với Malaysia năm 2014, trận với Triều Tiên năm 2015 và trận với Campuchia tại vòng loại AFC Cup 2029.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ siêu mẫu

Năm 2016, Mạc Hồng Quân và siêu mẫu Kỳ Hân chính thức tổ chức đám cưới. Sau 8 năm về chung một nhà cuộc sống của cặp đôi đã có nhiều thay đổi. Vợ chồng tiền đạo này có hai cậu con trai đáng yêu là Tỏi và Dưa Hấu. Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân không còn xuất hiện nhiều trước truyền thông như trước, chủ yếu tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống yên bình.

Gia đình Mạc Hồng Quân sở hữu một căn biệt thự bạc tỉ tại Hà Nội cùng xế hộp hạng sang. Công việc đá bóng cho anh có cuộc sống ổn định, chăm lo tốt cho gia đình. Nàng WAG Kỳ Hân cũng kinh doanh phát đạt. Mỗi lần xuất hiện, Mạc Quân và Kỳ Hân đều khiến tất cả phải ngưỡng mộ vì hạnh phúc.