Ngôi làng ở Hà Nội gần 80 năm gìn giữ một nghề vinh dự, tự hào dệt nên một phần linh hồn của dân tộc

Theo các bậc tiền nhân trong làng, nghề may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân đã bắt đầu có từ những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, đã có hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió, những lá cờ đó đều do người dân làng Từ Vân may.