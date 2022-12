Ngôi làng bé gái biến thành con trai khi ở tuổi dậy thì

Không biết mình thuộc giới tính nào

Ngôi làng Salinas ở tỉnh Barahona thuộc miền Tây Nam Cộng hòa Dominica giống như bao vùng đất xa xôi khác ở Caribe. Người dân bản xứ thân thiện, nơi đó có những bãi biển cát trắng và tiếng cười rộn rã khi hoàng hôn xuống. Tuy nhiên, ở đây vẫn đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ khiến nhiều nhà khoa học đau đầu, đó là việc chuyển đổi giới tính ở bé gái khi đến tuổi dậy thì. Các bé gái mắc hội chứng này thường được sinh ra không có tinh hoàn và có một thứ trông giống như âm đạo. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, lượng testosterone tăng cao khiến bộ phận sinh dục nam phát triển.

Hiện tượng này xảy ra với tỷ lệ 1/90, cứ 90 bé gái ở làng Salinas thì có 1 em bị biến đổi khi tròn 12 tuổi. Những đứa trẻ này được gọi là "Guevedoces", có nghĩa là "mang dương vật ở độ tuổi 12". Khi nghe tin về câu chuyện, các nhà làm phim đã tới làng Salinas và tìm gặp Johny, một chàng trai trước đó mang hình hài con gái và được cha mẹ đặt cái tên là Felecitia. Những đứa trẻ mắc chứng "lưỡng tính giả" theo cách gọi trong y học, đã xuất hiện trong loạt phim tài liệu Countdown to Life - the Extraordinary Making of You phát trên BBC2.

Carla (phải) là một cô bé "tự chuyển giới" khi bắt đầu dậy thì

Johnny cho biết, khi còn nhỏ anh không có dương vật và được nuôi dạy như một bé gái. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Johnny 7 tuổi. Johny chia sẻ rằng, bản thân anh không thích mặc váy nhưng cha mẹ luôn ép buộc làm vậy. Khi được tặng búp bê hay gấu bông thì anh rất chán ghét, chỉ muốn chơi bắn bi, đá bóng với đám con trai. "Tôi không thích mặc đồ của con gái. Tôi nhớ rằng mình đã từng có một chiếc váy màu đỏ để đi học nhưng tôi rất ghét phải mặc nó. Tôi không có hứng thú chơi với các bạn gái và chỉ muốn chơi với con trai. Từ lúc chào đời thì đến cả các bác sĩ ở bệnh viện cũng không biết tôi thuộc giới tính nào", anh kể.

Một trường hợp khác tại làng Salinas phải kể đến Carla, một cô bé cũng bị biến đổi thành con trai khi lên 9 tuổi. Mẹ của Carla cho hay, từ lúc lên 5 thì cô bé bắt đầu có những điều khác với bạn cùng giới, chẳng hạn như hay chơi với bạn nam và sở hữu những đặc điểm như con trai. Sau đó vài năm thì bà khẳng định Carla sẽ trở thành con trai khi dậy thì.

Dù khá kỳ lạ nhưng Johny và Carla không phải là trường hợp duy nhất. Trong làng có nhiều trường hợp giống như vậy và không ai dám chắc những em bé sơ sinh khác đã và sẽ được sinh ra tại làng liệu có được xác định chính xác giới tính ngay từ đầu hay không.

Giải mã hiện tượng "tự chuyển giới"

Đứng dưới góc nhìn y học, những trường hợp này được gọi là "người lưỡng tính giả" (pseudohermaphrodite) hay còn được gọi bằng thuật ngữ "liên giới tính" (intersex). Thuật ngữ này dùng để chỉ những trạng thái phát triển không điển hình của giới tính và sinh lý trên cơ thể. Đó có thể là những đặc điểm bất thường cả ở bên ngoài và bên trong bộ phận sinh dục như buồng trứng, tử cung, tinh hoàn, nhiễm sắc thể giới tính, tuyến nội tiết hoặc các hormone giới tính. Đây là một dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp, theo thống kê, tỷ lệ xuất hiện "liên giới tính" trung bình vào khoảng 1/2.000 ca sinh.

Tuy nhiên, ở Salinas tỷ lệ này là 1/90 ca. Một trong những người đầu tiên nghiên cứu tình trạng này là Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa nội tiết Julianne Imperato-McGinley đến từ trường Đại học Y Cornell (New York, Mỹ) vào thập niên 1970. Bà tìm đến vùng sâu, vùng xa của Cộng hòa Dominica khi đọc được những báo cáo về trường hợp của các cô gái chuyển thành trai ở đây. Cuộc điều tra của Julianne cho thấy, trong hầu hết trường hợp chuyển đổi giới tính đều sống cuộc đời của một đàn ông thực thụ, cả về tính cách và quan hệ tình dục. Một số người chọn phẫu thuật để trở thành nữ giới như khi được sinh ra. Các trường hợp khác cũng được ghi nhận ở làng Sambian thuộc Papua New Guinea.

Johnny, được biết đến với cái tên Felecitia, sinh ra là nữ nhưng phát triển thành nam khi 7 tuổi

Hiện nay, các nhà khoa học đã giải mã hoàn toàn căn bệnh lạ này. Nguyên nhân là do một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp. Thực tế, trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ, bộ phận sinh dục của cả bé trai và bé gái không có gì khác biệt. Đến khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ, trong cơ thể bé trai bắt đầu sản sinh ra dihydro-testosterone với số lượng lớn và bắt đầu hình thành nên các bộ phận của cơ quan sinh dục bao gồm: dương vật, đường niệu đạo và tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hình thành bộ phận sinh dục bên ngoài này, một số bé trai thiếu enzyme 5-α-reductase khiến lượng hormone giới tính nam dihydro-testosterone bị suy giảm, dẫn đến gián đoạn quá trình hình thành dương vật. Điều này khiến các bé khi sinh ra có bộ phận sinh dục nhìn giống âm đạo. Sau đó, khi đến tuổi dậy thì, trong cơ thể các "bé gái" này sẽ sản sinh ra một lượng lớn hormone nội tiết tố nam testosterone khiến cơ quan sinh dục nam tiếp tục phát triển, tạo thành dương vật. Về cơ bản, quá trình phát triển cơ quan sinh dục của các bé này đáng lẽ phải được thực hiện ngay từ khi còn trong bụng mẹ nhưng đã bị hoãn tới nhiều năm sau. Các hãng dược phẩm trên thế giới vẫn đang nghiên cứu tìm ra thuốc chữa trị loại bệnh trên.

Dù sinh hoạt giống những người đàn ông bình thường, một số khác biệt nhỏ vẫn tồn tại khi các em bước vào tuổi trưởng thành. Phần lớn trường hợp có ít râu trên mặt hơn và tuyến tiền liệt nhỏ hơn mức trung bình. Các nhà khoa học cho rằng chính cuộc sống biệt lập của dân làng là nguyên nhân khiến căn bệnh tồn tại qua nhiều thế hệ. Nhờ điều đặc biệt này mà làng Salinas đã thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan mỗi năm.