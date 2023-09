Ngọc Ánh tiết lộ cát-xê thời mới làm mẫu ảnh, kinh nghiệm đầy mình bảo sao hot ở The New Mentor

Ngay từ khi mới ghi danh, Phạm Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1996, đang sống ở Hà Nội) đã được xem là một thí sinh đáng gờm của The New Mentor. Cô nổi danh trong làng thời trang với nickname “nữ hoàng lookbook miền Bắc” khi là gương mặt quen thuộc cuộc nhiều nhãn hàng.

Mới đây, trong một video của người đẹp - MC Bùi Linh Chi (thí sinh team Thanh Hằng tại The Face Vietnam 2018), Ngọc Ánh đã có những chia sẻ về công việc cũng như quá trình tham gia The New Mentor.

Linh Chi và Ngọc Ánh

Theo đó Ngọc Ánh cho biết số tiền đầu tiên mà mình kiếm được khi làm người mẫu ảnh là 300k/buổi. Từ đó đến nay cô đã làm công việc này được 8 năm. Sở trường của Ngọc Ánh là “bắn ảnh” (tức là chụp ảnh) và sở đoản là ăn nói.

Bằng chứng cho chia sẻ của Ngọc Ánh chính là việc cô liên tiếp lọt top 3 thí sinh có những bức hình xuất sắc nhất của The New Mentor. Khi được hỏi bí kíp để có kết quả này, người đẹp cho biết: “Phải 8 năm đi chụp ảnh mới có được kinh nghiệm bắn hình pặc pặc pặc như vậy. Nhưng để chia sẻ thì thứ nhất là lợi thế về gương mặt, thứ 2 là an toàn và vẫn đầy đủ các tiêu chí của chương trình”.