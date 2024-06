Ngoài Lọ Lem, có 1 ái nữ nhà sao Việt được dự đoán là Hoa hậu tương lai: Sắc vóc nổi bật, học hành tốt lại được dạy dỗ khéo

Trong showbiz Việt có nhiều ái nữ nhà sao Việt, không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng mà còn có vô số tài năng. Mỗi lần hình ảnh của những công chúa này xuất hiện, dân tình vừa thả like mỏi tay, vừa khuyên nên đi thi Hoa hậu. Trong đó, có thể kể đến những cái tên đình đám thu hút sự chú ý như Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh hay An Nhiên - con gái đầu của siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ.

An Nhiên hiện cao 1m75. Nhiều người nhận xét em sẽ sớm bộc lộ năng khiếu làm mẫu ảnh giống bố, bởi đôi chân dài miên man và gương mặt cực ăn hình.

Được biết, em theo học cấp ba tại một trường quốc tế ở TP HCM. An Nhiên được bố nhận xét tính cách ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt và có năng khiếu hội họa, chơi piano, bóng rổ... An Nhiên từng giành ba huy chương đồng khi tham dự giải thể thao cùng các vận động viên nhí khu vực châu Á diễn ra tại Thái Lan. Con gái Bình Minh cho biết ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai.

An Nhiên được bố nhận xét tính cách ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt và có năng khiếu hội họa, chơi piano, bóng rổ...

Được bố mẹ nuôi dạy khéo

Tháng 11/2023, An Nhiên cắt 30 cm tóc nuôi trong hai năm, hiến tặng bệnh nhân ung thư. Hình ảnh của bé trong đồng phục học sinh cùng hành động đẹp nhận nhiều bình luận tích cực của khán giả.

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng để lại lời ngợi khen tấm lòng nhân hậu, tốt đẹp của An Nhiên, đồng thời cũng dành lời khen vợ chồng Bình Minh đã nuôi dạy con cái rất tốt. Thực tế, vợ chồng Bình Minh từng nhiều lần được khen về cách nuôi dạy con.

Bình Minh, Anh Thơ chọn phương pháp uốn nắn tự nhiên, tôn trọng sở thích của các con. Từ nhỏ, hai bé được bố mẹ rèn tính tự lập, kỷ luật giờ giấc. Dù gia đình dư dả nhưng Bình Minh và bà xã không vì thế mà cho con đua đòi đồ xa xỉ. Ngược lại, hai bé thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh đơn giản từ những nhà mốt danh tiếng nhưng có giá ở mức tầm trung.

Bà xã nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không nuông chiều yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

An Nhiên chụp ảnh chung với cậu ấm cô chiêu nhà Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh.

An Nhiên và em gái cùng yêu thích du lịch, khám phá văn hóa các nước, từng được bố mẹ cho đến thăm Hàn Quốc, Thái Lan. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Bình Minh cũng cho biết: "Vợ chồng Minh vẫn dành nhiều thời gian để nói chuyện, chăm sóc con. Cuối tuần đưa con đi chơi, hay tổ chức nhiều chuyến đi du lịch với nhau để các con không ngại chia sẻ với bố mẹ những gì đang thay đổi, hay có chuyện gì ở trường lớp, bạn bè các bé đều có thể thoải mái kể cho ba mẹ nghe và đón nhận những lời khuyên".

Các con nhà Bình Minh chỉ biết ba mẹ cũng có chút nổi tiếng, kiểu như thầy cô hay bạn bè con có biết đến, chứ không nghĩ ba mẹ rất nổi tiếng và thành đạt. "Nếu để ý sẽ thấy hai bé An Nhiên và An Như vẫn sống rất đúng tuổi của mình mặc dù trông bên ngoài thì rất 'to xác'.

Anh Thơ cũng thường giải thích mẹ là dân công sở, đi làm bằng thực lực nên nếu các bé muốn vẫn có thể đạt được chứ không có gì quá to tát hay ghê gớm để phải áp lực", cựu siêu mẫu chia sẻ.