Ngoài đanh đá và ăn vụng, bọn mèo có thể "ngủ vắt lưỡi" tới 16 tiếng mỗi ngày và đây là lý do

Abigail Tucker, tác giả của cuốn sách viết về mèo "The Lion in the Living Room" (Sư tử trong phòng khách), biết rõ vì sao mèo lại ngủ nhiều như vậy.

So với những loài động vật khác, mèo ngủ rất nhiều. Trong một lần Abigail Tucker tới châu Phi để làm báo cáo, cô bị choáng ngợp bởi loài sư tử ở đây. Cô nói với một nhà khoa học chuyên nghiên cứu ở đây rằng: "Thật tuyệt vời khi có thể nghiên cứu những loài vật này cả ngày".

Trái lại, nhà khoa học đó nói rằng: "Thật ra, chúng là loài vật buồn chán nhất trên đời này, vì chúng ngủ cả ngày và không thèm nhúc nhích".

Abigail Tucker liên tưởng ngay đến lũ mèo ở nhà. Lý do cho việc mèo ngủ nhiều có liên quan trực tiếp đến tập tính săn mồi của chúng.

Những loài động vật thuộc họ Mèo không săn mồi theo kiểu chạy lông nhông, lùng sục từng mét đất. Chúng có thể giết con vật lớn hơn nhưng không phải kiểu động vật săn mồi theo quãng đường dài, chúng ẩn nấp trong bụi rậm, mỏm đá (mèo nhà thích chui rúc vào tủ, hộp)... để chờ đợi cơ hội thích hợp để lao ra hạ gục con mồi. Đó là lý do vì sao chúng không lãng phí năng lượng mà lại ngủ cả ngày.

Tuy nhiên, tập tính này lại không chính xác lắm với mèo con, chúng rất hiếu động và thực ra vẫn phải học cách săn mồi từ đồng loại. Tới khi trưởng thành, chúng sẽ biết khi nào nên hành động để tránh lãng phí năng lượng.

Theo B.I