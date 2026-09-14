Ngô Thanh Vân nói gì về BioGaia - thương hiệu men vi sinh từ Thụy Điển?

Mới đây tại sự kiện MAMA ƠI, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn Ngô Thanh Vân có những chia sẻ đáng chú ý về BioGaia, thương hiệu men vi sinh đến từ Thụy Điển mà gia đình cô, Huy Trần và bé Gạo đã biết đến từ sớm.

Sau khi trở thành mẹ, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng bé Gạo. Từ một "đả nữ" mạnh mẽ trên màn ảnh, cô dần được khán giả biết đến với hình ảnh một người mẹ chủ động tìm hiểu kiến thức, cẩn trọng trong từng lựa chọn dành cho con.

Gia đình Ngô Thanh Vân, Huy Trần, bé Gạo trải nghiệm tại gian hàng của BioGaia. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Tại sự kiện MAMA ƠI DAY, khi nhắc đến những thương hiệu đồng hành cùng chương trình, nữ diễn viên cũng dành lời giới thiệu đặc biệt cho BioGaia, thương hiệu men vi sinh nổi tiếng có nguồn gốc từ Thụy Điển. Theo chia sẻ của cô, các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) BioGaia Protectis ® hiện đã có mặt tại hơn 110 quốc gia và đã đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong 10 năm.

Đây cũng là một thương hiệu được cô đánh giá cao về uy tín và được nhiều ba mẹ quan tâm. Đáng chú ý, Ngô Thanh Vân còn nhắc đến một điểm đặc biệt khiến cô ấn tượng khi tìm hiểu về TPBVSK BioGaia Protectis ® đó là chủng lợi khuẩn được sử dụng trong sản phẩm men vi sinh cho trẻ sơ sinh này có nguồn gốc từ sữa mẹ. Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ BioGaia thực tế đã là cái tên quen thuộc với gia đình cô từ khá sớm.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần rạng rỡ giao lưu tại gian hàng của BioGaia. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Với những gia đình có con nhỏ, sức khỏe tiêu hóa luôn là một trong những vấn đề được cha mẹ đặc biệt quan tâm. Những thay đổi trong hệ tiêu hóa của trẻ, đặc biệt trong năm đầu đời, có thể khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn về chế độ dinh dưỡng cũng như cách chăm sóc phù hợp. Chính vì vậy, việc chủ động tìm hiểu kiến thức và lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nghiên cứu bài bản là mối quan tâm ngày càng phổ biến của các bậc cha mẹ.

BioGaia men vi sinh từ Thụy Điển với sứ mệnh đồng hành cùng gia đình Việt

Các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis ® đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis ® là thương hiệu men vi sinh có nguồn gốc từ Thụy Điển, với định hướng phát triển tập trung vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm probiotic dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Trong đó chủng lợi khuẩn độc quyền được phân lập từ sữa mẹ của BioGaia chính là một trong những chủng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới với hơn 200 nghiên cứu lâm sàng.

Tại Việt Nam, thương hiệu đã có hành trình hơn 10 năm đồng hành cùng các gia đình Việt, với các sản phẩm tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiêu hóa của mẹ bầu và bé. Việc BioGaia xuất hiện tại MAMA ƠI DAY đã tạo nên sự kết nối tự nhiên khi sự kiện hướng đến việc cung cấp kiến thức và xây dựng một cộng đồng đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình chăm con.

Các ba mẹ tham gia sự kiện vui vẻ giao lưu cùng mascot BioGaia. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu về thương hiệu, chia sẻ của diễn viên Ngô Thanh Vân cũng cho thấy một thay đổi thú vị trong hình ảnh của "đả nữ" sau khi làm mẹ. Nếu trước đây cô được biết đến với những vai diễn mạnh mẽ, quyết liệt, thì ở vai trò một người mẹ, sự "mạnh mẽ" ấy lại được thể hiện qua việc chủ động tìm hiểu và trang bị kiến thức để chăm sóc con.

Thông điệp này cũng phần nào phản ánh tinh thần của MAMA ƠI, thay vì chỉ tìm kiếm những lời khuyên nhanh chóng, cha mẹ cần có thêm kiến thức và những nguồn thông tin đáng tin cậy để đưa ra lựa chọn phù hợp cho con.

Ba mẹ tham gia sự kiện nhận quà tặng đặc biệt từ nhãn hàng BioGaia. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Với BioGaia, đồng hành cùng MAMA ƠI không chỉ là cơ hội để thương hiệu đến gần hơn với các ba mẹ đang có con nhỏ, mà đây còn là dịp để thương hiệu chia sẻ thêm những kiến thức về probiotic và sức khỏe tiêu hóa, những vấn đề ngày càng được các gia đình quan tâm. Và với riêng gia đình diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân - Huy Trần, TPBVSK BioGaia Protectis ® đã sớm trở thành một cái tên quen thuộc trong hành trình chăm sóc bé Gạo.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

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