Ngỡ ngàng nhà tù bé nhất thế giới: Chỉ có vỏn vẹn 2 phòng, nằm thôi cũng thấy chật

Sark là hòn đảo nhỏ nằm ở giữa Anh và Pháp với chiều dài khoảng 5 km và rộng khoảng 1,6 km. Theo ước tính, nơi đây chỉ có khoảng 600 cư dân, và cũng chẳng có xe hơi.

Thế nhưng, đảo Sark lại có một thứ khiến cả thế giới phải nhắc tới. Đó chính là nhà tù Sark, địa điểm được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là nhà tù bé nhất hành tinh.

Nhà tù Sark

Lịch sử của nhà tù nhỏ nhất thế giới

Nhà tù đầu tiên trên đảo Sark được xây dựng vào năm 1588 ở cạnh nhà thờ địa phương với mục đích chính để giam giữ những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, thời gian giam giữ tối đa cũng chỉ 2-3 ngày trước khi tù nhân được chuyển sang một hòn đảo lân cận khác có diện tích lớn hơn.

Thế nhưng đến đầu thế kỷ 19, nhà tù chỉ có một phòng trên không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Một căn hầm được sử dụng để giam giữ tù nhân như một biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, căn hầm này được mô tả không đảm bảo an ninh khi tù nhân có thể dễ dàng trốn thoát qua cửa sổ.

Một tấm ảnh cũ về nhà tù Sark

Không gian chật hẹp trong một phòng giam

Vì thế, một nhà tù mới được khởi công xây dựng vào năm 1856. Nhà tù Sark được xây bằng đá với chiếc mái vòm cùng dòng chữ "A.D 1856" ở mặt tiền. Nơi đây chỉ có 2 phòng giam, một phòng kích thước 1,8m x 1,8m, một phòng có kích thước 1,8m x 2,4m. Mỗi phòng giam đủ đặt một chiếc giường bằng gỗ nhưng không có cửa sổ, giữa mỗi phòng có một lối đi hẹp để di chuyển. Với diện tích như vậy, trong phòng giam, tù nhân có lẽ nằm thôi cũng thấy chật.

Tù nhân nổi tiếng nhất tại nhà tù Sark

Theo Wanderwisdom, một trong những tù nhân đầu tiên của nhà tù Sark là cô gái trẻ bị cáo buộc ăn cắp một chiếc khăn tay. Tuy nhiên, cô gái do quá sợ hãi nên đã rủ 2 phụ nữ khác đến "ngồi cùng". 3 cô gái cùng nhau trò chuyện, thêu thùa chờ tới thời điểm hết án tù. Quản ngục cũng mở cửa phòng giam cả đêm cho các cô gái đỡ sợ.

Tù nhân nổi tiếng khác tại nhà tù Sark là nhà vật lý nguyên tử có tên Andres Gardes. Tờ The Sarke State cho biết Andres tin đảo Sark thuộc quyền sở hữu của mình. Vì thế, ông này đã mang theo súng, một mình đổ bộ lên đảo để xâm chiếm.

Tuy nhiên, kế hoạch của Andres đã thất bại nhanh chóng. Ngày thứ 2 tại đảo, ông này bị Trưởng cảnh sát địa phương "đấm vỡ mũi" trước khi tống vào nhà tù. Andres bị giam giữ tại nhà tù Sark trong hai ngày trước khi bị trục xuất khỏi đảo. Khẩu súng mà Andres mang theo hiện được trưng bày ở bảo tàng địa phương.

Nhà tù Sark thường xuyên khóa cửa do không có tù nhân bên trong

Nhà tù Sark hiện tại

Sau gần 2 thế kỷ, nhà tù Sark đã được tu sửa và hiện đã thoải mái hơn nhờ được trang bị điện và hệ thống sưởi ấm. Nơi này hiện vẫn còn hoạt động nhưng thường xuyên bỏ trống do tình hình an ninh của địa phương được duy trì tốt. Được biết, lực lượng cảnh sát của địa phương có 2 người, bao gồm một cảnh sát trưởng cùng một phụ tá. Trong đó, cảnh sát trưởng giữ vai trò quản lý nhà tù.

Theo The Sarke State, nhà tù Sark được sử dụng để tạm giam khách du lịch hoặc người dân mất kiểm soát do say xỉn. Họ sẽ được thả vào ngày kế tiếp sau khi đã tỉnh rượu.

Hình ảnh trên đảo Sark

Trong trường hợp xuất hiện tội phạm nghiêm trọng trên đảo, người này sẽ bị giam ở nhà tù Sark trong vài ngày trước khi được chuyển đến đảo Guernsey bằng thuyền. Ở đảo Guernsey, tù nhân trên sẽ được đưa ra xét xử và thụ án.